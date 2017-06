Nhạc sĩ Quốc Võ ra mắt phim truyện đầu tay "Man On Fire" nhân ngày Father"s Day

Poster Phim



Nhạc Sĩ Quốc Võ (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Cảnh trong phim 'Man On Fire'



Cảnh trong phim Man On Fire



Cảnh trong phim Man On Fire

Hình 6: Cảnh trong phim 'Man On Fire'





Bài BĂNG HUYỀN

Lúc 8 giờ tối thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, 2017 sắp tới, tại Bleu Night Club (14190 Beach Blvd Westminster, CA 92683) sẽ diễn ra buổi trình chiếu phim đầu tay 'Man On Fire' của nhạc sĩ Quốc Võ, vào cửa tự do. Đây là phim dài 60 phút, do chính Quốc Võ viết kịch bản, kiêm đạo diễn, nhà sản xuất, quay phim (trừ những cảnh có anh đóng), edit phim, làm âm thanh, hòa âm, viết nhạc cho phim, lo đạo cụ, phục trang cho phim, và đóng vai nam chính của bộ phim. Ngay cả poster của phim, bìa DVD, vé mời ra mắt phim cũng do anh thiết kế rất đẹp mắt.

Đến tham dự chương trình, vào đầu giờ, khán giả sẽ được chụp hình cùng với đạo diễn và các diễn viên, sẽ có phần tiếp xúc các thành viên của đoàn phim, sau đó bộ phim sẽ được chiếu để mọi người thưởng thức. Sau khi xem phim xong, sẽ là chương trình ca nhạc đến 1 giờ sáng. Những khán giả nào yêu thích phim Man On Fire có thể đem về nhà phim được in DVD bản HD, chính thức phát hành trong buổi chiếu phim này, khán giả chỉ cần tùy hỉ đóng góp cho ban tổ chức.

'Man On Fire' là phim hành động, có sự đối đầu của hai người lính VNCH, vốn là bạn thân vào sinh ra tử cùng nhau khi còn chiến đấu tại chiến trường ở Việt Nam, nhưng khi qua Mỹ họ đã không còn cùng chiến tuyến, một người là cảnh sát FBI chuyên bắt tội phạm, một người là trùm buôn ma túy.

Phim sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn võ thuật, những cuộc truy đuổi, bắn phá gay cấn và ác liệt, xen vào đó còn có mối tình tay ba giữa Khanh (con trai của nhân vật chính diện Vũ Đăng), Minh (con trai của nhân vật phản diện Thành Luân) với cô ca sĩ phòng trà Hà Thanh Vân.

Nói về cơ duyên lần đầu tiên thử sức trên cương vị biên kịch và đạo diễn của một bộ phim dài 60 phút, nhạc sĩ Quốc Võ cho biết, “Trước giờ tôi chỉ thực hiện những MV ca nhạc dài mười mấy phút thôi, chưa bao giờ viết kịch bản phim truyện dài. Năm ngoái nhân ngày Mother's Day, tôi có thực hiện một kịch bản MV ngắn khoảng 16 phút, trên nền nhạc do tôi sáng tác, có diễn xuất, có lời thoại chút chút, nhưng nhạc vẫn là chính. MV 'Love you mom- Quốc Võ' được tôi thực hiện xong có tổ chức ra mắt, có chiếu trên đài SBTN và sau đó bỏ lên You Tube để mọi người thưởng thức. Năm nay tôi cũng định làm 1 MV cho ba tôi nhân ngày Father's Day. Nhưng trong khi viết kịch bản, càng viết tôi thấy sao càng ngày càng dài ra. Cuối cùng tôi quyết định không còn làm MV nữa mà làm thành phim truyện kịch bản này luôn. Bản thân tôi không học qua trường lớp gì về viết kịch bản điện ảnh hết, chỉ có yêu thích và có năng khiếu, tự học thôi. Tôi đã ấp ủ kịch bản này gần 6 tháng trời mà vẫn chưa tìm ra được người nào thích hợp để đóng 2 vai chính của phim.”

