Nghị Sĩ McCain gọi chính sách của Tòa Bạch Ốc về Syria là "chương ô nhục" trong lịch sử Hoa Kỳ

Nghị Sĩ John McCain (Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Nghị sĩ John McCain nói rằng phản ứng của chính phủ Tổng Thống Donald Trump đối với cuộc chiến đang diễn ra tại Syria “là thêm một chương ô nhục trong lịch sử nước Mỹ.” Vị nghị sĩ đại diện tiểu bang Arizona nói như vậy vào sáng thứ Ba.





Hai trẻ em nạn nhân của vũ khí hóa học đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Getty Images)



Trong cùng ngày, thế giới đã rúng động trước sự việc vũ khí hóa học đã được sử dụng trong một khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.



Có ít nhất 58 người, kể cả trẻ em, đã bị giết chết vào hôm thứ Ba bởi một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, từ một cuộc không kích của quân đội chính phủ tại thành phố Khan Sheikhoun ở miền bắc Syria. Hình ảnh và video từ hậu quả của cuộc tấn công ấy cho thấy các nạn nhân bị nghẹt thở và sùi bọt mép. Một video cho thấy một nạn nhân có tròng mắt bị co lại. Đây là một triệu chứng nhất quán với việc sử dụng một chất độc thần kinh hoặc những loại vũ khí hóa học khác.



Trong một văn bản được công bố hôm thứ Ba, Tổ Chức Nghiêm Cấm Vũ khí Hóa Học viết rằng họ “quan ngại một cách nghiêm túc về cuộc tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học, được giới truyền thông đưa tin vào sáng nay.” Tổ chức này cũng nói rằng họ “kịch liệt lên án việc dùng vũ khí hóa học, bởi bất cứ ai, bất cứ nơi nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào.”



Ông McCain thuộc đảng Cộng Hòa là chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện. Ông từng là nạn nhân bị tra tấn khi bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến Việt Nam. Ông nói rằng sự thay đổi trong chính phủ đầu năm nay đã không đem lại sự thay đổi, cho điều mà ông coi là lập trường gây rắc rối sâu sắc của Hoa Kỳ đối với Syria. McCain nói, “Chúng ta đã xem bộ phim này trước đây rồi.” Ông nhớ lại “đường ranh màu đỏ” do Tổng Thống Barack Obama vạch ra, và bị phá vỡ bởi nhà độc tài Bashar al-Assad của Syria, về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Lập trường của chính phủ Obama vẫn vững chắc, cho rằng bất cứ con đường nào dẫn tới hòa bình ở Syria đều sẽ đòi phải loại bỏ ông Assad ra khỏi quyền lực. Thế nhưng nhóm của ông Trump đã bày tỏ sự sẵn lòng để cho ông Assad ở lại. Trong tuần qua, đại sứ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc nói với các phóng viên rằng “mục ưu tiên của chúng tôi không còn ở đó nữa, và tập trung vào việc loại bỏ Assad.”



Trong chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, ngoại trưởng Rex Tillerson nói, “Tôi nghĩ rằng cương vị và cương vị dài hạn của Tổng Thống Assad sẽ được định đoạt bởi dân chúng Syria.” Nghị sĩ McCain đã gọi câu nói đó là “một trong những lời phát biểu không thể tin được nhiều hơn, mà tôi từng nghe, vì có sự dính líu của Hezbollah, của người Iran, của người Nga.”



Hôm thứ Ba ông McCain nói với chương trình “New Day” (Ngày Mới) của đài CNN, “Bashar Assad và những người bạn của ông, tức là những người Nga, ghi nhận điều người Mỹ nói. Tôi chắc chắn rằng họ được khuyến khích để biết rằng Hoa Kỳ đang rút lui và tìm kiếm một cách thu xếp mới với người Nga. Đây là một chương ô nhục trong lịch sử nước Mỹ, và điều đó có thể tiên đoán được.”



McCain được người ta biết là một trong những thành viên hiếu chiến của đảng Cộng Hòa. Ông đã kêu gọi ông Trump ủng hộ quân nổi dậy người Syria, cung cấp sự hậu thuẫn về “cả đạo đức lẫn vật chất”, dưới hình thức ngôn từ công khai lên tiếng, cũng như dưới hình thức vũ khí. Việc tránh ủng hộ quân nổi dậy Syria, như ông McCain gợi ý là chính phủ Trump đã làm, sẽ đi lệch hướng khỏi chính sách kéo dài nhiều thập niên, là “Hoa Kỳ được biết giúp đỡ những người nào muốn tự do và dân chủ.”



Ông nói, “Chúng tôi ủng hộ tự do, và chúng tôi giúp đỡ những người bị bức hại và bị giết chết. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi thủy quân lục chiến đi. Điều đó có nghĩa là có nhiều cách giúp đỡ, trong số đó có tòa án của công luận. Một trong những điều giành được chiến thắng trong thời chiến tranh lạnh là đài Radio Free Europe.Vì vậy chúng ta dường như không có một thông điệp vang lên cho thế kỷ vừa qua.”