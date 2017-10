Phụ nữ tố cáo bị quấy rối tình dục bên trong Quốc Hội California

Tòa nhà Quốc Hội tại thủ phủ Sacramento.

Làn sóng tố cáo về hành vi quấy rối tình dục đang làm rung chuyển thế giới Hollywood, giờ đây di chuyển về hướng Quốc Hội California, nơi có hơn 40 phụ nữ - gồm các nhà lập pháp, các phụ tá lập pháp cao cấp và các nhà vận động hành lang - đồng loạt lên tiếng tố cáo điều mà họ mô tả là hành vi sai trái về tình dục, ở những người được cho là có quyền lực nhất trong cơ quan lập pháp có ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ.



Phụ nữ than phiền về việc phải đối phó trước những bàn tay sờ soạng, những nhận xét khiếm nhã, và những gợi ý về việc trao đổi tình dục để đổi lấy công ăn việc làm ngay tại thủ phủ Sacramento này. Những than phiền của họ, được tiết lộ trong một lá thư ngỏ cũng như trong một loạt các cuộc phỏng vấn chi tiết, đánh dấu lần xuất hiện mới nhất từ sau vụ bê bối lạm dụng tình dục của ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein.

Nhóm phụ nữ soạn thảo bức thư ngỏ nói rằng họ nhận được sự trả lời ồ ạt từ những phụ nữ đang đau khổ vì phải chịu đựng, hoặc chứng kiến hành vi quấy rối tình dục của các nhà lập pháp, các phụ tá, và các nhà vận động hành lang, sau khi họ bắt đầu phát hành tuyên bố của họ trong những ngày gần đây.



Bức thư ngỏ được đăng công khai khi vụ bê bối có liên quan đến ông trùm Weinstein làm dấy lên một đợt điều tra, buộc tội và tố cáo trên toàn quốc, kể cả ở thủ phủ tiểu bang Rhode Island và South Dakota. Phụ nữ ở các tầng lớp xã hội - từ diễn viên đến các lãnh đạo công ty - đều sử dụng truyền thông xã hội để báo cáo về những trường hợp lạm dụng, thường đánh dấu bẳng hashtag #metoo.



Lá thư ngỏ viết, "Khi phụ nữ lãnh đạo chính trị, trong một tiểu bang có vị thế đứng đầu về công bằng và bình đẳng, quý vị có thể cho rằng kinh nghiệm của chúng tôi hoàn toàn khác đi. Không đâu. Mỗi người trong chúng tôi đều phải chịu đựng, hoặc chứng kiến, hoặc làm việc với những phụ nữ từng bị quấy rối hoặc bị tấn công tình dục bởi những người nắm quyền ở nơi làm việc."



Lá thư ngỏ viết, "Đàn ông sờ soạng thân thể chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi, đưa ra những bình luận không thích hợp về cơ thể và khả năng của chúng tôi. Tại sao chúng tôi không nói ra? Đôi khi vì sợ hãi. Đôi khi vì xấu hổ. Thường thì những người đàn ông này nắm giữ số phận công việc của chúng tôi trong tay họ."



Quốc Hội California đưa ra một chương trình nghị sự toàn quốc về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm môi trường, nhập cư và thuế. Mặc dù tiểu bang này có rất nhiều nữ chính trị gia đầy quyền lực, trên thực tế, 80% các nhà lập pháp là nam giới.



Cristina Garcia, một thành viên Dân Chủ của Quốc Hội California, người ký tên vào lá thư, cho biết bà thường bị đàn ông quấy rối và bình luận về ngoại hình của bà, trong khi bà đang cố thảo luận về một dự luật. Bà nói, "Nhiều người tìm cách rờ mông tôi và bóp ngực tôi. Họ không phải ai khác ngoài các nhà vận động hành lang và các nhà lập pháp cao cấp."



Bà Cristina và những phụ nữ khác bắt đầu lên tiếng, nhưng không nêu đích danh các nhà vận động hành lang hoặc các nhà lập pháp có dính líu vào vụ sờ mó hoặc đụng chạm. Lá thư ngỏ được Los Angeles Times đăng công khai lần đầu tiên ngày 17 tháng 10, 2017.



Pamela Lopez, một đối tác của công ty vận động hành lang Sacramento, nói rằng trong nhiều năm qua, cô phải đối phó với nhiều đề nghị khiếm nhã của các viên chức nam giới, nhưng sự việc gây phiền nhiễu nhất xảy ra vào đầu năm ngoái, tại một cuộc họp xã giao của các nhà lập pháp và các nhà vận động hành lang tại một quán rượu ở Sacramento.



Cô Pamela kể rằng khi cô đi vào phòng vệ sinh, cô cảm thấy một thân hình to lớn đằng sau. Khi cô quay lại, một nhà lập pháp khóa cửa sau lưng ông, tụt quần xuống và yêu cầu cô chạm vào của quý của ông.

Cô Pamela nói, "Sau đó ông này thủ dâm ngay trước mặt tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có câu - Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? - Tất nhiên tôi không muốn làm ầm lên, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Tôi trả lời - Không, tôi không đụng vào anh đâu. Giọng tôi nghiêm nghị và rõ ràng, nhưng ông vẫn tiếp tục thủ dâm trước mặt tôi. Thỉnh thoảng van nài tôi cầm vào của quý đó. Tôi vẫn một mực nói không."