Nhạc sĩ Quốc Võ nói hồi đầu anh mời ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn vào vai nam chính Vũ Đăng, vì anh phải đảm nhận viết kịch bản, đạo diễn, quay phim, nhà sản xuất là đủ mệt rồi, nhưng cuối cùng vì lý do gì đó Huỳnh Phi Tiễn đã từ chối không đóng được. Còn vai Thành Luân ban đầu anh định mời người anh kết nghĩa của mình, cũng là trùm băng đảng thiệt, nhưng anh này bận bịu quá đã từ chối tham gia. May sao tình cờ một hôm anh được người bạn giới thiệu anh Quốc Công từ Dallas qua đây chơi, anh Quốc Công là thợ nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh ngoài trời, thường đi khắp các tiểu bang để chụp hình. Nhìn thấy anh ấy có nhân dáng rất hợp với vai diễn Thành Luân, anh mời anh Quốc Công đóng vai này, anh Quốc Công đồng ý ngay. Cũng chính anh Quốc Công khuyến khích anh đóng vai Vũ Đăng khi biết chưa tìm ra người đóng. Vì tìm được diễn viên vào vai chính phản diện rồi, nên anh đành liều đóng vai chính này để kịp hoàn thành phim.

Ngoài ra những vai phụ khác gồm có Kaden Khanh Nguyễn vai Khanh lúc lớn (con trai của Vũ Đăng), Chân Kiều Drees vai Khanh lúc nhỏ. Minh H Le vai Minh lúc lớn (con trai của Thành Luân). Daniel Tri Kế vai Minh lúc nhỏ. Vân An vai Hà Thanh Vân (người yêu của Khanh), Pauline Ha vai nữ sát thủ (vợ của Thành Luân). Và rất nhiều vai phụ, chỉ riêng vai băng đảng khoảng hơn 20 người đóng. Ba của nhạc sĩ Quốc Võ cũng được mời vào vai cảnh sát, còn vai cảnh sát trưởng là người Mỹ đóng, người này là bạn của anh.

*Thuận lợi và khó khăn

Với nhạc sĩ Quốc Võ, cơ duyên đến với công việc đạo diễn bộ phim truyện đầu tay vô cùng bất ngờ nhưng khi quyết định, anh đã làm hết sức mình. Thế nhưng thực tế cho thấy, từ đam mê đến khi sản phẩm hoàn thành và ra mắt công chúng là cả một chặng đường gian khó. Anh cho biết cái khó của bộ phim này là có phần võ thuật rất nhiều.

Anh nói “Đảm nhận chỉ đạo võ thuật cho phim gồm 3 người. Người đầu tiên là Đăng Vũ, khi còn ở Việt Nam từng đạt giải thưởng thi đấu về võ Thiếu Lâm Bắc Phái toàn quốc, rất giỏi, hiện Đăng Vũ làm cho trung tâm Asia, là bạn của tôi. Nick Nguyễn là võ sư có mở võ đường Tae Kwon Do trong vùng Little Saigon. Và bác sĩ Kiều Chẩn có hướng dẫn võ thuật chút chút. Bác sĩ Kiều Chẩn còn cho đoàn phim mượn ngôi nhà trang trí kiểu cổ xưa Việt Nam của bác sĩ để quay bối cảnh lúc tôi đưa 2 đứa nhỏ đi ở ẩn, dạy võ công cho chúng.

Tôi vốn có học võ, đai đen TaeKwonDo, nên không gặp khó khăn gì. Còn 2 diễn viên vai con trai của tôi và của Thành Luân thì cần đánh võ, nhưng lại không biết võ thiệt, họ phải đến võ đường của Nick để học mấy thế võ. Hạn chế của phim là không có người đóng thế vai (cascadeur). Nick có đưa vài bạn của Nick đến đóng thế vai, để quay cho đẹp những thế võ, nhưng khi quay bị lòi mặt người đóng thế rõ quá, không ráp vào cho diễn viên được. Lúc đó tôi cũng đang đóng, không tự quay được, phải thuê một quay phim cho những cảnh tôi đóng, người quay phim này chỉ quay truyền hình không phải quay phim điện ảnh chuyên nghiệp, nên không biết ăn gian góc máy, vì vậy khi về xem lại, thấy chẳng dùng được cái nào, tiếc vô cùng.

