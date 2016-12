(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Katherine Alvarado, phát ngôn viên của phi trường LAX cho hay có nhiều lý do khiến việc trễ nải nhiều giờ xảy ra, trong đó có lệnh của cơ quan liên bang FAA yêu cầu phải sửa chữa lại các phi đạo trên toàn quốc, công việc này lại diễn ra vào trúng thời điểm lễ lạt với số lượng khách đổ đến chật cứng.

Phi trường quốc tế Los Angeles trong những ngày lễ đang rất hỗn loạn vì nhiều hành khách bị kẹt quá lâu, bắt đầu từ tối hôm thứ Tư và kéo dài suốt thứ Năm. Nhiều hành khách phải ngồi trên máy bay 2 tiếng rưởi khi đáp xuống đây. Có nhiều máy bay đã phải đáp xuống những phi trường khác, dù họ đến Los Angeles, như các phi trường ở Ontario, Phoenix và thậm chí ở tận San Francisco.Phi trường LA còn cho hay hầu như bất cứ chuyến bay nào đến LA vào chiều thứ Tư đều hoặc bị hoãn lại hoặc bị đưa đến phi trường khác. Bên ngoài phi trường là trên 100,000 chiếc xe đủ loại kẹt cứng khi đến đón hay đưa người đi.Katherine Alvarado, phát ngôn viên của phi trường LAX cho hay có nhiều lý do khiến việc trễ nải nhiều giờ xảy ra, trong đó có lệnh của cơ quan liên bang FAA yêu cầu phải sửa chữa lại các phi đạo trên toàn quốc, công việc này lại diễn ra vào trúng thời điểm lễ lạt với số lượng khách đổ đến chật cứng.

Collyanne Conway, tân cố vấn cho ông Trump

Bà Collyanne Conway sẽ trở thành cố vấn cho ông Trump sau này ở Tòa Bạch Ốc trong tân chính phủ. Sau khi ông Trump thắng cử, có lần bà tuyên bố bà do dự nhận một chức vụ ở Tòa Bạch Ốc vì bà không muốn bỏ bê chăm sóc cho bốn đứa con. Trước đây bà từng ngụ ý sẽ không nhận nhưng hôm thứ Năm bà Conway tuyên bố bà sẽ làm việc ở khu West Wing của Tòa Bạch Ốc.

Bà nói như sau, “Tôi không đánh golf và cũng chẳng có nhân tình như mấy ông, tôi chỉ có 4 đưa con, vậy thì tại sao tôi lại không có đủ thì giờ lo cho chúng và lo công việc cho chính phủ?”

Ông Trump nghĩ bà Kellyanne Conway là một cố vấn đáng nể, ông nói, “Bà ấy làm việc chẳng bao giờ biết mệt và rất kiên trì với kế hoạch của tôi và luôn tỏ ra xuất sắc khi phải giao thiệp với bên ngoài.”

Bà đã tham gia vào toán cố vấn của ông Trump vào mùa hè khi có chuyện lủng củng đủ loại xuất hiện và bà đã hướng dẫn toán này làm việc rất hiệu quả, đưa đến chiến thắng sau cùng cho ông Trump.

Dân Mỹ không tin Nga

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, lên tiếng chỉ trích những biện pháp trừng phạt mới mà chính phủ Mỹ áp đặt vào Nga và cho chuyện này đang làm tổn thương quan hệ song phương. Ông nói, “Gần như ở mọi cấp, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, Nga và Mỹ liên lạc với nhau rất ít, ở mức tối thiểu mà thôi.”

Ông Peskov nói, “Chúng tôi rất tiếc cho hành động từ phía Hoa Kỳ, tạo thêm hiểu lầm giữa hai bên, chúng tôi sẽ có những biện pháp thích ứng trả đũa những biện pháp này của Washington.” Chiến tranh ngôn từ giữa Mỹ và Nga không chỉ vì lý do Crimea và Ukraine. Bà Samatha Power, Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã nói như sau khi bà tấn công chính thể của Tổng Thống al-Assad của Syria lẫn Nga.

“Quý vị thật sự là không còn biết mắc cỡ là gì nữa sao?” Theo kết quả thăm dò mới nhất từ Chicago cho thấy trên thang điểm từ 1 đến 100, dân chúng Mỹ chỉ còn tin vào Nga ở mức độ 32, tuột giảm 8 điểm từ 40 điểm vào tháng 6 năm nay.

Đức: Còn truy tìm nghi can Tunisia

Cảnh sát ở Đức tiếp tục truy lùng dấu vết của nghi can người Tunisia, sau vụ thảm sát bằng xe tải ở Berlin. Hiện vẫn còn 12 người bị thương rất nặng, trong số 48 người, đang được chăm sóc ở các bệnh viện. Các viên chức điều tra Đức cho hay họ khám phá một dấu vân tay của Anis Amri trên chiếc xe tải đã gây án mạng khiến 12 người chết hôm thứ Hai trong một ngôi chợ Giáng Sinh ở Berlin.

