Phụ nữ mang tên Việt bị bắt trong vụ ám sát Kim Chính Nam

Nghi can bị bắt trong vụ giết Kim Chính Nam

KUALA LUMPUR –Nhà chức trách Mã Lai Á đã bắt một phụ nữ có dính líu đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam (Kim Chính Nam), người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un (Kim Chính Vân).

Trong thông báo dành cho giới truyền thông ngày thứ Tư, cảnh sát nói rằng người phụ nữ 28 tuổi này đã bị bắt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi mà ông Nam bị tấn công vào ngày thứ Hai vừa qua. Trên sổ thông hành passport được cấp bởi Việt Nam, phụ nữ này có tên là Đoàn Thị Hương.

Tổng Thanh Tra Khalid Abu Bakar nói trong thông báo, “Nghi can đã được nhận diện từ hình ảnh ghi nhận trong máy thâu hình giám sát CCTV tại phi trường trong thời gian cô ta bị bắt.”

Trong hình lấy từ máy thâu hình an ninh được đăng trên trang mạng của nhật báo Mã Lai Á The Star, người ta thấy một phụ nữ mặc áo dài tay màu trắng với chữ “LOL” in thật lớn trên áo. Nhật báo này cho biết rằng cảnh sát cũng đang truy tìm nhiều người khác có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Chính Nam. Trước đó, các nguồn tin từ Nam Hàn từng cho biết hai phụ nữ đã tấn công ông Nam, xịt hoặc chích thuốc độc vào ông ta, khiến ông bị bất tỉnh và rồi tắt thở tại bệnh viện. Các nguồn tin đó nói rằng hai phụ nữ đã tẩu thoát trên một chiếc taxi.