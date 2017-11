Tận dụng mọi không gian trong condo

Thị trường địa ốc hiện nay đã có thêm nhiều khách hàng là những gia đình hoặc cặp vợ chồng trẻ, có con. Họ không muốn thuê nhà nhưng lại không có đủ khả năng mua nhà.



Trong khi đó, đất càng hẹp, người càng đông, căn hộ (condo) ngày càng được thiết kế nhỏ hơn so với trước đây, do đó, việc cải tạo condo sao cho nó có đầy đủ các tiện ích, chức năng đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày cũng như đời sống giải trí, là điều mọi người cần phải nghĩ đến.



Nhà thiết kế Sabrina Bitton, một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nhà cửa vừa cải tạo một một condo rộng 825 feet vuông thành một không gian sống rất thiết thực, linh hoạt và tiết kiệm không gian.

Thiết kế ban đầu, giữa phòng khách và phòng ngủ được ngăn bởi một bức tường với cửa sổ lớn. Bitton bỏ bức tường ngăn cách này, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát.







Cô thiết kế tủ âm các tủ quần áo và phòng tắm và chọn màu của các bức tường với sàn nhà lên trần giống nhau, tạo cảm giác không gian rộng hơn. Ở góc tường, cô thiết kế tủ âm để đặt các vật trang trí đắt tiền, sang trọng.



Để tạo ra không gian lưu trữ tối đa, Bitton đã tận dụng các trần nhà cao 9 feet và thiết kế 'nhà kho' trên trần nhà. Không gian cao là lý tưởng để cất các hộp lớn quần áo trái mùa và những vật dụng theo mùa mà không cần dùng thường xuyên.



Các lỗ thông hơi để làm nóng và làm mát được ẩn sau các cửa tủ, với khe để giữ không khí lưu thông.

Không gian lưu trữ luôn là một thách thức trong một condo vốn có diện tích chật hẹp, vì vậy việc tìm ra những cách sáng tạo để thêm vào làm cho condo trở nên hữu dụng hơn.



Không gian cho việc giải trí cũng rất quan trọng. Dù là condo nhỏ, nhưng vẫn có thể bố trí chỗ ngồi cho nhiều người, hoặc một bữa tiệc cocktail lớn. Đó là khu vực ở trung tâm căn nhà. Đây có thể là nơi để hưởng thức cocktail hoặc đặt một chiếc bàn để làm việc.



Bitton chọn những cái ghế có lưng thấp, vì thế nếu nhìn vào bếp sẽ không bị cản trở tầm nhìn.

"Sự thoải mái là điều rất quan trọng, vì vậy, những vật dụng trong nhà cũng cần phải được sắp xếp hợp lý, ví dụ chiếc ghế cong cong thêm cảm giác uyển chuyển, dịu dàng chuyển, một chiếc giường sofa cũng là chỗ ngủ tiện lợi cho khách."







Trong phòng ngủ, các cửa tủ quần áo cũng nên gỡ bỏ để tạo cảm giác thoáng. Một góc tường khác cũng sẽ là góc thiết kế vui vui dành riêng cho những đôi giầy yêu thích của Bitton.



Màu tường cũng như màu cửa sổ nên dùng màu sáng, vàng nhạt, xám nhạt, hoặc trong suốt thì sẽ có cảm giác không gian rộng rãi hơn.



Trước khi bạn mua một condo mới, điều quan trọng là nói chuyện với người xây dựng để tìm ra những thay đổi có thể được thực hiện. Bạn có thể không muốn gian bếp ở đó hoặc không muốn có sự ngăn cách bằng bức tường chỗ này hay chỗ khác. Tuy vậy, do quy định về xây dựng, có thể những yêu cầu của bạn không được đáp ứng.

Trong trường hợp không thể thay đổi kiến trúc căn hộ, bạn nên tìm những vật dụng trong nhà hợp lý, tiết kiệm diện tích và bày biện sao cho tự bạn có cảm giác thoải mái cho dù condo của bạn không rộng cho lắm.

"Những người về hưu vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số người mua nhà, nhưng những người dưới 35 tuổi vẫn muốn sở hữu một condo ở gần chỗ làm việc, và ở gần trung tâm thành phố. Goodchild nói. "Những cặp vợ chồng trẻ thích sống, làm việc và hưởng thụ ở một thành phố, rồi có con, sau khi con lớn sẽ tính tiếp, nhưng đa số là ở lại chứ không muốn di chuyển nữa." Đó là lý do tại sao người ít tiền muốn mua condo và cải thiện không gian sống, thay vì đi thuê hoặc chờ cho đến khi có đủ khả năng tài chính để mua nhà lớn.

(Theo Realtytimes.com)