“Còn vai Thành Luân chủ yếu bắn súng chứ không đánh võ, tôi có bằng dạy người ta bắn súng, tôi học tại Mỹ (15 khóa khoảng 2 năm), là một trong số ít những người Việt tại Mỹ có bằng này, nên việc chỉ đạo bắn súng trong phim thì do tôi hướng dẫn các diễn viên.”

Anh bảo vì không có nhà bảo trợ, chỉ được 2 người bạn góp vào $ 1.500, chủ yếu anh tự bỏ tiền dành dụm và dùng credit card để làm phim; để tiết kiệm, một mình anh làm hầu hết những vai trò quan trọng trong phim. Nếu có nhiều người có chuyên môn trong các lĩnh vực như âm thanh, diễn xuất, quay phim... cùng cộng tác thì chắc bộ phim này hoàn hảo hơn. “Với lại tôi cũng bị thời gian gấp rút phải hoàn thành phim trong 3 tháng để kịp ra mắt phim dịp [Fathers Day] năm nay. Phải thức khuya dậy sớm để làm. Mỗi khi quay xong phân cảnh nào, tôi về dựng tại phòng thu của mình, đến khi xong phim tôi ráp lại hết các đoạn đã dựng, bỏ đi những đoạn không cần thiết hoặc chưa hay.”

Nói về thuận lợi của mình, nhạc sĩ Quốc Võ cho biết phần hậu kỳ của phim từ lồng tiếng, âm thanh, nhạc nền của phim, kỹ xảo của phim... đều không tốn tiền, vì do chính anh đảm nhận tại phòng thu của anh, các diễn viên đóng vai vào phòng thu để tự lồng tiếng vai diễn của mình. Ngay cả diễn viên đóng phim cũng không nhận cát xê, anh chỉ tốn nhiều tiền nhất là đưa các diễn viên đi ăn sáng, trưa, tối và tiền sắm các đạo cụ, phục trang.

Nhạc sĩ Quốc Võ tâm sự, “Ước mơ hiện tại của tôi chỉ mong chiếu bộ phim này cho mọi người xem. Thứ nhất là cho những người cha nói chung, và những người lính VNCH nói riêng. Vì mục đích làm phim là vinh danh người cha mà. Ngoài tặng cho ba tôi, ông có cấp bậc Trung Úy bên Không quân, nhưng không lái máy bay, mà chỉ làm việc trong văn phòng và có thêm khả năng thông dịch viên, nên không phải ra chiến trường như những cô chú khác. Nhưng cũng bị đi tù cải tạo 6 năm. Qua Mỹ diện H.O 5. Tôi còn tặng cho các chú bác bậc tiền bối khác, và cho đồng hương của mình tại đây.”

Thông điệp và nội dung phim

Nhạc sĩ Quốc Võ cho biết thông điệp chính của phim là ca ngợi hình ảnh người cha lúc nào cũng gan dạ, dũng cảm, đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ cho đứa con của mình. Bài nhạc kết phim và cũng là nhạc chủ đề của phim là bài “Nhớ Cha” do anh sáng tác và cũng do chính anh hát với giai điệu ballad trữ tình, ca từ rất giàu cảm xúc



“Một chiều ngồi bên hiên thấy cội mai già lại nghĩ đến Cha

Lệ buồn chợt tuôn rơi, bóng Cha giờ đây khuất xa trời mây

Đời Cha sóng gió bao ngày, dù gian nan vẫn đong đầy

Lòng thương con, nguyện luôn khắc sâu không đổi thay....”

Nhạc sĩ Quốc Võ nói anh không đào sâu chi tiết 2 người lính VNCH trong cuộc chiến tại Việt Nam vào năm 1973, chỉ nhắc qua cả hai đều là trung úy biệt kích, nhắc thoáng qua 15 giây tái hiện lại cho thấy sự gắn bó của 2 bạn thân sống chết bên nhau trên chiến trường. Bối cảnh chính của phim là tại Mỹ, ngay tại quận Cam.

Anh giới thiệu, “Tôi chọn tựa phim là 'Man On Fire', vì nội dung câu chuyện nói về 2 người lính VNCH Vũ Đăng (do Quốc Võ đóng) và Nguyễn Thành Luân (do Quốc Công đóng) cả hai rất thân nhau nhưng tính cách trái ngược nhau. Vũ Đăng rất hiền hòa, còn Thành Luân thì rất bạo lực.



