Phi trường LAX sử dụng hệ thống nhận dạng sinh học

LOS ANGELES – Một hệ thống nhận dạng sinh học, cho phép hành khách dùng dấu tay hoặc mắt để xác nhận danh tính, đã được sử dụng tại phi trường quốc tế LAX trong tuần này. Chiếc máy nhận dạng có tên CLEAR sẽ dùng dấu tay hoặc quét đồng tử mắt để nhận dạng hành khách, thay vì dùng bằng lái xe, hộ chiếu, hay vé máy bay. Các máy CLEAR đều được lắp đặt tại mọi cổng hành khách của LAX.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, máy CLEAR sẽ giúp hành khách di chuyển nhanh hơn qua hàng rào kiểm tra an ninh. Hành khách phải ghi danh với CLEAR trước khi sử dụng kỹ thuật nhận dạng này, để tạo một trương mục thông tin sinh học cho mình. Ban quản lý LAX cho biết, hệ thống mới sẽ giúp hành khách có nhiều sự lựa chọn và giúp họ tiết kiệm thời gian. Theo trang web của CLEAR, chi phí để sử dụng dịch vụ này là $15 Mỹ kim một tháng, và các máy CLEAR đã được đặt tại 22 phi trường Hoa Kỳ và 6 sân thể thao lớn.

Bể ống gas tại Inglewood, dân phải di tản

INGLEWOOD – Một nhân viên hợp đồng, làm việc cho công ty Gas Nam California, đã vô tình làm bể đường ống dẫn gas vào sáng thứ Tư, khi đang sử dụng máy khoan. Theo phát ngôn viên của SoCalGas, vào lúc 9:24 sáng, một công nhân làm việc tại khu nhà số 3300 đường Century đã vô tình khoan thủng ống gas thép đường kính 3 inch. Sự việc khiến nhà chức trách phải đóng một đoạn đường lớn trong vài giờ, và khoảng 50 đến 60 người trong 4 cơ sở thương mại lân cận đã phải di tản.

Đường Crenshaw bị đóng cả 2 chiều để nhân viên SoCalGas chặn chỗ rò rỉ và sửa chữa đường ống. Việc đóng đường kéo dài đến 4 giờ chiều. Sự việc đã gây kẹt xe nghiêm trọng, và ảnh hưởng nhiều đến những người đang tìm cách đến một cửa hàng Costco gần đó. Sự việc không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp gas.

Bắt nghi can mang nhiều vũ khí tại trạm xe lửa

PASADENA – Một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư, vì mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm khi đang ở tại trạm xe lửa Sierra Madre thuộc thành phố Pasadena. Cảnh sát ban đầu đến kiểm tra người đàn ông, sau khi thấy ông ta đang tiểu bậy ở nơi công cộng. Người này bị bắt sau đó khi lực lượng an ninh tìm thấy nhiều vũ khí nguy hiểm. Cảnh sát đã tìm thấy 1 khẩu súng ngắn đã nạp đạn - vốn chỉ dành riêng cho nhân viên công lực, một khẩu súng trường tấn công đã nạp đạn, 2 hộp đạn đầy, 1 ống giảm thanh, một con dao, và nhiều vật dụng khác. Chi tiết của sự việc chưa được tiết lộ.

Tổng giáo đốc Uber từ chức

SAN FRANCISCO – Ông Travis Kalanick vừa tuyên bố từ chức tổng giám đốc (CEO) của hãng dịch vụ vận chuyển Uber, mà ông là người đồng sáng lập và phát triển thành một công ty khổng lồ. “Tôi yêu Uber hơn mọi thứ trên thế giới này. Và trong giai đoạn cuộc sống cá nhân khó khăn như hiện nay, tôi phải chấp nhận yêu cầu ra đi từ các nhà đầu tư, để Uber có thể tiếp tục phát triển, thay vì lại vướng vào một cuộc chiến khác", Kalanick cho biết trong thông báo hôm thứ Tư. Tuần trước, ông Kalanick đã thông báo nghỉ phép vô thời hạn, sau khi mẹ ông qua đời vì một tai nạn tàu bè. Tuy nhiên, hành động này không thể xoa dịu cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng về khả năng lãnh đạo của Kalanick. Nhà đầu tư vẫn yêu cầu ông từ chức.

Ông Kalanick từ chức vào đúng thời điểm Uber trải qua đợt biến động chưa từng có. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 2, khi Susan Fowler - một cựu kỹ sư - tiết lộ cô đã bị cấp trên quấy rối và kỳ thị tại công ty. Sau đó, Alphabet - công ty mẹ của Google - kiện Uber ăn cắp bí mật thương mại về xe tự lái. Một đoạn video về việc Kalanick mất bình tĩnh khi tranh cãi với một lái xe Uber về giá cước cũng được loan truyền, khiến ông phải lên tiếng xin lỗi.

