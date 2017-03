Rùa nuốt gần 1,000 đồng xu qua đời sau giải phẫu

THÁI LAN – Vào hôm thứ Ba, các bác sĩ thú y Thái Lan thông báo, con rùa 25 tuổi có tên Omsin đã qua đời vì những biến chứng sau ca phẫu thuật lấy gần 1,000 đồng xu ra khỏi bụng. Omsin (tiếng Thái nghĩa là heo đất) được cho là đã phục hồi tốt sau ca phẫu thuật dài 7 tiếng vào đầu tháng 3 vừa qua. Khi đó, các bác sĩ thú y của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok đã mổ bụng Omsin và lấy ra được 915 đồng xu có tổng trọng lượng 5 ký.

Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, sức khỏe của Omsin đột ngột suy giảm nhanh chóng. Vào tối Chủ Nhật, Omsin được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Tới ngày thứ Hai, Omsin được phẫu thuật lần 2, sau khi nó đã hôn mê. Các bác sĩ cho biết sau ca phẫu thuật lấy tiền xu khỏi bụng, Omsin đã gặp những biến chứng nghiêm trọng như xoắn, tắc ruột, tắc mạch máu và nhiễm trùng máu. "Vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng, Omsin đã ra đi vĩnh viễn. Nó là bệnh nhân và cũng là bạn của chúng tôi", cô Nantarika Chansue, bác sĩ thú y tham gia chữa trị cho Omsin, thông báo trong nước mắt.

Các bác sĩ cho biết sẽ khám nghiệm tử thi con rùa 25 tuổi để nghiên cứu và phục vụ cho quá trình điều trị rùa biển trong tương lai. Trước đó, Omsin sống trong hồ nước ở 1 công viên tại tỉnh Chonburi. Mỗi khi ghé thăm công viên, các du khách thường ném đồng xu xuống hồ để cầu bình an và may mắn. Sau nhiều năm sống trong hồ, rùa Omsin đã nuốt hơn 900 đồng xu. Kể từ khi được đăng lên mạng, câu chuyện về Omsin đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận. Mọi người đều cầu mong nó có thể bình phục và khỏe mạnh. Bởi vậy, khi nghe tin Omsin qua đời, không ít người Thái Lan đã bày tỏ sự tiếc nuối và đau buồn.



Nga đưa hỏa tiễn tới quần đảo tranh chấp với Nhật

TOKYO - Quân đội Nga vừa tăng cường các hệ thống hỏa tiễn phòng không tới vùng Viễn Đông, trong đó có quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản. "Một sư đoàn hỏa tiễn vừa được tăng cường ở vùng Viễn Đông, bao gồm quần đảo Kuril, để bảo vệ lãnh thổ Nga, trong khi một sư đoàn khác đã hoạt động từ 6 năm nay để bảo vệ các vũng lãnh thổ Primorsky, Sakhalin, Amur", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói hôm thứ Ba trong đối thoại an ninh Nga - Nhật tại Tokyo.

Quần đảo Kuril nằm giữa bán đảo Kamchatka của Nga và Hokkaido của Nhật, là khu vực tranh chấp giữa hai quốc gia này. Nga đang kiểm soát quần đảo, trong khi Nhật tuyên bố chủ quyền với 4 đảo cực nam của Kuril. Vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril khiến Nga và Nhật chưa ký được hiệp ước hòa bình sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida hôm thứ Hai đã bày tỏ lo ngại về việc Nga điều hỏa tiễn ở quần đảo Kuril, cũng như việc Moscow định đưa một sư đoàn phòng không tới đây. Ông Kishida cho rằng Nga và Nhật Bản cần đàm phán nghiêm túc về một hiệp ước hòa bình để giải quyết các lo ngại của Tokyo.

Đài Loan tự chế tàu ngầm đầu tiên

ĐÀI BẮC – Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Ba tuyên bố bắt đầu thực hiện dự án tự sản xuất tàu ngầm đầu tiên. Bà Thái đã chủ trì lễ ký kết chính thức để bắt đầu dự án đóng tàu ngầm giữa Hải quân, hãng đóng tàu CSBC Corporation và Viện khoa học công nghệ Chung-Shan. Tàu ngầm này dự kiến cần 8 năm để hoàn thành và có thể được đưa vào sử dụng sau 10 năm. Nhà lãnh đạo Đài Loan cho hay, việc khởi động dự án ở căn cứ hải quân ở thành phố phía nam Kaohsiung là "khoảnh khắc lịch sử", tàu ngầm là một phần của chính sách phòng vệ của Đài Loan.

Đài Loan dự kiến chi $14.8 tỷ Mỹ kim từ năm 2018 đến 2040 để tự đóng các tàu ngầm và tàu mặt nước. Trong đó, $94.5 triệu sẽ được chi trong vòng 4 năm kể từ 2017 để thiết kế mẫu tàu ngầm. Hải quân Đài Loan đang quản lý 4 tàu ngầm, bao gồm lớp Hai Shih và Hai Lung. Lớp Hai Shih là các tàu ngầm từ thời Đệ Nhị Thế Chiến do Hoa Kỳ chuyển giao, trong khi lớp Hai Lung do Hòa Lan đóng cũng đã vận hành được hơn 30 năm.

Viên kim cương đắt nhất lịch sử sắp được đấu giá

LONDON - Với mức khởi điểm 50 triệu bảng Anh, viên kim cương Pink Star giữ kỷ lục là viên đá quý được định giá cao nhất trong lịch sử. Viên kim cương hồng Pink Star được trưng bày tại London hôm thứ Hai, trước khi đưa ra bán đấu giá tại Hong Kong vào ngày 4 tháng 4. Viên đá có trọng lượng gấp đôi viên kim cương màu xanh Oppenheimer Blue 14.62 carat, lập kỷ lục vào năm ngoái tại Geneva, với giá 40 triệu bảng Anh.