Karen Skelton, một luật sư đồng thời là một nhà chiến lược chính trị ở Sacramento, người ký tên vào lá thư ngỏ, cho biết cô bị quấy rối ngay từ khi vừa được công ty Fortune 500 thuê vào cách đây sáu năm, để điều hành một chiến dịch. Công việc của cô bao gồm đối phó với một viên chức được bầu ở California có liên quan đến vấn đề.



Cô Karen cho biết, "Người này quấy rối tôi liên tục, hết sờ vào chân tôi dưới gầm bàn, tới vuốt ve một lọn tóc xõa trên lưng tôi, rồi nhắn tin lúc một giờ sáng, hỏi tôi đang ở đâu." Cô Karen không nêu đích danh tên của người quấy rối, nói tiếp, "Lúc đó tôi đã lớn và đủ khôn ngoan để đối phó, vậy mà vẫn thấy sợ hãi. Giả sử tôi chỉ là một cô bé mới tốt nghiệp, rất cần công việc để hỗ trợ gia đình, thì mọi chuyện sẽ ra sao?"

Từng có một lịch sử lâu dài và nổi tiếng về hành vi sai trái tình dục trong các tòa nhà Hạ Viện và Quốc Hội ở các tiểu bang Hoa Kỳ trong ít nhất 50 năm qua. Nhiều Quốc Hội tiểu bang nổi tiếng vì có câu lạc bộ dành cho quý ông. Nhiều câu lạc bộ, ngay cả ở Sacramento cũng có một cái, được thành lập tại một nơi riêng biệt, tránh xa ánh mắt của gia đình, bạn bè, trong một nền văn hoá được đánh dấu bằng các bữa tối tối muộn và uống rượu.



Albany, thủ phủ tiểu bang New York, từng được nhắc tới vì hành vi phạm tội tình dục. Câu chuyện này từng được đưa lên một tập phim vào năm 2012, trong đó Dân Biểu Vito Lopez, một thành viên đảng Dân Chủ Brooklyn, bị phát hiện là quấy rối tình dục nhân viên nữ. Lãnh đạo Quốc Hội New York lúc bấy giờ là ông Sheldon Silver, bị chỉ trích gay gắt vì giữ kín hành vi của ông Vito, giải quyết đền bù cho các nạn nhân, giữ bí mật, và có thể cho phép phụ nữ bị lạm dụng. Ông Vito từ chức vào năm 2013, và Quốc Hội ban hành một loạt cải cách, bao gồm báo cáo bắt buộc về bất kỳ khiếu nại về quấy rối tình dục, một điều tra viên độc lập và cấm các cuộc dàn xếp đền bù bí mật.



Christine Pelosi, người ký tên vào lá thư ngỏ, cho biết các nhà lập pháp "hành động rất khác ở Sacramento, hoàn toàn trái ngược với cách hành xử tại nhà".



Anthony Rendon, Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang California, cho biết ông không nghĩ rằng ủy ban đạo đức Quốc Hội, nơi giải quyết các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục, có thể khởi động một cuộc điều tra dựa trên lá thư ngỏ, vì trong thư không đề cập đến danh tính của người phạm tội. Ông Anthony nói rằng Quốc Hội thành lập một ủy ban vào tháng Tám để phác thảo những luật lệ mới, nhằm xóa bỏ tình trạng quấy rối tình dục hoặc đe dọa. Ông Anthony nói, "Lá thư cho thấy quấy rối tình dục cũng phổ biến ở Quốc Hội California cũng như ở bất cứ mọi nơi nào khác trong xã hội."



Samantha Corbin, một nhà vận động hành lang đồng thời là một cựu phụ tá lập pháp, người giúp tổ chức phong trào tố giác hành vi quấy rối tình dục, cho biết nhiều phụ nữ California ký vào lá thư ngỏ vì họ không còn sợ bị trả thù. Họ nhận tiếp thêm sức mạnh từ những phụ nữ lên tiếng về ông Weinstein, trong những câu chuyện đăng trên tờ New York Times và tờ New Yorker.



Cô Samantha cho biết đến nay, phụ nữ thường xuyên tham gia vào sứ mạng cứu trợ thầm lặng để giúp phụ nữ ngăn chặn tình trạng bị quấy rối trong khi làm việc trong văn phòng của các nhà lập pháp. Đó không phải là điều dễ dàng vì họ là những người có quyền lực nhất tại tiểu bang lớn nhất ở Hoa Kỳ.



Christine Pelosi là con gái bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện Hoa Kỳ, nói rằng những phụ nữ ký tên vào lá thư ngỏ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bà Christine tin rằng họ là những người rất dũng cảm và can đảm, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn.



Kevin de Leon, chủ tịch Thượng Viện tiểu bang, phát hành một tuyên bố trong đó nói rằng ông hoan nghênh "sự can đảm của phụ nữ đang làm việc bên trong và chung quanh Quốc Hội California, không sợ trả thù để cho tiếng nói của họ được biết đến." Tuy nhiên ông Kevin không nói rằng ông có biết gì về tình trạng quấy rối tình dục ở Quốc Hội không, cũng không trả lời mọi câu hỏi của phóng viên.

Tình trạng quấy rối tình dục cũng được công khai ở một số tiểu bang, trong đó có Rhode Island, và South Dakota. Nhiều nhà lập pháp là phụ nữ cho biết họ bị nhiều đồng nghiệp nam thì thầm rằng nếu muốn dự luật được thông qua, thì phải biết điều, tức là phải lên giường với họ.