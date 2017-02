Real Madrid đấu Valencia thì Barcelona, Sevilla, Atletico ăn mừng

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư, cả Âu châu nhộn nhịp với những trận vòng 16 lượt 1 của Champions League và lượt 2 vòng 32 của Europa League. Riêng La Liga trong nhóm 5 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ có trận duy nhất giữa Real Madrid với Valencia.





Thủ môn Diego Alves của Valencia kịp thời cứu được quả banh trước khung thành ngay khi Sergio Ramos của Real Madrid chuẩn bị lao vào sút trong trận giữa hai đội ngày 22 tháng 2.





Dân mê bóng đá nước nào lo theo dõi trận có đội nước mình tham gia trong hai giải của UEFA. Riêng bên Tây Ban Nha người ta vừa ngó chừng trận giữa Sevilla ở sân Sanchez Pijuan của đội này với Leicester từ bên Anh kéo xuống đấu lượt 1 vòng 16 của Champions League, và cũng vừa đảo mắt ngó chừng trận giữa Real Madrid với Valencia trong khuôn khỏ của La Liga. Dân TBN họ quan tâm đến Sevilla vì đấy là đội nước mình đấu với một đội nước Anh trong một giải của Âu châu. Còn họ để mắt đến trận có Real Madrid tham gia vì nó hiện đứng đầu bảng La Liga với ba đội Barcelona, Sevilla và Atletico Madrid đuổi theo bén gót, tuy Atletico thì xa xa , còn Barcelona với Sevilla đúng là thở phì phò ngay sau gáy đám Real Madrid trong cuộc chạy đua ở mùa bóng năm nay.





Fabian Orellano của Valencia ngay sau khi ghi bàn thắng thứ nhì cho đội mình vào phút thứ 8 trong trận với Real Madrid ngày 22 tháng 2 ở sân Mestalla, Valencia.



Vài dòng về kết quả lượt 1 vòng 16 của Champions League cái đã! Thứ Tư là kết thúc vòng 16 lượt 1. Bốn ngày 7, 8, 14 và 15 tháng Ba sẽ kết thúc lượt 2 và bấy giờ mới biết đích xác xem ai sẽ lọt vào tứ kết. Tình hình đến hết ngày thứ Tư 22 đối với lượt 1 là như sau :

- Manchester City thắng Monaco 5-3 ở sân phe M.C.

- Real Madrid thắng Napoli 3-1 ở sân phe R.M.

- Benfica thắng Borussia Dortmund 1-0 bên sân phe Benfica

- Bayern Munich thắng Arsenal 5-1 bên sân của Bayern

- Porto thua Juventus 0-2 bên sân phe Porto

- Bayer Leverkusen thua Atletico Madrid 2-4 bên sân phía Bayer

- Paris Saint Germain thắng Barcelona 4-0 bên sân PSG

- Sevilla thắng Leicester 2-1 bên sân của Sevilla

Cần chú ý đến tương quan giữa tỷ số hơn thua với số bàn thắng của phe đấu ở sân người. Chẳng hạn như qua tháng Ba, đấu lượt 2 mà Barcelona thắng được Paris Saint Germain với tỷ số 5-1 thì tỷ số gộp của 2 lượt là 5-5 nhưng PSG được coi như thắng vì 1 bàn đó là ở sân người, có giá trị bằng 2! Nhìn chung thì sau lượt 1, hai đội như Barcelona với Arsenal là kể như “rồi đời”!

Đối với lượt 2, vòng 32 của Europa League thì đến hết ngày thứ Năm với 13 trận còn lại ( thứ Tư có 3 trận ) thì ta sẽ biết ai lọt được vào vòng 16, tuy so với diễn tiến của Champions League thì vào thời điểm này giải Europa League chưa có “nóng sốt” bằng giải kia!

Trận Real Madrid - Valencia

Sau phần mào đầu đó thì ta đã có thể nhìn vào trận giữa Real Madrid với Valencia trong ngày thứ Tư!