Khi mất nước, mạnh ai nấy vượt biên qua Mỹ, nên bặt tin nhau hơn 10 năm, vào khoảng thập niên 1990 tình cờ gặp nhau tại quán cà phê tại quận Cam này, cả hai tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau, cả hai đều cho biết đang buôn bán kiếm sống. tình cờ gói thuốc trên bàn rớt xuống đất, Vũ Đăng cúi xuống lượm thì thẻ cảnh sát trong quần bị lộ ra, Vũ Đăng vốn là một cảnh sát chìm, chuyên bắt tội phạm ma túy. Bạn thân Thành Luân nhìn thấy, bèn hỏi lại; nhân vật Vũ Đăng cho biết chỉ làm nghề buôn bán thôi. Thấy vậy, anh ta bèn nói có việc gấp phải đi. Vì thật ra anh ta là tội phạm, trùm buôn ma túy.



“Một hôm nọ, ông cảnh sát trưởng nơi Vũ Đăng làm việc, cho biết có một tên tội phạm rất nguy hiểm, chúng nó chuẩn bị vận chuyển ma túy số lượng lớn. Vừa mở tập hồ sơ ra, Vũ Đăng nhìn thấy đó là anh bạn Thành Luân của mình mới gặp lại cách nay mấy hôm. Về lại nhà, trăn trở và đau buồn, không biết làm sao đây. Trước khi bắt Thành Luân thì Vũ Đăng có gọi điện nói hãy bỏ việc vận chuyển ma túy đi, cho biết anh là cảnh sát, khuyên bạn hãy bỏ đi, thì tình bạn 2 người vẫn như xưa, còn không thì sẽ không nhìn mặt nhau. Thành Luân nói hãy cho hắn ta làm chuyến cuối cùng, xong chuyến này hắn và thằng con sẽ rời xa nơi đây.

Nhưng Vũ Đăng không chịu, vì vậy đã diễn ra cuộc bắt bớ khi 2 băng nhóm trao đổi ma túy và tiền với nhau, cảnh sát ập đến bắt trọn gói, trong lúc đọ súng rượt bắt thì Vũ Đăng lỡ tay bắn chết vợ của Thành Luân vốn là sát thủ, chuyên đi giết mướn. Sau vụ đó, Vũ Đăng từ nhiệm cảnh sát, rồi vào thăm Thành Luân trong tù, hứa sẽ nuôi dạy con trai của Thành Luân đến khi Thành Luân ra tù.



Vũ Đăng cũng có một con trai là Khanh, vợ sanh khó chết khi sinh con, còn Thành Luân có con trai là Minh, cũng 9 tuổi bằng tuổi của Khanh. Vũ Đăng đưa 2 đứa nhỏ về vùng ngoại ô để nuôi dạy, dạy võ công cho tụi nhỏ; đến 15 năm sau thì chính con trai của Thành Luân giống tính cha, rất bạo lực, đã bỏ đi, về gầy dựng lại băng đảng đàn em của cha mình khi xưa, chờ đón cha ra tù. Thế hệ sau là các con lại tiếp tục đấu nhau. Sau khi ra tù, Thành Luân và con trai cùng đàn em bắt con trai của Vũ Đăng, buộc Vũ Đăng phải bỏ nơi tu tại gia để đi cứu con mình. Chuyện phim còn dài...”



Nhạc sĩ Quốc Võ nói anh không nghĩ là những người lính VNCH xem phim sẽ phản đối anh, khi viết kịch bản để nhân vật người lính VNCH qua đây trở thành tội phạm. “Trong phim có 2 người lính VNCH, 1 người tốt, 1 người xấu. Cuộc sống bên này nó làm cho mỗi người có con đường lựa chọn riêng của mình và lỡ khi có biến cố gì xảy ra trong cuộc đời mình mà mình không vượt qua được thì tự dưng mình sẽ sa ngã thôi. Thời nào cũng vậy, có người tốt người xấu. Hơn nữa đây là phim, hư cấu mà. Tôi mơ ước làm bộ phim cho cộng đồng bên này, có giá trị nghệ thuật chứ không phải là phim tào lao, có tính cách giáo dục thế hệ trẻ bên này. Và muốn gửi gấm tâm tư tình cảm của mình cho những người cha và những người lính VNCH nhân ngày Fathers Day, không nghĩ là sẽ tìm được tiền từ phim này.



