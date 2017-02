Tàu do thám của Nga di chuyển gần Virginia

VIRGINIA – Tàu do thám Viktor Leonov của Nga hiện không còn xuất hiện gần tiểu bang Connecticut, nhưng lại di chuyển về phía đông bắc đến gần Norfolk,Virginia. Trước đó, chiếc tàu này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, khi xuất hiện cách 30 dặm về phía nam của một căn cứ tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ, đặt tại New London, Connecticut. Tuy nhiên, các viên chức Hoa Kỳ tỏ ra không quan tâm đến hoạt động của con tàu, vì nó đang chạy trong vùng biển quốc tế.Vào thứ Ba vừa qua, tàu do thám này đã đậu phía đông Long Island, cách căn cứ tàu ngầm New London khoảng 30 dặm. Một số viên chức cho rằng, tàu Nga “lang thang” ở khu vực này nhằm thu thập thông tin tình báo về hoạt động tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ, tương tự như đã từng làm trước đây vào năm 2014 và 2015. Khi đó, con tàu này đậu gần một căn cứ tàu ngầm khác tại Kings Bay, tiểu bang Georgia.Tuy nhiên, nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết, tàu Leonov chỉ đậu khoảng 24 giờ trong vùng biển gần Connecticut, sau đó chạy về hướng nam vào hôm thứ Tư. Đến sáng thứ Năm, con tàu này ở vị trí cách Norfolk 75 dặm về phía đông bắc. Dù đã chạy lên chạy xuống dọc bờ đông Hoa Kỳ trong tuần này, nhưng tàu Leonov luôn giữ đường đi trong vùng biển quốc tế.

Britax thu hồi xe đẩy sau 26 em bị thương

Hãng sản xuất đồ dùng trẻ em Britax vừa ra lệnh thu hồi 676,000 xe đẩy trẻ em tại thị trường Hoa Kỳ, sau khi phát hiện rằng ghế ngồi “car seat” trên các xe đẩy B-Agile và BOB Motion có thể bị rơi ra, khiến em bé ngồi bên trong bị té. Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn hôm thứ Năm cho biết, Britax đã nhận được báo cáo về 33 trường hợp ghế “car seat” bị rơi khỏi xe đẩy, trong đó có 26 vụ khiến trẻ em bị thương.

Các chấn thương gây ra cho các trẻ em trong các sự việc nêu trên bao gồm trầy xước, bầm tím, và rách da. Khách hàng có thể liên lạc với Britax để nhận bộ dụng cụ sửa chữa miễn phí. Các xe đẩy của Britax được bán tại Hoa Kỳ, Canada, và Mexico.

Ra lệnh di tản sớm để tránh giông tố

NAM CALI – Thành phố Duarte vừa ra lệnh di tản bắt buộc đối với một số khu dân cư, vì lo ngại cơn bão dự kiến tiến vào trong ngày thứ Sáu sẽ đổ xuống ít nhất 2 inch nước mưa tại cộng đồng dân cư sống ở chân đồi. Theo lệnh của nhà chức trách, 180 ngôi nhà gần khu vực xảy ra vụ cháy rừng Fish Fire sẽ phải di tản trễ nhất là vào 7 giờ sáng ngày thứ Sáu. Các lớp học ngày thứ Sáu của trường Valley View cũng được hủy bỏ.

Một trung tâm di tản đã được thành lập tại Trung tâm cộng đồng của thành phố Duarte. Các tình nguyện viên đã đi gõ cửa từng nhà trong khu vực bị ảnh hưởng vào trưa thứ Năm, để thông báo cho người dân về việc di tản. Theo Dịch vụ thời tiết quốc gia NWS, cơn bão ngày thứ Sáu sẽ là “cơn bão mạnh nhất tiến vào vùng tây nam California trong mùa mưa năm nay. Ngoài ra, đây có thể cũng là cơn bão mạnh nhất trong từ 6 đến 10 năm qua.”

