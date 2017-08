Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi thả blogger Nguyễn Văn Oai

PARIS - Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, ra thông cáo kêu gọi Cộng Sản Việt Nam hãy trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Oai. Cựu tù nhân lương tâm này sẽ ra tòa vào ngày thứ Hai, 21/8 tại Nghệ An.Anh Oai đã bị bắt từ ngày 19 tháng Giêng năm nay, vì bị xem là chống cự công an và đã rời khỏi nơi cư ngụ mà không xin phép trong thời gian bị quản chế. Nguyễn Văn Oai từng bị án 4 năm tù và 3 năm quản thúc tại gia vào năm 2013, vì bị xem là quan hệ với đảng Việt Tân, một tổ chức bị Hà Nội tố cáo là khủng bố.Phóng Viên Không Biên Giới nhắc lại rằng vào năm 2013, Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện đã xem vụ bắt giam Nguyễn Văn Oai là trái với các chuẩn mực quốc tế và là một vụ bắt giam tùy tiện.Thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới viết hôm thứ Sáu: “Nguyễn Văn Oai là một trong những tiếng nói công dân sử dụng những phương tiện công nghệ mới để chỉ trích đảng cầm quyền và chính sách của họ. Những cáo buộc đối với anh chỉ là cái cớ để chính quyền chặn đứng những bài viết gây khó khăn cho họ. Chúng tôi kiên quyết kêu gọi chính quyền và ngành tư pháp địa phương trả tự do vô điều kiện cho blogger này vì anh đã không phạm tội gì.”Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, đã nhận nhiều tin nhắn với lời đe doạ trong thời gian qua. Đến nay công an truy ra nguồn gốc các tin nhắn và bắt được một nghi can. Hóa ra nghi can là Đào Tấn Cường, anh ruột của Chánh Văn Phòng Thành Ủy Đà Nẵng.Đào Tấn Cường hiện giữ chức phó giám đốc công ty nhiên liệu Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Công an cho biết ông Cường đã dùng số điện thoại "lạ" để nhắn tin đe dọa ông Thơ. Họ chưa cho biết ông ta vì sao ông ta lại gởi tin nhắn đe dọa, có phải vì chuyện tham nhũng giành ăn, thanh giành quyền lực, hay vì giành... gái.Khi biết nghi can là anh ruột của Chánh Văn Phòng, Huỳnh Đức Thơ cho biết ông rất đỗi kinh ngạc. Một nguồn tin cho biết UBND TP Đà Nẵng đã có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố.Trong thời gian qua, có người đã tiết lộ thông tin về tài sản của chủ tịch họ Huỳnh và đăng tải trên một số trang mạng. Đào Tấn Cường hiện đang bị điều tra tội đe dọa giết người.LÀO CAI - Khoảng 12:30 trưa thứ Bảy, một đám cháy lớn đã xảy ra tại lán để xe của nhà máy gang thép Việt Trung nằm trong Khu Công Nghiệp Tằng Loỏng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, khiến hàng loạt xe cộ bị thiêu rụi. Các xe bị cháy đa số là xe máy, một số ít là xe đạp. Tổng cộng lên tới hơn 100 chiếc.Nhà máy gang thép Việt Trung có 2 lán để xe, lán bên trong dành cho các cán bộ văn phòng. Còn nơi xảy ra đám cháy là lán bên ngoài, là chỗ để xe cho công nhân và chỉ huy các xưởng sản xuất. Một nhân viên nhà máy cho biết, trước khi đám cháy xảy ra, mọi người xung quanh còn nghe thấy tiếng nổ lớn.Các lực lượng tại chỗ trong nhà máy đã được huy động để cứu hỏa, tuy nhiên đám cháy quá lớn, nên chỉ cứu được những chiếc xe chưa bị bắt lửa.Khi lực lượng cứu hỏa của thành phố chạy đến thì đa số xe chỉ còn trơ lại bộ khung.QUẢNG TRỊ - Chiều thứ Bảy, trên đường HCM, đoạn qua khu phố Thượng Nguyên, thị trấn huyện lỵ Cam Lộ, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra cho hai cha con.Xe tải của tập đoàn Sơn Hải kéo theo rơ moóc chạy theo hướng Đông-Tây trên đường HCMh, đến đoạn khu phố Thượng Nguyên, thị trấn huyện lỵ Cam Lộ đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Tiến Long, 53 tuổi, ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, lái chở theo con gái ruột. Ông Long bị thiệt mạng tại chỗ, còn người con bị thương nặng.Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng, chiếc xe máy gãy đôi.HÀ TĨNH- Chiều thứ Bảy, một chiếc xe hơi năm chỗ ngồi đã chở theo tám người, trong đó có bốn trẻ em. Xe chạy trên đường mòn HCM hướng từ huyện Hương Khê về huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.Khi qua xã Hương Minh, Vũ Quang, xe đang chạy tốc độ cao thì bị mất lái, lao xuống dốc sâu cách mặt đường khoảng 15 mét.Hai trong số tám người trên xe bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe màu trắng nằm sát mép ruộng, bị dập móp, bể kính.