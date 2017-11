Nga bị điều tra dùng doping, Putin lo có âm mưu phá bầu cử

Ba lực sĩ Nga Maksim Vylegzhanin, trái, Alexander Legkov, giữa, và Ilia Chernousov đã thắng hết ba huy chương trong môn trượt tuyết việt dã 50 km tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2014. Vào ngày thứ Năm, Nga đã bị yêu cầu trả lại ba huy chương bạc mà anh Vylegzhanin đã thắng tại thế vận hội này. Còn Legkov, người thắng huy chương vàng, đã bị loại trừ vì tội doping. (Getty Images)



MOSCOW - Tổng Thống Vladimir Putin mới đây gợi ý rằng những lời cáo buộc về một chương trình dùng thuốc kích thích doping được chính phủ bảo trợ ở Nga là một mưu toan nhằm gieo rắc sự bất mãn trước cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.





Ông Vladimir Putin trong cuộc viếng thăm xưởng nén khí tại Chelyabinsk ngày thứ Năm. (Getty Images)



Các bản phúc trình, do Cơ Quan Thế Giới Bài Trừ Doping (WADA) ủy thác thực hiện, đã đưa ra những lời cáo buộc về sự hiện hữu của một chương trình bí mật do chính phủ Nga thực hiện. Trong đó có việc các viên chức thuộc phòng thí nghiệm và an ninh can thiệp để sửa đổi những kết quả xét nghiệm cho thấy kết quả dương tính với doping của các lực sĩ Nga tại Thế Vận Hội Sochi 2014.



Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) hiện đang điều tra về những điều cáo buộc. Họ cấm sáu vận động viên trượt tuyết việt dã không được tham gia Thế Vận Hội, vì đã vi phạm các quy định về doping tại Sochi.

Thông tấn xã quốc gia RIA Novosti dẫn lời ông Putin nói vào ngày thứ Năm, "Điều này làm phiền tôi: Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang bắt đầu vào tháng Hai, và khi nào diễn ra cuộc bầu cử tổng thống của chúng tôi? Trong tháng Ba. Rất nghi ngờ rằng tất cả tố cáo này đang được tạo ra để gây bất mãn, nơi những người ái mộ thể thao, các lực sĩ Nga."



Nhiều người dự đoán rằng ông Putin sẽ đứng vững và chiến thắng trong kỳ bầu cử năm sau. Ông cũng gợi ý rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong các tổ chức thể thao quốc tế có thể gây tác động xấu cho Nga.

Tổng Thống Putin nói rằng Mỹ là nơi có "những công ty chính đặt mua và trả tiền cho các quyền chiếu trực tiếp trên truyền hình, các nhà bảo trợ chính, và các nhà quảng cáo của những sự kiện thể thao lớn."

Ông Putin nói, "Để trả đũa cho việc chúng tôi bị cáo buộc can thiệp vào cuộc vận động tranh cử của họ, Mỹ muốn tạo ra những vấn đề trong cuộc bầu cử tổng thống Nga."



Trong tháng qua, ông Putin nói rằng IOC đang bị Hoa Kỳ gây áp lực buộc ủy ban này ngăn chặn Nga tham gia Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang tại Nam Hàn năm 2018.



Nga đã tránh được một lệnh cấm trong Thế Vận Hội năm 2016 tại Rio de Janeiro, mặc dù họ đã và vẫn đang bị đình chỉ tranh tài trong các sự kiện thể thao quốc tế.



Ủy ban Paralympic và RUSADA, cơ quan chống doping của Nga, cũng vẫn bị đình chỉ vì những vụ tai tiếng về doping.



Bất chấp nhiều lần kêu gọi việc hợp tác với các tổ chức quốc tế để giúp Nga loại bỏ doping, nhà chức trách vẫn luôn phủ nhận vai trò của chính phủ trong vụ vụ bê bối đó.



IOC cho biết họ sẽ quyết định trong cuộc họp của hội đồng điều hành, được tổ chức từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 12, về việc các lực sĩ Nga thi đấu sẽ tham gia thế vận hội mùa đông năm 2018.