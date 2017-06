May rủi trong đầu tư tiền ảo

NEW YORK - Từ một khái niệm mơ hồ, những đồng tiền bằng thuật toán điện toán, còn gọi là tiền ảo, như Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, hay các loại khác, đang dần trở thành nơi đầu tư hấp dẫn, dù ẩn chứa nhiều rủi ro. Hiếm có loại tài sản nào có biến động giá trị lớn như tiền ảo, đặc biệt là đồng Bitcoin. Từ mức giá $965 Mỹ kim/Bitcoin vào ngày 26 tháng 3, giá đồng tiền ảo này đã lên tới mức $2,259 Mỹ kim/bitcoin vào tháng 5, tăng 134% giá trị chỉ trong vòng 2 tháng.Cơn sốt đã kéo nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào thị trường Bitcoin, đẩy giá trị đồng tiền này lên kỷ lục mới, hơn $2,800 Mỹ kim/Bitcoin. Mức giá này tương đương với việc hơn 2 ounce vàng ròng mới đổi được 1 đồng tiền ảo Bitcoin.Lên dễ xuống cũng dễ, ngày 27 tháng 5, các nhà đầu tư Bitcoin như ngồi trên đống lửa khi giá trị đồng tiền này giảm $800 Mỹ kim chỉ sau một ngày. Nhiều nhà đầu tư lo ngại đây là dấu hiệu đồng tiền ảo này đang trên đà xuống dốc, nên phải vội vã bán ra để giảm lỗ, khiến nhiều người bị lỗ hàng chục ngàn Mỹ kim.Các chuyên gia kinh tế đang đưa ra những nhận định trái ngược nhau về tương lai của bitcoin và các đồng tiền ảo. Trang tin kinh tế The Economist dẫn lời một chuyên gia tài chính, cho rằng thời điểm bong bóng tiền ảo vỡ dường như đang tới gần. "Ví dụ dễ liên tưởng nhất là vụ bong bóng dotcom vỡ cuối những năm 1990, khi mà những tài sản ảo được định giá quá cao, dù giá trị sử dụng không hề tương xứng", trang The Economist nhận xét.Cũng theo trang tin kinh tế này, câu hỏi đặt ra không phải là liệu bong bóng tiền ảo có vỡ không, mà là khi nào nó sẽ vỡ.Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán bi quan này, nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích cho rằng giá trị của bitcoin cùng nhiều đồng tiền thuật toán sẽ còn lên cao trong tương lai. Một số người thậm chí còn cho rằng, đồng Bitcoin có thể đạt giá trị $10,000 Mỹ kim/bitcoin trong 10 năm tới.Các chuyên gia này cũng tin rằng, tiền ảo sẽ chiếm 10% lượng giao dịch tiền tệ hàng ngày trên toàn cầu trong 10 năm tới, tương đương với lượng giao dịch trị giá $500 tỷ Mỹ kim.Tính trong thị trường tiền ảo, đồng Bitcoin được cho là sẽ gặp khó khăn trong tương lai, do có nhiều nhược điểm khi so sánh với những "đàn em" tiền ảo ra đời sau. Toàn hệ thống bitcoin hiện chỉ thực hiện được 7 giao dịch/giây, một tốc độ xử lý chậm khi so sánh với những mạng thanh toán khác. Bên cạnh đó, tính bảo mật của đồng tiền này cũng thua kém nhiều đồng tiền như Ether, Zcoin, hay Ripple."Do tính chất không bị kiểm soát, thị trường bitcoin chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi các chính phủ và ngân hàng trung ương siết chặt quản lý, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là khi giới tội phạm càng ngày càng ưa chuộng sử dụng bitcoin để giao dịch,” trang The Economist nhận xét.