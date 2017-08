Tài tử Hậu duệ mặt trời mất vai vì tai tiếng quấy rối tình dục

NAM HÀN – Gần đây, giới Kpop rộ lên thông tin ca sĩ Onew của nhóm SHINee bị một phụ nữ tố cáo quấy rối khi đến một quán bar ở quận Gangnam. Cô gái này sau đó đã rút đơn kiện và cho biết đây chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên, hôm thứ Hai đầu tuần, Sở cảnh sát Gangnam đã chuyển giao sự việc này cho Cơ quan công tố, vì cho rằng cần phải điều tra.





Nam ca sĩ kiêm diễn viên Onew.



Đến thứ Ba, trong bản tin của chương trình One Night of TV Entertainment (SBS), một nhân chứng có mặt ở quán bar kể lại: “Chúng tôi tin rằng Onew đã nắm chân cô gái đó vài lần khi cô ấy đang nhảy trên sân khấu.” Chương trình này cho biết, nam ca sĩ say rượu nên chạm vào chân cô gái mà không ý thức được hành động của mình. Đây là scandal khá lớn trong suốt sự nghiệp hoạt động của Onew. Nhóm nhạc của anh - SHINee - vốn mang hình tượng tốt đẹp trong mắt khán giả trẻ.





Nam ca sĩ Lee Yoo Jin.



Trước khi scandal xảy ra, Onew có mặt trong dàn cast bộ phim mới Youth Generation 2 của đài cable JTBC. Thành viên nhóm SHINee từng được khán giả yêu thích qua vai anh chàng bác sĩ trẻ trong phim truyền hình nổi tiếng “Hậu duệ mặt trời” năm 2016. Diễn xuất của anh được người xem khen ngợi là rất tự nhiên, mang đến không khí vui vẻ cho bộ phim.





Onew (giữa) trong “Hậu duệ mặt trời.”



Mới đây, báo chí Hàn đưa tin, Onew quyết định rút lui khỏi bộ phim Youth Generation 2. Hôm thứ Tư, đại diện đài JTBC đã xác nhận thông tin này và cho biết họ đang thảo luận với nam ca sĩ trẻ Lee Yoo Jin thế chỗ Onew.

Lee Yoo Jin được biết tới từ show tìm kiếm tài năng Kpop Produce 101 mùa thứ hai. Anh từng tham gia các phim Goddes of Fire, Twenty Again và tác phẩm điện ảnh Two Men. Lee Yoo Jin trực thuộc công ty quản lý Namoo Actors và là con trai của diễn viên Lee Hyo Jung. Phim Youth Generation 2 dự kiến khởi chiếu từ ngày 25 tháng 8.