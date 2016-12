(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

Hội Đồng Thành Phố Santa Ana gồm một Thị Trưởng và 6 nghị viên, tất cả đều thuộc Đảng Dân Chủ và đều là những người chống đối chính sách của Tổng Thống đắc cử Donald Trump về những người nhập cư bất hợp pháp.

Buổi Họp HĐTP Santa Ana Ra Nghị Quyết & Pháp Lệnh: Santa Ana sẽ là nơi cư trú an toàn cho những người di dân bất hợp pháp



Bài THANH PHONG

SANTA ANA. Theo chương trình, buổi họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 45 chiều Thứ Ba, ngày 20.12.2016 tại số 22 Civic Center Plaza, Santa Ana nhưng mãi đến gần 8 giờ tối, buổi họp mới khai mạc được vì nhiều người gây náo động và nghị trình buổi họp có một số vấn đề gay cấn, một là có nên giải nhiệm ông David Cavazos là Giám Đốc của thành phố hay không; hai là vấn đề có nên ra Nghị Quyết và Pháp Lệnh cho cư dân bất hợp pháp sống an toàn trong thành phố hay không?



Quang cảnh phòng họp của HĐTP Santa Ana tối 201.12.2016 (Thanh Phong/Viễn Đông)



Gần một tiểu đội Cảnh Sát Santa Ana được điều động đến địa điểm, một số ở bên trong phòng họp, một số canh chừng phía bên ngoài, tất cả những ai vào tham dự phải đi qua máy dò vũ khí. Hai đài truyền hình của Mễ Tây Cơ, đài 34 và 52 có mặt rất sớm. Phía Việt Nam chỉ có đài FreeVN.Net của kỹ sư Bùi Bỉnh Bân và phóng viên Viễn Đông.



Cư dân Santa Ana vào ngồi kín các hàng ghế, một số đến sau phải đứng ngoài cửa theo dõi qua màn hình. Cư dân gốc Việt có hai Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, tân Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, và Mục Sư Lê Minh, thành viên HĐLT, Nghị viên Thu Hà Nguyễn của Garden Grove, cô Asia Thanh Cunningham, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và một số thành viên gia đình ông Khanh Nguyễn.



Từ trái: Cô Asia Thanh Cunningham, nghị viên Thu Hà Nguyễn, mục sư Hồng, nghị viên Jose Solorio, ông Khanh Nguyễn cùng vợ và ba người con và hai cháu đến tham dự (Thanh Phong/Viễn Đông)



Một số người Mễ Tây Cơ mang theo nhiều tấm bảng nhỏ viết những câu phản đối TT đắc cử Donald Trump, phản đối chính sách về di dân bất hợp pháp của TT đắc cử Donald Trump; đòi phải để TP Santa Ana là nơi cho những người cư ngụ bất hợp pháp ẩn náu, Cảnh Sát không được quyền bắt họ. Một người hô to và nhiều người hô theo làm náo loạn hội trường nhưng cảnh sát không can thiệp.



Vấn đề gay cấn thứ nhất là việc có bãi nhiệm ông Giám Đốc David Cavazos hay không? Ông này được mướn làm Giám Đốc TP Santa Ana từ năm 2013 với mức lương căn bản $469,000/năm, là số lương cao nhất trong lịch sử TP Santa Ana. Ông bị nghiệp đoàn Cảnh Sát và nghiệp đoàn công chức chống đối vì thái độ cứng rắn của ông. Ông từng tố cáo là ông bị bà nghị viên Martinez xúc phạm tình dục, nhưng sau khi điều tra thì việc tố cáo không đúng sự thật, và người ta cho rằng ông làm việc này để hại bà Martinez ứng cử chức Giám Sát Viên vừa qua. HĐTP Santa có 7 người, trong đó Thị Trưởng Miguel Pulido là người ủng hộ việc khai trừ ông Cavazos cùng với bà Martinez. Nghị viên Vincent Sarmiento, Nghị viên Sal Tinajero và Nghị viên David Benavides là những người chống đối việc khai trừ ông Cavazos. Bây giờ có thêm hai tân nghị viên là ông Jose Solorio là người được các nghiệp đoàn cảnh sát ủng hộ mạnh mẽ, và tân nghị viên Juan Vilegas là một nhân viên cảnh sát quận Cam, nếu 2 ông này cũng ủng hộ việc khai trừ ông David Cavazos thì tương lai của ông rất đen tối. Nếu ông David Cavazos bị 4 phiếu chống thì ông sẽ bị cho tạm thời nghỉ việc nhưng vẫn ăn lương cho đến khi có quyết định mới, còn nếu ông bị 5 phiếu chống thì sẽ bị nghỉ việc.