Ngoài dân Tây Ban Nha ra, có ít nhất vài chục triệu con người nữa gồm ba đội Barcelona, Sevilla và Atletico cùng đám fans thuộc loại “cốt cán” của họ trong cũng như ngoài nước đã đặc biệt theo dõi 90 phút đấu giữa Real Madrid với Valencia!





Simone Zaza của Valencia đang trên đà đuổi theo banh và ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 5 trong trận ngày 22 tháng 2 với Real Madrid.



Lý do khá giản dị: Real Madrid trước trận đấu đúng đầu La Liga với 52 điểm, Barcelona đứng nhì với 51, Sevilla đứng ba với 49 và Atletico hạng Tư với 45. Trước trận này, riêng Real Madrid mới đấu có 21 trận trong khi cả ba anh bên dưới đều đã đấu 23 trận. Real Madrid thắng hay thua thì vẫn tiếp tục đứng đầu bảng, tuy không nhân dịp này mà thắng được thêm nữa thì sẽ bỏ lỡ cơ hội cho sai biệt về điểm với đám bên dưới càng dôi thêm ra! Nhưng vấn đề còn ở chỗ cái "tiếng"! Valencia hiện đứng hạng thứ 14 trong La Liga. Real Madrid mà thua thì trước hết là liên tục mấy chục trận không thua, để rồi khi thua thì lại nhè đi thua anh hạng thứ 14! Trông "khó coi" lắm!



Khổ nỗi là nếu như đội Barcelona không mấy hạp “phong thủy” với sân Anoeta của đội Real Sociedad hạng 5 trong La Liga ở San Sebastian nơi xứ Basque miệt biên giới Đông-Bắc Tây Ban Nha, cứ mỗi lần đem quân lên đó đấu là hầu y như rằng “vác cái đầu máu về”, thì Real Madrid lại kỵ “phong thủy” sao đó với sân Mestalla ở Valencia nằm ngay giữa ven biển mặt Đông trên bản đồ TBN.



Cái sân đấu này với 55,000 chỗ cũng to lớn đồ sộ chẳng mấy kém sân Bernabeu của đội Real Madrid ở thủ đô. Muốn đến đấy và nếu đi đường bộ thì đội Real Madrid phải ngồi xe bus chạy miên man 221 dặm (351 cây số) chênh chếch về hướng Đông Nam.



Tháng Giêng 2015 đội Real Madrid dưới quyền ông người Ý Ancelotti xuống đấy đấu, thua 1-2 khiến ông người Ý mất điểm với nhóm chủ của Real Madrid để rồi qua tháng Năm, dứt mùa bóng thì ông ta mất chức.

Tháng Giêng 2016, Real Madrid cũng lại theo ông Benitez người Tây Ban Nha thay ông người Ý đi Valencia đấu với đội Valencia. Phen đó thì đôi bên hòa nhau 2-2 nhưng vì lúc bấy giờ Real Madrid đang trên đà thắng để có thể đoạt chức vô địch mùa bóng 2015-16 cho nên vì không thắng được Valencia, chỉ được mỗi một điểm do hòa , để Barcelona có cơ hội đuổi kịp. Nhóm chủ nhân của Real Madrid sau trận ấy bèn cách chức Benitez lập tức và điều ông Zidane lên thay! Mùa bóng 2015-16 đó, Barcelona đoạt chức vô địch La Liga mà chỉ hơn Real Madrid có mỗi 1 điểm!



Ngày tứ Tư này đến phiên ông Zidane kéo quân đi Valencia! Và rõ ràng là đội Real Madrid không hợp “phong thủy” với đất Valencia!



Phút thứ 5, tay cầu thủ mà Valencia nhập cảng từ bên Ý qua đã sút cú tuyệt đẹp vào lưới Real Madrid. Ông Zidane chưa kịp nhăn mặt cho xong thì phút thứ 8 tay Orellano bồi thêm một cú sút vào lưới Real Madrid nữa!