Dấu vân tay của nghi can Amri được khám phá bên ngoài của một trong hai cánh cửa của chiếc xe tải. Bà frauke Koehler, phát ngôn viên của các công tố viên Đức, nói, “Chúng tôi nghĩ là tên Amri đã lái chiếc xe tải.” Bà nói nhiều cuộc hành quân lục soát đã diễn ra ở bang North Rhine-Westphalia và ở Berlin trong ngày thứ năm.

Một trát lệnh bắt giữ để truy tố chính thức Amri đã được ban hành, một xe bus ở thành phố Heilbrom phía tây nam Đức cũng bị chận lại và lục soát sau khi có tin báo có thể Amri có mặt trên đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai bị bắt cả.

Vụ bỏ phiếu ở Hội Đồng Bảo An bị dời lại

Tổng Thống đắc cử Donald Trump và Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cùng kêu gọi chính phủ Obama phải dùng quyền phủ quyết một nghị quyết mới của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Trung Đông. Theo nghị quyết này thì Israel phải lập tức ngưng lại mọi hành động xây cất cho người định cư Do Thái trên các vùng đất của Palestine mà Israel đang chiếm đóng là Bờ Tây và phía đông của Jerusalem.

Phía Palestine dự định có kế hoạch muốn trở thành một quốc gia tự trị, bao gồm cả những vùng bị Israel chiếm. Nghị quyết mới do Ai Cập thảo ra, sẽ được 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp thuận hay không vào 3 giờ chiều thứ năm.

Nhưng tin mới nhất cho hay dưới áp lực rất nặng từ Israel, nghị quyết này đã được đình lại vô thời hạn. Các quan sát viên cho hành động này là một thất bại của Palestine sau nhiều cố gắng vận động thế giới trừng phạt Israel.

Úc phá vỡ âm mưu khủng bố nhân lễ Giáng Sinh

Cảnh sát Úc cho hay họ đã phá vỡ một âm mưu khủng bố nhắm vào thành phố Melbourne trong ngày Noel vào sáng thứ Sáu. Theo lời Giám Đốc Sở Cảnh Sát Graham Ashton của tiểu bang Victoria thì có 5 nghi can đã bị bắt. Ông Ashton cho biết mối đe dọa nằm ở chỗ bọn khủng bố sẽ sử dụng chất nổ và nhiều loại vũ khí khác để tấn công người dân, kể cả dùng súng hay dùng dao.

Các địa điểm mà bọn khủng bố định ra tay bao gồm trạm xe Flinders St. Station, công trường Federation Square và nhà thờ St.Paul. Trong một cuộc họp báo, ông Ashton cho hay. “Hiện nay chúng tôi đã diệt sạch mối nguy hiểm này.”

Trong số các nghi can bị bắt có 4 người có quốc tịch Úc, trạc ngoài 20 tuổi và người thứ năm là một công dân Úc gốc Ai Cập. Ông Ashton cho biết những tên này trở thành cực đoan và lấy hứng từ nhóm khủng bố IS. Thống Đốc Tiểu Bang Victoria, ông Daniel Andrews gọi âm mưu khủng bố này là “âm mưu của ác quỷ.”

Trung Quốc loạn vì báo động ô nhiễm không khí

Cuối cùng thì lệnh báo động cao về ô nhiễm không khí trên bầu trời của Bắc Kinh cũng được bãi bỏ, nhưng đã có nhiều chục ngàn cư dân thành phố tìm cách bỏ đi, dù có lệnh hạn chế lái xe do sương mù ô nhiễm dày đặc. Con số mua hàng hóa chống ô nhiễm như mặt nạ tăng lên mạnh nhưng Bộ Giao Thông Trung Quốc lại ra lệnh giới hạn đi lại bằng xe và máy bay. Chỉ tính riêng cho vùng phía bắc Trung Quốc cũng đã có hơn 50 triệu đơn đặt hàng mua sản phẩm qua mạng, nhưng tất cả đang bị nguy cơ đình lại do máy bay bị cấm cất cánh và xe tải bị cấm di chuyển ở xa lộ. Công ty Alibaba Holding Group Ltd cho hay nhiều mặt hàng như mặt nạ chống ô nhiễm, bình dưỡng khí, máy lọc không khí được đặt mua sau khi có báo động đỏ về ô nhiễm không khí tại 24 thành phố lớn ở Trung Quốc. Nhiều trường học bị đóng cửa, nhiều con đường bị đóng và hơn 100 chuyến bay bị hủy. Tổng cộng có 460 triệu người khốn đốn vì đợt ô nhiễm này.