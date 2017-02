Phụ nữ bị nghi gây 28 vụ cháy tại Fullerton

Các nhà điều tra đã bắt 1 phụ nữ, được cho là hung thủ gây ra 28 vụ cháy trên khắp thành phố Fullerton từ tháng 9 năm ngoái tới nay. Trước đó, nhà chức trách đã nhờ công chúng giúp tìm kiếm thủ phạm, sau khi phát hiện nhiều vụ cháy ở những nơi công cộng như thùng rác, hộp thư, bụi cây, và thậm chí cả xe hơi đậu trên đường. Hôm thứ Hai, cảnh sát loan báo cô Eun “Esther” Cha, 24 tuổi, là nghi can của vụ án.Vào 3:50 sáng Chủ Nhật, cảnh sát nhìn thấy cô Cha trên đường North Gilbert, nơi nhiều vụ phóng hỏa từng xảy ra trước đây. Nghi can khi đó đang cố đốt các đồ vật trong 1 thùng rác, nhưng không thành công. Cô ta sau đó tiếp tục tìm cách đốt các bụi cây bên dưới một bảng đèn tại một khu chung cư, nhưng cũng thất bại. Cảnh sát đã bắt giữ Cha với tội phóng hỏa, và cô ta thừa nhận đã gây ra các vụ cháy trước đây. Cảnh sát cũng phát hiện cô này đang tàng trữ chất bị cấm và ma túy. Nghi can đang bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.

Sông suối bắc California tràn bờ vì đợt bão mới

SAN FRANCISCO – Sông suối tràn bờ, hàng trăm ngôi nhà phải di tản, và vài ngàn người bị kẹt trong một thị trấn nhỏ ở miền bắc California, khi nơi này trải qua một đợt bão mới. Mưa bão đã quay lại miền bắc Cali, sau vài ngày hoành hành ở miền nam, đổ 1.86 inch nước mưa xuống San Francisco, gần 2 inch tại Central Valley, và hơn 7 inch tại vùng núi phía trên Big Sur.

Vào hôm thứ Hai, một con đê bị vỡ tại sông San Joaquin đã khiến 500 người phải di tản, chủ yếu là cư dân sống trong các nông trại gần Manteca, San Joaquin County. Một số nông dân đã đưa máy kéo và nhiều máy móc khác tới bờ sông để giúp gia cố con đê. Tại Lake County, phía bắc Sacramento, gần 100 ngôi nhà tại 2 khu mobile home và các con đường lân cận đã được lệnh di tản, do mực nước ở hồ Clear gần đó đã dâng cao 1 foot trên mức lũ lụt.

Trong khi đó, khoảng 2,000 người trong một cộng đồng hẻo lánh ở Spring Valley đã bị kẹt, vì 1 trong 2 con đường dẫn vào thị trấn bị nước cuốn trôi, trong khi con đường còn lại bị lũ bùn lấp kín. Nhà chức trách đang định dựng một cây cầu tạm tại đây trong vài ngày tới.

Người phá hoại sao danh vọng của Trump nhận tội

LOS ANGELES – Người đàn ông phá hoại ngôi sao của Tổng Thống Donald Trump trên Đại lộ Danh Vọng ở Hollywood vào năm ngoái đã tuyên bố không tranh cãi đối với các cáo buộc phá hoại tài sản. Ông James Otis, 53 tuổi, cư dân Los Angeles, từng nói rằng hành động của ông là một thông điệp chính trị. Ông Otis vào hôm thứ Ba đã bị kết án 20 ngày lao động cho Caltrans và 3 năm quản chế. Ông ta cũng được lệnh phải trả $3,700 Mỹ kim cho Quỹ Hollywood Historic, và $700 Mỹ kim cho Phòng thương mại Hollywood.

Vào 5:45 sáng ngày 26 tháng 10 năm ngoái, ông Otis đã giả trang làm công nhân xây dựng, và dùng cuốc và rìu để đập hư ngôi sao danh vọng của ông Trump. Ông Otis bị cảnh sát LA bắt giữ vào ngày kế tiếp đó. Ngôi sao danh vọng của ông Trump được sửa chữa với chi phí khoảng vài ngàn Mỹ kim.

Tượng Nữ Thần Tự Do bị giăng biểu ngữ chào đón người tị nạn

NEW YORK – Một tấm biểu ngữ viết chữ “Chào đón người tị nạn” đã được giăng một cách trái phép lên bục đá dưới chân tượng Nữ Thần Tự Do vào trưa thứ Ba. Tấm biểu ngữ, cao 3 feet, dài 20 feet, được treo lên lúc khoảng 12:50 trưa, phía ngoài khu vực mở cửa cho công chúng. Khi được báo về sự việc, lực lượng tuần tra đã đến nơi ngay lập tức và tháo gỡ biểu ngữ mà không gây ảnh hưởng gì cho tượng đài. Việc treo bất kỳ thông điệp gì lên tượng Nữ Thần Tự Do đều là điều bị cấm, và nhà chức trách đang điều tra để tìm kiếm người đã treo biểu ngữ lên tượng đài.

Bảy thiếu niên suýt chết vì mặt hồ đóng băng bị vỡ

NEW YORK – Chín thiếu niên nam đã đi bộ trên mặt hồ đóng băng gần công viên Central Park và đường số 6 vào 6 giờ tối thứ Hai. Bảy em trong số này đã chạy nhảy và chụp ảnh selfie. Tuy nhiên, khi các em đứng chung lại với nhau, mặt hồ đóng băng đã vỡ khiến cả nhóm rơi xuống nước. Hai nhân chứng, anh Bennet Jones, 23 tuổi, và Ethan Turnbull, 24 tuổi, đang trượt băng gần đó, đã nhìm thấy sự việc. Nhóm thiếu niên, tuổi từ 10 đến 17, đều mặc áo khoác dày và đeo ba-lô khi tai nạn xảy ra.

Anh Jones, cư dân California vừa dọn tới New York, đã lội xuống hồ với mực nước cao ngang ngực, kéo được 2 nạn nhân vào và chuyền cho anh Turnbull. Sau đó, Jones và Turnbull lại lấy một chiếc thang nằm bên bờ hồ để đẩy ra chỗ các nạn nhân, giúp thêm 3 thiếu niên khác leo được lên bờ. Khi Jones cứu được 2 thiếu niên còn lại, các em này đều đã bất tỉnh. Các thiếu niên đã được đưa vào bệnh viện và hồi phục tốt. Hai thiếu niên trong nhóm không bị rơi xuống nước sau đó đã được tìm thấy ở khu Harlem.

Anh Jones và Turnbull đã được ca ngợi vì hành động nhanh chóng và dũng cảm của họ. Jones từng là một nhân viên cứu nạn bờ biển và là người lướt ván thành thạo.