Marvel mở rộng cuộc chiến siêu anh hùng ra ngoài vũ trụ

HOLLYWOOD - Nuôi tham vọng vượt qua "Star Wars", Marvel Studios đang tiếp tục mở rộng cuộc chiến các siêu anh hùng ra ngoài vũ trụ chứ không chỉ bó hẹp ở Trái Đất. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với CinemaBlend, nhà sản xuất Kevin Feige cho biết những tập phim tiếp theo của Marvel sẽ có khá nhiều bối cảnh ngoài vũ trụ.





Nhóm Avengers.



Đại diện Marvel Studios nói rằng, việc vươn ra vũ trụ sẽ bắt đầu ngay từ Thor: Ragnarok (tháng 10, 2017) và Avengers 3 (tháng 3, 2018). Ông Feige nói rằng, Thor là một vị thần đến từ xứ Asgard, chính vì vậy việc đưa anh trở về lại bối cảnh không gian ngoài vũ trụ là điều dễ thực hiện. Ngoài ra, phim Avenger 3 trong kỷ nguyên Marvel thứ 3 sẽ là cuộc chiến lớn nhất của vũ trụ Marvel từ trước đến nay, khi tụ hợp rất nhiều siêu anh hùng và đặc biệt là nhóm Guardians of Galaxy - Vệ binh thiên hà.



Trở ngại lớn nhất trong “kế hoạch vũ trụ" nằm ở một số nhân vật như Iron Man, Captan America và Hulk vì cả ba đều là người Trái Đất.





Nhóm Vệ Binh Thiên Hà.



Trên thực tế, kế hoạch mở rộng cuộc chiến ra ngoài vũ trụ đã được các nhà làm phim Marvel tính toán và thực hiện từng bước. Ở kỉ nguyên thứ I, Marvel mới chỉ tập trung khai thác vào 3 siêu anh hùng là Thor, Captain America và Iron Man, với đỉnh điểm là cuộc chiến trong The Avengers.



Trong phim, khán giả mới chỉ được "phiêu lưu ra vũ trụ" trong đoạn phim về hai vị thần là Thor và Loki. Marvel tiếp tục đặt nền móng cho sự phát triển của dàn siêu anh hùng này trong Avengers: Age of Ultron.

Ngoài ra, hãng cũng tăng thêm 2 tuyến phim là Ant-Man (2015) và Guardians of the Galaxy (2013). Bộ phim về nhóm Vệ binh thiên hà mở ra không gian ngoài vũ trụ nhiều màu sắc và đầy bí ẩn, mới mẻ hơn so với không gian Trái Đất đã quá quen thuộc. Sau đó, khán giả tiếp tục được theo dõi về vị phù thuỷ tối thượng Dr Strange. Bộ phim có nhiều chi tiết thể hiện ý định vươn ra ngoài vũ trụ của Marvel.





Kẻ ác Thanos trong Avengers 3.





Vũ trụ Marvel về cơ bản được chia thành ba loại: những cuộc phiêu lưu khoa học giả tưởng ở các hành tinh khác của Vệ binh thiên hà, nhóm Avengers trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội ác ở Trái Đất, và chống các thế lực thần linh như cuộc chiến với Thanos trong Avengers 3.



Sẽ rất khó khăn để cân bằng giữa ba tuyến phim này, và điều người hâm mộ quan tâm hiện nay là Marvel sẽ làm gì để duy trì thành công của mình.