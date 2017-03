Nạn rượu giả: thanh niên Bỉ bị mờ mắt, cô gái khuyên mọi người tránh cái chết của cha

Chất methanol được dùng để pha với xăng, nhưng ở Việt Nam thì người ta lại pha với rượu.HÀ NỘI - Trong hơn hai tuần qua, dư luận đã quan tâm đến nạn rượu pha methanol được bán lén lút ở Hà Nội. Nhiều người đã vào bệnh viện cấp cứu kể cả hơn một chục sinh viên và một người ngoại quốc. Liên quan đến vụ này, sau cái chết của cha, một cô gái đã khuyên mọi người hãy tránh mua rượu ở ngoài phố.Trên mạng xã hội người ta từng bàn tán về việc một người đàn ông quốc tịch Bỉ sang Việt Nam hỏi vợ, uống phải rượu độc bị mù vĩnh viễn hai mắt. Hư thực như thế nào?Câu chuyện được trang Facebook có tên T.L. khẳng định đây là "Chuyện thật 100% của bạn mẹ mình nhé" khiến nhiều người hoang mang."Anh này người Bỉ đẹp trai, giàu có sang Việt Nam hỏi cưới vợ. Uống có một ly rượu thôi xong ngộ độc suýt chết, cứu được thì mắt mù hẳn luôn. Dây thần kinh mắt đã hỏng, không có phản xạ với ánh sáng.”Sau vài ngày đăng tin, trang T.L. đã xóa đoạn status kia.Chiều thứ Hai, theo tin của báo Ngôi Sao, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai xác nhận từng có tiếp nhận một bệnh nhân tên là M.T. (quốc tịch Bỉ), trú tại Chùa Láng, quận Đống Đa.Người này nhập viện ngày 7 tháng 3 trong tình trạng hôn mê do ngộ độc rượu methanol. Qua xác định, anh M.T. hay uống nhiều rượu. Tuy nhiên, sau khi ổn định ít ngày thì bệnh nhân đã được xuất viện và chỉ bị giảm thị lực chứ không mù mắt như tin trên mạng.Trong khi đó, cô Nguyễn Hoàng Thanh Ngân đăng tải trên trang cá nhân Facebook về việc cha bị nhiễm độc methanol. Ngân viết:“Thật sự thì mình không hay mang chuyện gia đình lên Facebook nhưng sau mấy ngày mình thiết nghĩ nên cảnh báo để các bạn nhắc nhở các bác trong gia đình hay thích ăn nhậu. Các bạn hay xem thời sự và tin tức chắc không còn lạ gì với những tin về các trường hợp ngộ độc rượu giả gần đây.“Rượu giả ở đây là rượu pha bằng methanol - một loại cồn được dùng để làm sơn, các chất tẩy rửa... Đương nhiên giá thành rẻ hơn rất nhiều so với rượu phải chưng cất, lên men, vẫn bán với giá của rượu chưng cất lên men nhưng rõ ràng là lãi gấp 10 - 20 lần. Cái tham làm mờ con mắt, không hiểu những người bán rượu giả đó có biết họ đang giết bao nhiêu sinh mạng không?“Những tưởng chỉ xem trên TV nhưng không ngờ có một ngày nạn nhân chính là bố mình. Tính đến hôm nay thì bố mình đã nằm viện 4 hôm rồi. Theo như mình tìm hiểu thì nồng độ methanol 20 là nhiễm độc, 40 là nhiễm độc cực nặng.“Độ methanol tầm 40 là khả năng tử vong cực cao. Thế mà kết quả xét nghiệm máu của bố mình nồng độ methanol là 160. Mình không hiểu những người pha rượu giả có biết về tác hại của methanol không nữa?“Để chữa trị nhiễm độc methanol không phải là không thể nhưng thật sự giá cả là một vấn đề với nhiều gia đình. Cụ thể là bố mình đang phải lọc máu. Sau 3 ngày lọc máu liên tục thì đến hôm nay bố mình đã âm tính với methanol và đang tiếp tục điều trị. Mình không hiểu gì về các từ ngữ chuyên môn nhưng xin phép được nói lại những gì bác sĩ nói.“Một lần lọc máu kéo dài khoảng 10 - 12 tiếng, cần 3 quả lọc, mỗi quả lọc trị giá 20 triệu đồng (hơn $860 Mỹ kim), chưa tính tiền hoá chất. Một lần tiền hoá chất khoảng 2 triệu đồng ($86). Mình cũng không nắm rõ là mỗi người phải lọc bao nhiêu lần nhưng các cô điều dưỡng trong viện đã kể là có người lọc liên tục 5 ngày vẫn chưa hết.“Các bạn thử nhân lên cứ lọc liên tục vài ngày như vậy thì chi phí là bao nhiêu? Rất nhiều gia đình đã phải xin cho bệnh nhân về do không lo được chi phí điều trị (phải thanh toán luôn thì mới làm). Liệu đến lúc lo được tiền thì bệnh nhân còn bao nhiêu phần trăm sống sót?“Một bình rượu giả có thể lãi hơn vài chục nghìn hay vài trăm nghìn so với một bình rượu lên men xịn nhưng liệu có đáng giá mạng sống của rất nhiều người hay không? Rõ ràng là chả mấy ai uống rượu một mình? Nếu không thể cảnh tỉnh người bán, mình đăng câu chuyện này lên đây để mong cảnh tỉnh người mua.“Rượu methanol thường là rượu ngâm (rắn rết, tắc kè, thuốc bắc, thuốc nam... ) và rượu trắng bán theo can, theo lít mà các chú các bác lại thường hay uống loại rượu này. Mong mọi người tỉnh táo, đừng vì một chén vui mà mang nỗi buồn đến cho cả gia đình.”Tuy được bác sĩ cứu chữa tận tình và có kết quả âm tính với methanol, nhưng Ngân cũng cho biết cha cô đã không qua khỏi sau năm ngày điều trị.