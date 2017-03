Những người đẹp Việt sở hữu du thuyền triệu đô

Diễn viên Lý Nhã Kỳ

Cuối năm 2016, Lý Nhã Kỳ đăng tải một số khoảnh khắc chụp gia đình cô đang ngồi du thuyền ngắm sông Sài Gòn. Một người bạn của 'kiều nữ' xác nhận, đây là chiếc du thuyền Lý Nhã Kỳ vừa mới tậu.

Trong video công khai toàn bộ cơ ngơi, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ một số hình ảnh về chiếc du thuyền do cô sở hữu. Du thuyền được sơn màu trắng và neo đậu bên sông Sài Gòn, gần ngôi nhà cô đang ở. Phương tiện này được ước tính có giá vài triệu USD với nội thất sang trọng không khác gì một khách sạn thu nhỏ.





Những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ về chiếc du thuyền xa hoa khiến khán giả thêm một phen choáng ngợp về độ giàu có của nữ diễn viên sinh năm 1982. Ngoài du thuyền triệu đô này, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu căn biệt thự dát vàng rộng hơn 600 mét vuông nằm bên sông Sài Gòn, công ty kim cương, xe sang và bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá.

Diễn viên Thủy Tiên

Nữ diễn viên Vị đắng tình yêu là một trong những người giàu có nhất showbiz Việt khi làm Tổng giám đốc một công ty phân phối hàng hiệu có tiếng. Trong khối tài sản đồ sộ của người đẹp này, có một chiếc du thuyền Azimut 70 trị giá 4 triệu USD (khoảng 90 tỷ đồng). Đây là một trong những chiếc du thuyền đắt đỏ nhất tại Việt Nam.





Du thuyền của diễn viên Thủy Tiên được nhập khẩu từ Italy với thiết kế sang trọng kết hợp công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất của ngành chế tạo du thuyền thế giới. Chiếc du thuyền này từng khiến nhiều người choáng ngợp về độ sang trọng khi neo đậu tại khu vực Bến Nhà Rồng (TP Saigon).

Vợ chồng diễn viên Thủy Tiên từng tổ chức tiệc trên du thuyền với sự tham gia của một số sao Việt như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Trương Ngọc Ánh...

Diễn viên Diễm My

Năm 2009, sau một thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh, Diễm My xuất hiện trở lại và được đồn là nghệ sĩ Việt đầu tiên sở hữu du thuyền Sunseeker trị giá 2 triệu USD. Sau đó, nữ diễn viên lên báo giải thích tài sản này do ông xã cô - doanh nhân Hà Tôn Đức nhập về Việt Nam với mục đích kinh doanh. Gia đình cô cũng thường xuyên sử dụng du thuyền để thưởng ngoạn phong cảnh trên sông Sài Gòn.





Năm 2010, dư luận từng xôn xao khi một trang mạng đưa tin về chiếc du thuyền của gia đình Diễm My với tựa đề Diễm My không hề có du thuyền 2 triệu đô. Bài báo đưa ra một số dẫn chứng chứng minh chiếc du thuyền Diễm My từng khoe không thuộc sở hữu của gia đình cô mà là của một người đàn ông ngoại quốc tên Husrt. Trước những thông tin không đúng, doanh nhân Hà Tôn Đức quyết định lên tiếng giải thích: "Công việc của tôi thế nào, những người làm kinh doanh sẽ hiểu. Tôi cũng không muốn lên báo để chứng minh điều gì, cứ để từ từ mọi người sẽ hiểu được. Chỉ là đôi lúc cũng e ngại các thông tin không đúng sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi, uy tín của Diễm My. Tôi biết vợ tôi vẫn còn niềm đam mê rất lớn với nghệ thuật".

Sau đó, Diễm My vẫn thường xuyên sử dụng chiếc du thuyền này để mở tiệc chiêu đãi, đón tiếp bạn bè trong giới showbiz. Ngoài ra, du thuyền còn được cô dùng làm bối cảnh thực hiện một số bộ ảnh thời trang.



Nguồn tin từ báo Ngôi Sao