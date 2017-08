Tây Ban Nha: Du khách làm chết cá heo

Chính những du khách là thủ phạm khiến cho một con cá heo còn rất bé bị thiệt mạng trên một bờ biển phía nam Tây Ban Nha. Con vật khốn khổ bị lạc mẹ và bị mắc cạn trên bãi của Mojacar thuộc tỉnh Andalucia. Thay vì giúp con cá heo bơi trở ra đại dương, nhiều du khách bao quanh nó rờ rẫm và chụp ảnh, khiến con vật bị căng thẳng rất mạnh và qua đời.Đại diện của Equinac, một tổ chức bất vụ lợi chuyên có nhiệm vụ bảo vệ các hình thái của sự sống hải dương, cho là “chính sự ích kỷ của các du khách đã là nguyên nhân của thảm kịch này.”Trên trang mạng Facebook, Equinac cho hay “con vật bị quấy nhiễu quá mức do nhiều du khách tò mò. Loài động vật này chính là loài cần được bảo vệ, luật pháp cấm mọi người không được làm rộn chúng, nắm bắt chúng, quấy nhiễu hay làm hại đến chúng, chúng tôi luôn yêu cầu mọi người phải tôn trọng và biết suy nghĩ về chuyện này.”Cảnh sát đã giết chết 32 người chỉ trong một ngày khi họ tung ra các vụ bố ráp càn quét ma túy. Đây được xem là con số cao nhất từ trước đến nay về người bị bắn chết chỉ trong 24 giờ ở tỉnh Bulacan nằm về phía bắc của Manila.Tính đến nay đã có hàng ngàn người ở Phi Luật Tân bị lực lượng an ninh bắn chết kể từ khi Tổng Thống Rodrigo Duterte tung ra chiến trận chống ma túy của ông từ năm 2016, khiến dư luận thế giới chỉ trích mạnh mẽ. Trong cuộc hành quân ở khắp tỉnh Bulacan, còn có hơn 100 nghi can bị bắt giữ, cảnh sát còn tịch thu nhiều ma túy cùng vũ khí trong hơn một chục vụ ruồng bố và bắn giết.Vụ này cho thấy cuộc chiến ma túy do ông Duterte phát động chưa hề chấm dứt. Trong bài diễn văn mạnh mẽ trong tháng 7, ông tổng thống bạo mồm còn de dọa sẽ “truy lùng những kẻ buôn ma túy tới địa ngục.”Trung Quốc đã thúc giục cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn nên biết tự kềm hãm khi đưa ra những đe dọa và nên tìm ra phương cách hòa bình cho cuộc khủng hoảng đối đầu hiện nay do Bình Nhưỡng gây ra, khi họ đe dọa bắn hỏa tiễn về phía đảo Guam.Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc gọi điện cho Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov, nói “Nga và Trung Quốc nên cộng tác với nhau nhằm nắm bắt tình hình.” Ông Vương Nghị nói, “Nhiệm vụ quan trọng nhất cho cả Mỹ lẫn Bắc Hàn là họ phải biết đạp thắng trong cuộc gây gổ hiện nay nhằm làm giảm nhiệt và ngăn cản không cho một khủng hoảng xảy ra.”Ngoại Trưởng Nga Lavrov thì nhận định là “mức độ căng thẳng có thể lại gia tăng trở lại khi quân đội Hoa kỳ và Nam Hàn bắt đầu thực hiện cuộc tập trận chung vào đầu tuần sau.”Ông Lavrov nói, “Một giải pháp quân sự cho vấn đề nguyên tử căng thẳng của bán đảo Triều Tiên là không thể chấp nhận, chúng ta cẩn tiến hành các phương cách chính trị và ngoại giao nhằm kết thúc khủng hoảng.”Lần đầu tiên quân đội Mỹ và Nhật Bản thực tập chung với nhau, trong một cuộc tập trận có tên “Northern Viper 2017,” quy tụ khoảng 1,500 quân nhân Nhật Bản và khoảng 2,000 quân Thủy Quân lục Chiến Hoa Kỳ, kéo dài từ 10 đến ngày 28 tháng 8 năm 2017, tại căn cứ không quân Misawa Air Base ở đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản.Cuộc thao dợt bao gồm cả những công tác cứu cấp, giữ gìn hòa bình và tăng cường khả năng hỗ tương giữa hai lực lượng đồng minh, không những cho Đông Thái Bình Dương mà còn cho cả an ninh của cả Biển Đông.Đại tá James F. Harp, chỉ huy trưởng biệt đoàn MAG-36 của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, nhận xét, “Cuộc tập trận chung này sẽ giúp hình thành mối liên quan của chúng tôi với quân đội Nhật trên bình diện chiến lược, chúng tôi cần tiếp tục tập dợt với nhau nhằm tăng cường tính cách sẵn sàng chống kẻ thù chung.”Tổng Thống Trump nói lãnh tụ Kim Chính Vân của Bắc Hàn đã có “quyết định khôn ngoan, biết suy tính” khi ra lệnh Bắc Hàn không bắn hỏa tiễn xuống gần đảo Guam như đã từng đe dọa trước đây.Trên trên trang mạng Tweeter, ông Trump nhận xét, “Kim Chính Vân đã có một quyết định khôn ngoan, có tính toán kỹ càng, vì nếu cứ làm càng, hậu quả sẽ rất kinh khủng.” Họ Kim khen ngợi quân đội Bắc Hàn đã có “kế hoạch cẩn thận.” Sau khi quyết định không cho bắn hỏa tiễn, nhưng Kim chính Vân cảnh cáo là có thể thay đổi ý định, trong trường hợp “bọn Yankee ngu xuẩn và điên rồ tiếp tục làm bậy.”Tổng Thống Trump tuyên bố trước đây “Bắc Hàn sẽ bị Hoa Kỳ dội bão lửa nếu cứ tiếp tục de dọa Mỹ và đồng minh,” sau đó ông cho hay “Mỹ đã nạp đạn sẵn sàng rồi, nếu Bắc Hàn hành động thiếu suy tính.”