Ngoài thông điệp chính mà tôi đã chia sẻ, thì qua phim này tôi cũng muốn nói khi đến được nước Mỹ, nó không là thiên đường, chẳng phải địa ngục, mà là chiến trường. Là nơi thử thách sự cố gắng của mình, khi mình độc lập, tự đứng vững được thì sẽ vững vàng, chứ còn ù lì chờ sung rụng, thì không thể sống được. Phim này tôi làm ra cũng là cách để cám ơn nước Mỹ và những gì mình đã có bằng sự phấn đấu của bản thân trên xứ sở tự do này. Cám ơn nước Mỹ, cám ơn những người Việt đã qua đây trước để hỗ trợ cho tôi có đời sống thuận lợi hơn.”

Vài nét về nhạc sĩ Quốc Võ

Nhạc sĩ Quốc Võ định cư tại Mỹ khoảng 12 năm nay. Công việc chính của anh là đàn tại các quán ăn trong vùng Little Sài Gòn vào các tối trong tuần. Ngoài ra anh còn đảm nhận phần nhạc trong chương trình Ngọc Huyền show (chương trình Phật giáo) trên đài truyền hình IBC (57.8) và chương trình Giáng Ngọc show (Tâm Tình Nghệ Sĩ) đài truyền hình SBTN. Anh còn có phòng thu Quốc Võ recoding studio ngay tại nhà riêng (liên lạc điện thoại 714.247.9474, email quocvomusic@yahoo.com , website là www.quocvo.com) nhận làm thu âm và hòa âm cho các ca sĩ. Những ai yêu thích ca hát muốn thu âm CD riêng, nếu chưa có khả năng hát chuẩn, sẽ được Quốc Võ dạy luyện thanh trước rồi mới thu CD. Và anh còn nhận dạy đàn guitar, keyboard, piano cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn tại studio của anh. Ngoài ra anh còn nhận dạy bắn súng.

Nhạc sĩ Quốc Võ đã sáng lập ra nhóm Trái Tim Việt, chuyên gây quỹ và anh bỏ thêm tiền túi của mình để về Việt Nam làm từ thiện, giúp người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Vài năm nay, năm nào cũng vậy, tại chợ đêm Phước Lộc Thọ dịp hè và chợ Tết tại Phước Lộc Thọ đều có ban nhạc của Quốc Võ trình diễn phục vụ âm nhạc, có thùng gây quỹ của Trái Tim Việt, bà con tùy lòng hảo tâm tặng cho nhóm, số tiền sẽ được gom lại khoảng 2- 3 năm do đích thân Quốc Võ cầm về Việt Nam, đi đào giếng cho bà con vùng quê miền Tây có nước sạch uống, tặng tiền và gạo, thuốc men cho người nghèo, trẻ mồ côi, người già tàn tật ở các vùng miền Trung...

Anh cho biết sau buổi ra mắt và trình chiếu 'Man On Fire' tại Bleu Night Club, ban nhạc Quốc Võ của anh sẽ trình diễn tại chợ đêm Phước Lộc Thọ hè năm nay cũng sẽ đem DVD phim để quảng bá cho đồng hương, bên cạnh thùng gây quỹ của nhóm Trái Tim Việt, những ai ủng hộ DVD phim, thì tiền sẽ được trích 50 phần trăm cho Trái Tim Việt và 50 phần trăm để anh làm vốn thực hiện bộ phim tiếp theo.



Nhạc sĩ Quốc Võ nói “Tôi cám ơn nhật báo Viễn Đông cho tôi được dịp trò chuyện, giới thiệu về bộ phim truyện đầu tay của mình. Xin cám ơn những bạn bè, đồng nghiệp, những khán giả, đồng hương Việt đã giúp đỡ tôi từ những ngày đầu đặt chân trên nước Mỹ.



Mong khán giả hãy đến thưởng thức tác phẩm mà tôi rất tâm huyết, 'Man On Fire' vào tối Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017 sắp tới, tại Bleu Night Club (Địa chỉ 14190 Beach Blvd Westminster, CA 92683) xin quý vị hãy đến sớm để có chỗ ngồi đẹp, vào cửa miễn phí.”

