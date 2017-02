Người đàn ông tay không đập vỡ hơn 100 trái dừa trong 50 giây

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông Ấn Độ đã "tuyên chiến" với những trái dừa, đập bể 124 trái trong vòng 50 giây. Anh Abeesh Dominic, 25 tuổi, sống tại Ấn Độ, đã lập kỷ lục dùng tay không đập bể 124 trái dừa trong 1 phút, phá vỡ kỷ lục trước đó là 118 trái. Ban đầu, anh Dominic đã sắp sẵn 145 trái dừa, với mục đích đập bể hết số dừa này trong 50 giây, tuy nhiên anh đã không thành công.Anh Dominic được mệnh danh là có cánh tay cứng như thép, anh từng dùng tay đập bể mũ bảo hiểm cho đấu thủ hockey. Anh cũng từng dùng răng kéo một chiếc xe bus đi được 50 mét. Trước đây, một thanh niên người Đức tên Muhamed Kahrimanovic hồi năm 2013 từng lập kỷ lục đập bể 118 quả dừa. Tuy nhiên, kỷ lục của anh này gây tranh cãi, vì anh dùng cả hai tay để đập. Kahrimanovic sẽ phải quay lại luyện tập nếu muốn giành danh hiệu từ Dominic.

Ông lão tự đâm mình trước mặt thị trưởng Seoul

SEOUL – Một ông lão bất mãn với chính sách phát triển của thành phố Seoul, Nam Hàn, đã dùng dao tự đâm vào ngực mình vào sáng thứ Năm, ngay trước mặt Thị trưởng Park Won-soon. "Ông còn dám nói ông là thị trưởng sao? Tôi muốn chết", ông lão 79 tuổi họ Lee nói với Thị trưởng Park, rồi rút dao tự đâm mình. Sự việc xảy ra lúc 10 giờ sáng tại một cuộc triển lãm ở Seoul. Ông Lee bị cho là say rượu khi hành động.

Ông Lee được đưa tới bệnh viện chữa trị và hiện sức khỏe ổn định. Người đàn ông này được cho là có mâu thuẫn với văn phòng quận, sau khi chính quyền thành phố quyết định không thực hiện một dự án phát triển. Mức bồi thường của văn phòng quận thấp hơn so với mức mà Ủy ban phát triển do ông Lee đứng đầu đưa ra. Cảnh sát Nam Hàn đang điều tra sự việc.

Máy bay trở lại điểm xuất phát vì chưa đóng kín cửa

INDONESIA - Một máy bay của Indonesia buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp ở điểm xuất phát vì phi hành đoàn chưa đóng kín cửa cabin phía trước. Sự việc xảy ra trên chiếc máy bay số hiệu 1159 của hãng hàng không Sriwijaya Air, chở 180 hành khách, cất cánh lúc 3 giờ ngày thứ Tư, từ sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc đến đảo Bali, Indonesia.

Khi đã bay được khoảng 90 phút, phi công phát hiện ra vấn đề ở cửa cabin. Máy bay hạ cánh tại điểm xuất phát sau khi cất cánh 3 giờ. Nhiều hành khách cho rằng lý của phi hành đoàn không thuyết phục, và đòi hãng trả lại tiền vé. 21 người quyết định bay chuyến khác. Chiếc máy bay được kiểm tra và sửa chữa trong khoảng 30 phút rồi cất cánh vào khoảng 10 giờ 30, và hạ cánh tại Bali tại lúc 2 rưỡi chiều. Hãng Sriwijaya Air đang thương lượng bồi thường với các hành khách trên chuyến bay. Theo đánh giá của trang AirlineRatings, Sriwijaya Air bị đánh giá khá thấp về độ an toàn, chỉ được 2 trên 7 sao vào năm 2016.