Công ty DeBeers tìm thấy viên Pink Star tại châu Phi vào năm 1999. Ban đầu, viên kim cương nặng khoảng 132.5 carat. Tuy nhiên, sau 2 năm mài giũa và đánh bóng, viên đá hiện nặng 59.6 carat. Đây là lần thứ hai viên đá được đấu giá công khai. Năm 2014, Pink Star được bán đấu giá tại Geneva ở mức 52 triệu bảng Anh. Vì người mua không đủ khả năng trả tiền, viên đá đã được trả lại cho hãng đấu giá Sotheby's.

Bộ trưởng cảnh sát bị phạt vì cầm điện thoại trên xe

ÚC – Bộ Trưởng Cảnh Sát tiểu bang New South Wales đã bị phạt $250 do cầm điện thoại khi đang lái xe. Bộ Trưởng Troy Grant, một nhà lập pháp bang New South Wales, cuối tuần trước bị kẹt xe trên một con đường đang sửa chữa.Trong lúc dừng xe, ông dùng điện thoại chụp ảnh một con cừu trong chiếc xe phía trước. Khi về đến nhà, ông đăng bức ảnh lên mạng xã hội Twitter.

Tuy nhiên, sau đó, ông Grant được thông báo rằng việc cầm điện thoại trên xe là sai luật, nên ông đã trình diện với cảnh sát và bị phạt $250. "Tôi không biết điều tôi làm là trái luật,” ông Grant nói hôm thứ Ba. "Đây là một lời nhắc nhở lớn. Không ai đứng trên pháp luật, kể cả khi bạn là bộ trưởng cảnh sát", ông Grant nói. Theo luật của bang New South Wales, người lái xe chỉ có thể được dùng điện thoại gắn cố định trên xe mà không được chạm vào nó, và chỉ được điều khiển điện thoại qua bluetooth hay giọng nói.

Cựu tổng thống Nam Hàn xin lỗi công chúng

SEOUL- Tổng thống Nam Hàn bị truất phế Park Geun-hye đã lên tiếng xin lỗi người dân khi đến văn phòng công tố ngày thứ Ba để trả lời thẩm vấn. “Tôi xin lỗi những người dân của chúng ta. Tôi sẽ thành thật trả lời thẩm vấn,” bà Park Geun-hye nói trước báo giới khi đứng tại Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul. Hôm thứ Ba, bà Park tới văn phòng công tố để trả lời thẩm vấn về những cáo buộc gây bất lợi cho bà. Đi cùng bà là các luật sư. Đây là lần đầu tiên bà Park đối mặt với một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi còn đương nhiệm.

Bà Park Geun-hye là tổng thống dân cử đầu tiên của Nam Hàn bị truất phế giữa nhiệm kỳ. Bà Park bị truy tố với 13 cáo buộc, trong đó có tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia. Bà Park đã ba lần lên tiếng xin lỗi người dân Nam Hàn vào trước khi bà bị truất phế, nhưng bà luôn bác bỏ mọi cáo buộc này. Bà Park là cựu tổng thống thứ tư của Nam Hàn phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự, sau ông Roh Tae-woo, ông Chun Doo-hwan và ông Roh Moo-hyun.

Nam Sudan: Hành khách sống sót trong tai nạn máy bay

WAU – Tất cả 49 hành khách và phi hành đoàn của một chiếc máy bay ở Nam Sudan đã sống sót một cách thần kỳ, sau khi máy bay này lao xuống đất, tông vào xe hơi, và bốc cháy. Nhà chức trách cho biết có một số người bị thương nhẹ, nhưng không có ai thiệt mạng. Máy bay South Supreme Airlines hôm thứ Hai gặp nạn tại sân bay ở thị trấn Wau, tây bắc Nam Sudan. Máy bay đã bay lệch phi đạo, lao xuống khu đất không lát đá. Cánh phải máy bay đâm vào xe hơi và bắt lửa. Phi công đã mở cửa gần đuôi, nơi không bị cháy, để mọi người thoát thân.

Cảnh sát ban đầu đã không thể thống kê hành khách, do họ đã tự rời hiện trường.Máy bay Antonov 26 chở 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Wau để điều trị. Máy bay cất cánh từ thủ đô Juba tới Wau. Hầu hết hành khách là người Nam Sudan, chỉ có hai người nước ngoài, bao gồm một người Trung Quốc và một người Eritrea. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy có thể là do thời tiết xấu.

Israel sẽ tiếp tục xây dựng tại Đông Jerusalem

TEL AVIV – Giới truyền thông Israel vừa trích dẫn một tuyên bố của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, nói rằng ông không có ý định giới hạn việc xây dựng các khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem. Tuyên bố này được ông Netanyahu đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh vào hôm thứ Ba. Được biết, thủ tướng Israel cũng thừa nhận đang có “ý kiến khác biệt” với chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này, và ông “sẵn sàng để thảo luận” việc giới hạn xây dựng khu định cư ở vùng Bờ Tây.

Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định, việc xây dựng tại Đông Jerusalem sẽ không thể thương lượng. Trong khi đó, người Palestine lại coi Đông Jerusalem là thủ đô của quốc gia Palestine tương lai. Từ lâu nay, việc xây dựng các khu định cư vẫn là mâu thuẫn chính giữa Israel và Palestine.