Mãi đến phút thứ 43 thì với cú banh nơi chân hậu vệ Marcello chuyền qua từ cánh trái cấm địa Valencia, cậu Ronaldo mới nhào lên đánh đầu lọt lưới, gỡ được 1 bàn cho Real Madrid!



Đầu đuôi là gì? Đầu đuôi là vì đám Real Madrid hình như quá tự tin! Cả hai bàn thua trong không đầy 10 phút đầu của hiệp 1 chỉ vì một lý do giống nhau y hệt là vì Real Madrid thống lĩnh trận địa cho nên cứ đến khi banh quanh quẩn trên khoảng một phần ba phần đất giáp khung thành Valencia là cả hậu vệ, trung vệ, tiền đạo của Real Madrid đều kéo rốc về hướng đó mà chờ làm bàn. Cả hai lần Valencia có banh chuyền trở ngược về phần đất của Real Madrid thì không vì họ chủ động bố trí tấn công mà do phe họ cố đá trái banh cho thật xa ra khỏi phần đất của mình để tránh áp lực của phe Real Madrid. Và hai lần như vậy là đám trung và hậu vệ của R.M. trở chân không kịp.



Lại thêm một điều hệ trọng nữa là phải chi cầu thủ của Valencia họ “ẹ” quá thì Real Madrid còn có thể chơi cái trò khinh địch như vậy, nhưng đàng này cỡ như hai cầu thủ Zaza và Orellano đều thuộc hạng tài năng cho nên banh mà đến chân những tay như vậy là Real Madrid chỉ có “từ chết đến bị thương”! Chẳng hạn như đội Valencia có Nani là cầu thủ thượng thặng của Bồ Đào Nha trong đội tuyển quốc gia như Ronaldo chứ đâu phải thứ thường?





Cú đánh đầu gỡ được bàn thắng cho Real Madrid vào phút thứ 43 trong trận với Valencia ngày 22 tháng 2.



Suốt hiệp 2, Real Madrid cứ thế tiếp tục áp đảo nhưng Valencia biết thân cho nên có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cọc rào cản trước cấm địa và khung thành của mình. Năm lần bảy lượt Real Madrid có thừa cơ hội để làm bàn nhưng cứ tiến banh vào đến cấm địa đối phương là y như rằng có đấy chi chít những màu áo Valencia giăng lưới cản! Đến phút thứ 70 thì ông Zidane đã cho ra sân cả Gareth Bale lẫn Lucas Vasquez, tức là rút bớt trung vệ, tăng cường tiền đạo tấn công lên tới 4 người mà vẫn không lay chuyển được hàng phòng vệ của Valencia!



Sau trận đấu, ông Zidane nhà ta phát biểu với báo chí, “Chúng tôi vì để cho cửa ngỏ bỏ trống như vậy trong mười phút đầu của trận đấu cho nên chỉ cần sơ xảy một tị thôi là toi mạng”! (Nguyên văn câu tiếng tây Ban Nha ông ta nói cho cái ý sau là: “Muy abiertos unos de otro, malos controles y te meten ya en la mierda”, dịch cho thật thoát ra là: “Cứ mà người này đá rời rạc với người kia, không kết hợp đồng bộ, rồi không kiểm soát được ban cho hữu hiệu là chỉ có ăn cứt.”)



Cả ba đội Barcelona, Sevilla và Atletico cùng mấy triệu fans của họ trong và ngoài nước đã được một phen mừng vui quá sức! Barcelona và đám fans của mình có thể reo: “Bọn nó giờ này chỉ hơn mình có mỗi một điểm.” Phe Sevilla cũng có thể hí hửng: “Bọn chúng hiện chỉ hơn mình có ba điểm.” Phe Atletico thì cũng vui nhưng có chừng mực hơn: “À, thì bề nào mình cũng chỉ còn thua tụi nó bảy điểm”!



Riêng phe Real Madrid, buồn xong đâu đấy năm phút thì vẫn có thể gân cổ: “Bọn bây đã đấu hết 23 trận trong khi bọn ông tuy thua trận này nhưng đấy mới chỉ là trận thứ 22 thôi đấy nhá”!