Pokemon Go thế hệ 2 ra mắt tuần này

CALIFORNIA - Những tin đồn trong vài tháng qua về sự tồn tại của thế hệ Pokemon mới (Next-Gen) đã được hãng phát triển Niantic xác nhận. Theo thông tin vừa được công bố, 80 Pokemon thế hệ 2 sẽ xuất hiện trong trò chơi. Cùng với 8 loài mới đã lộ diện, cùng một vài Pokemon huyền thoại chưa lộ mặt, tổng cộng sẽ có hơn 100 loài mới xuất hiện trong trò chơi. Không chỉ khác về ngoại hình, đặc tính, các Pokemon thế hệ 2 còn có thể phản ứng theo những cách khác nhau khi gặp người chơi trong môi trường hoang dã.

Bên cạnh số lượng Pokemon đông đảo sắp được thêm vào, bản cập nhật cũng bổ sung các vật phẩm mới. Đầu tiên là hai loại trái cây mới mang tên Pinap Berry và Nanab Berry. Nanab Berry có tác dụng làm chậm chuyển động của một Pokemon, khiến nó dễ bị bắt hơn do bị giảm khả năng trốn chạy. Trong khi đó, Pinap Berry tăng gấp đôi lượng kẹo mà người chơi nhận được, nếu bắt Pokemon đó thành công.

Ngoài ra, người chơi cũng sẽ tiếp xúc với đá tiến hóa, vật phẩm mới giúp phát triển các con Pokemon thế hệ 2. Tất cả chúng đều có thể nhận được khi quay vật phẩm từ PokeStop. Thêm vào đó, game thủ cũng có thêm nhiều cách tạo hình nhân vật, qua loạt biểu tượng (Avatar) mới, với mũ, áo, quần và nhiều đồ dùng khác. Pokemon Go là trò chơi tương tác ảo, thuộc dòng game Pokemon được Niantic phát triển dành cho các thiết bị iOS và Android ra mắt toàn cầu tháng 7, 2016 và nhanh chóng trở thành một trong các trò chơi thu hút nhiều khách hàng nhất.

Chế tạo vật liệu quý hiếm, giá trị nhất thế giới

MASSACHUSETTS - Các nhà khoa học tại đại học Harvard vừa chế tạo thành công vật liệu hydro kim loại, có thể hoạt động như một chất siêu dẫn hoặc làm nhiên liệu hỏa tiễn trong tương lai. Đây là một dạng của hydro có khả năng dẫn điện, từng được hai nhà vật lý Eugene Wigner và Hillard Bell Huntington dự đoán năm 1935. Họ tin rằng dưới áp lực lớn, các nguyên tử hydro sẽ thể hiện tính chất kim loại, có thể nhường electron.

Nhóm nghiên cứu nén một mẫu hydro giữa hai viên kim cương nhân tạo tại điểm áp suất 495 Gigapascal (GPa), lớn hơn áp suất ở trung tâm Trái Đất. Khi đó, các phân tử hydro chuyển sang dạng nguyên tử hydro kim loại. “Hydro kim loại là vật chất chưa bao giờ tồn tại trước đây", Isaac Silvera, đồng tác giả nghiên cứu, nói. Ông Silvera cho biết vật liệu hydro kim loại có tính bền vững và giữ nguyên ở dạng kim loại khi giảm áp suất. Điều này tương tự như cách kim cương hình thành từ graphite trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, nhưng vẫn tồn tại dưới dạng kim cương khi giảm nhiệt độ và áp suất.

Hydro kim loại hoạt động như một chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, không làm mất năng lượng trong quá trình truyền điện. Nhờ đó, vật liệu này có thể được dùng để chế tạo những đoàn tàu tốc độ cao, xe hơi chạy điện hiệu quả hơn. Ngoài ra, hydro kim loại cũng có thể được dùng làm nhiên liệu hỏa tiễn, giúp con người khám phá những ranh giới xa xôi của vũ trụ.