Ông Khanh Nguyễn tuyên thệ nhận chức Ủy Viên Kế Hoạch và Phát Triển Thành Phố (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong lịch trình buổi họp có phần tuyên thệ của ông Khanh Nguyễn vào chức vụ Ủy Viên Kế Hoạch và Phát Triển ( Planning Commissioner) và cô Stephanie Najera vào chức vụ Ủy Viên Nhân Sự. Tuy nhiên, ngay sau phần tuyên dương đội Football của trường Santa Ana High School, Thị Trưởng Miguel A. Pulido đã mời ông Khanh Nguyễn lên tuyên thệ trước khi thảo luận các vấn đề khác trong nghị trình. Người đứng tuyên thệ cho ông Khanh là cô Maria Huizar, Tổng Thư Ký thành phố.



Ông Khanh Nguyễn nhiều năm trước đây được HĐTP Santa Ana chọn làm Đại Sứ Thiện Chí của thành phố để liên lạc với cộng đồng Việt Nam. Với khả năng, thiện chí và đức tính khiêm nhường, cần cù làm việc, ông đã gây được lòng tin và kính trọng của Thị Trưởng cũng như 6 nghị viên nên khi Nghị viên Jose Solorio đề cử ông vào chức vụ Ủy Viên Kế Hoạch và Phát Triển thành phố, ông đã được 7/7 nghị viên đồng thuận.



Sau ông Khanh Nguyễn, cô Stephanie Najera được Nghị viên Juan Villegas đề cử vào chức vụ Ủy Viên Nhân Sự cũng được mời lên tuyên thệ.



Thành phố Santa Ana là thành phố lớn của Orange County. Dân số theo thống kê năm 2010 là 329,427 người, trong đó có 23,389 cư dân gốc Việt, tỷ lệ 7.1%. Tuy nhiên số người cư trú bất hợp pháp khoảng 48% nên ước tính cư dân thành phố Santa Ana phải lên đến 600 ngàn người. Sự kiện một người Việt Nam như ông Khanh Nguyễn được HĐTP Santa Ana tuyển chọn vào chức Ủy Viên rất quan trọng của thành phố là điều khá đặc biệt và hy hữu. Với chức vụ này, ông Khanh Nguyễn là người có trách nhiệm duyệt xét và phê chuẩn cho các giấy phép xây dựng, việc sử dụng đất, các dự án phát triển, các hoạt động thương mại và các kế hoạch phát triển thành phố; duy trì, bảo vệ, giám sát và thực thi các quy luật, quy chế và quy định của thành phố về xây cất và hoạt động thương mại, bảo vệ môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử và bảo đảm sự an toàn của việc xây cất. Thực thi các kế hoạch phát triển, ngắn hạn và dài hạn của thành phố; cố vấn và đề nghị cho HĐTP về các giấy phép xin xây cất và các hình thức hoạt động thương mại và các kế hoạch phát triển trong thành phố.



Trong buổi họp, HĐTP Santa Ana cũng biểu quyết thông qua việc đưa ra Nghị Quyết và Pháp Lệnh “Thành Phố Santa Ana Là Nơi Ẩn Náu Của Những Người Nhập Cư Bất Hợp Pháp”, bao gồm việc cấm sử dụng các nguồn tài nguyên và nhân sự của thành phố cho việc thực thi luật di trú, không cộng tác với các nhân viên công lực về di trú, bảo vệ các thông tin về sự di trú của cư dân và không được giam cầm cư dân tại nhà giam của thành phố vì tình trạng nhập cư bất hợp pháp.



Mặc dầu buổi họp kéo dài khá lâu nhưng vấn đề bãi nhiệm ông Giám Đốc Thành Phố David Cavazos vẫn chưa ngã ngũ.