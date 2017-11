Phi công Mỹ vẽ bậy trên không trung

Hết ý kiến! (Twitter)



OKANOGAN, Washington - Ô kìa! Có phải đó là một cánh chim? Một siêu nhân đang bay trên trời? Ối giời đất ạ! Đó là một con "chim." Bu nhà nó ơi ra xem kìa!



Trong mấy ngày qua người dân sống tại thị xã Okanogan đã bàn tán với nhau và cười khúc khích về một chuyện mới xảy ra trên bầu trời của họ.



Theo tin của nhật báo The Spokesman-Review, người dân đã nhìn thấy bộ phận sinh dục đàn ông được một chiếc phi công cố ý vẽ bằng khói máy bay trên bầu trời thị xã Okanogan vào trưa thứ Năm.



Những hình ảnh chụp vụ phi công vẽ bậy này đã nhanh chóng được các cư dân đăng tải trên mạng xã hội, và được lan truyền khắp thị xã thông qua tin nhắn trên điện thoại.



Căn cứ Không Lực Whidbey Island của Hải Quân đã nhận trách nhiệm về vụ máy bay vẽ hình ảnh như vậy. Trong một email, các sĩ quan cao cấp nói rằng họ thấy "điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, không có giá trị huấn luyện, và chúng tôi đang quy trách nhiệm cho các phi công."



Nhật báo đã ghi nhận lời bàn tán của một số người địa phương về hình ảnh họ nhìn thấy trên đám mây tại quán Club Sports Bar and Grill vào tối thứ Năm ở Okanogan, một thị trấn ở miền trung Washington chỉ có khoảng 2,550 cư dân.



Ông Ramone Duran cho biết ông đang chạy việc vặt thì ngước mắt lên và nhìn thấy điều mà ông nghĩ là trông giống như một người nào đó bắt đầu tìm cách vẽ một dương vật bằng luồng khói máy bay xả ra.

Ông Duran nói, chừng 5 phút sau đó bức vẽ hoàn tất.



Ông nói với nhật báo, "Sau khi máy bay tạo mấy vòng tròn ở dưới đáy, tôi biết đó là cái gì và bật cười. Thật là tức cười khi thấy cái đó, bạn không ngờ trông thấy một cái như vậy trên bầu trời."



Bà Misty Waugh, một nhân viên và là người pha chế rượu tại quán The Club, nói rằng bà không biết hình vẽ đó cho đến khi đứa con trai 12 tuổi gửi cho cô một tấm ảnh qua tin nhắn.



Bà nói, "Tôi nghĩ tấm hình khá tức cười, và con tôi cũng vậy. Nhiều người bàn tán về hình này."