Từ đó, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Uber đã nghỉ việc hoặc bị sa thải chỉ trong vài tháng. Uber cũng phải nhờ đến cựu Bộ Trưởng Tư Pháp - Eric Holder điều tra về văn hóa công ty. Tuần trước, Holder đã đưa ra hàng loạt giải pháp, trong đó có đánh giá lại vai trò của Kalanick trong Uber và thành lập một hội đồng giám sát độc lập.

Mực xăm thông minh giúp khuyến cáo vấn đề sức khỏe

MASSACHUSETTS - Một loại mực xăm mới có thể thay đổi màu sắc để phản ứng lại với những biến đổi sức khỏe của cơ thể. Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học y Harvard, đã hợp tác để tạo ra DermalAbyss, nhằm thay thế mực xăm truyền thống bằng loại mực xăm cảm biến sinh học, có khả năng thay đổi màu sắc khi phản ứng với độ pH, natri và lượng đường trong máu.

"Đây là mực xăm chứa các cảm biến sinh học đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi muốn thiết kế một hệ thống trên cơ thể có khả năng giám sát sức khoẻ con người", Ali Yetisen, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học y Harvard, cho biết. Người mắc bệnh tiểu đường thường phải chích máu ở da nhiều lần trong ngày nếu muốn kiểm tra lượng đường trong máu. Nhưng với mực xăm DermalAbyss, họ chỉ cần quan sát hình xăm trên cơ thể. Hình xăm sẽ đổi màu từ xanh lam sang nâu nếu đường huyết cao hơn mức bình thường.

Khả năng của các hình xăm thông minh không chỉ dừng lại ở đó. Tình trạng mất nước - vấn đề sức khỏe thường thấy - có thể được theo dõi thông qua mực xăm chứa cảm biến natri. Nó hoạt động bằng cách chuyển thành màu xanh lá cây sáng dưới ánh sáng tia cực tím (UV) khi nồng độ muối trong cơ thể tăng lên. Các cảm biến pH có khả năng phát quang dưới tia cực tím, hoặc thay đổi theo mức độ kiềm bằng cách chuyển từ màu tím sang hồng.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thành công mực xăm cảm biến sinh học trên da heo chết. Tuy nhiên, họ vẫn còn cần chỉnh sửa một số hạn chế trước khi thử nghiệm trên sinh vật sống, chẳng hạn như mở rộng phạm vi và cường độ thay đổi màu sắc nhằm mang lại thông tin chính xác hơn.

3 phần 4 dân số thế giới có thể bị nóng chết người

HAWAII - Hàng tỷ người trên thế giới sẽ phải đối phó trước với các đợt nắng nóng chết người vào cuối thế kỷ 21, nếu khí nhà kính tiếp tục tăng. Hơn 1,900 địa điểm trên khắp thế giới đều có người chết vì nắng nóng kể từ năm 1980, theo kết quả nghiên cứu của Camilo Mora, giáo sư tại Đại học Hawaii, Manoa, công bố hôm thứ Hai. Đợt nắng nóng năm 2010 cướp đi sinh mạng của 10,800 người ở Moscow, Nga, năm 2003 cũng có khoảng 4,900 người chết ở Paris, Pháp cũng do thời tiết quá nóng.

Nhóm nghiên cứu ước tính, 1 phần 3 dân số thế giới bị từ 20 ngày nắng nóng chết người trở lên vào năm 2000. Đến cuối thế kỷ 21, con số này sẽ tăng lên đến 74% nếu lượng khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngay cả khi mục tiêu giảm khí thải nhà kính được thực hiện tốt, chúng ta vẫn phải chứng kiến hơn 47% dân số bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng chết người vào năm 2100.

Khí hậu trên Trái Đất thay đổi nhanh đến nỗi con người không thể tiến hóa kịp để chịu đựng nhiệt độ cao. Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang không ngừng tăng lên, hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu nhiều gấp 170 lần so với các nguyên nhân tự nhiên khác.

Fidget Spinner bị cấm lên máy bay vì 'giống vũ khí'

GEORGIA - Cuối tuần qua, Cơ quan an minh TSA đã thu giữ một chiếc Fidget Spinner - loại đồ chơi có 3 cánh - của 1 hành khách tại sân bay quốc tế Savannah/Hilton Head, thuộc tiểu bang Georgia, vì cho rằng "nó có thể giết người.” Hình ảnh TSA đăng trên tài khoản Instagram cho thấy, chiếc Fidget Spinner này có 3 cạnh nhọn, trông như chiếc phi tiêu (shuriken) của ninja Nhật Bản.

Hình ảnh nhận được hơn 6,000 lượt thích cùng gần 500 bình luận. Hầu hết đều cho rằng món đồ chơi này đáng bị tịch thu vì có thể gây nguy hiểm, nhưng một vài người nhận xét nó đơn giản là thứ dùng để giải trí, không có khả năng gây sát thương. Trước đó, 35 tấn Fidget Spinner Trung Quốc cũng bị quan thuế sân bay Frankfurt, Đức, phá hủy do kém chất lượng. Ở một số nơi, đồ chơi này bị cấm do lo ngại trẻ em nuốt, hoặc bị vỡ tạo mảnh vụn gây nguy hiểm.