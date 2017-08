Tây Ban Nha tiếp tục truy lùng các chủ mưu của 2 vụ khủng bố

Nghi can Younes Abouyaaquob, tài xế chiếc xe van lao vào người đi bộ.BARCELONA – Nhà chức trách Tây Ban Nha hôm thứ Bảy tiếp tục truy lùng tay tài xế tấn công người đi bộ ở Barcelona, và điều tra 1 giáo sĩ người Morocco - được cho là kẻ đã cực đoan hóa nhóm khủng bố. Cảnh sát khu tự trị Catalan cho biết, cuộc truy lùng đang tập trung vào Younes Abouyaaquob, 22 tuổi, người Morocco, tài xế chiếc xe van lao vào người đi bộ ở Barcelona, giết chết 13 người và làm 120 người bị thương. Một cuộc tấn công khác vào sáng thứ Sáu cũng đã làm 1 người chết và 5 người bị thương ở khu resort Cambrills.Cuộc điều tra cũng nhắm vào 1 giáo sĩ Morocco, hiện đã mất tích. Giáo sĩ này được cho là kẻ đã cực đoan hóa nhóm khủng bố, và có thể đã chết trong đêm trước vụ tấn công Barcelona.Tuy nghi can Abouyaaquob vẫn đang tại đào, nhưng Bộ Trưởng Nội Vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido vẫn tuyên bố rằng nhóm khủng bố đã bị “phá vỡ.” Nhóm này được cho là có ít nhất 12 nam thanh niên, nhiều người quốc tịch Morocco, một số còn là thiếu niên. Năm thành viên nhóm này bị cảnh sát bắn chết trong vụ tấn công ở Cambrills sáng sớm thứ Sáu. Bốn tên khác đã bị bắt, và 1 hoặc 2 tên đã chết trong vụ nổ ở một ngôi nhà vào hôm thứ Tư. Bộ Trưởng Zoido nói rằng, hiện không có mối đe dọa mới nào xuất hiện.Cuộc săn lùng Abouyaaquob trải rộng khắp Tây Ban Nha và miền nam nước Pháp. Cảnh sát đã khám xét 9 ngôi nhà ở thị trấn Ripoll, nơi hầu hết các nghi can sinh sống, và 2 xe bus ở Catalonia. Nhà chức trách Pháp cũng tăng cường kiểm soát tại biên giới, đối với những người đến từ Tây Ban Nha.Trong vụ nổ nhà hôm thứ Tư ở thị trấn Alcanar, ban đầu, cảnh sát tưởng rằng đây là một tai nạn nổ gas, nhưng sau đó tin rằng sự việc có liên quan đến nhóm khủng bố. Ngôi nhà này được xác định là nơi các nghi can tụ tập để lên kế hoạch tấn công. Cảnh sát đã thực hiện một số vụ nổ có kiểm soát tại đây vào hôm thứ Bảy.Ban đầu, nhà chức trách cho rằng có 1 người chết trong vụ nổ nhà. Nhưng một số phần di thể đã được tìm thấy vào hôm thứ Sáu, và cảnh sát đang chờ kết quả DNA để xác định xem đây có phải là một người chết thứ 2 hay không. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, giáo sĩ người Morocco Abdelbaki Es Satty có thể là người chết thứ 2 trong vụ nổ nhà. Khi khám xét nhà riêng của giáo sĩ này, cảnh sát tìm thấy nhiều đồ vật liên quan đến khủng bố, như vũ khí, đạn, chất nổ, thiết bị, và các giấy tờ tuyên truyền.Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công ở Barcelona và Cambrills. Tây Ban Nha vẫn duy trì báo động an ninh ở mức 4, ngay dưới mức cao nhất. Nước này cũng tăng cường an ninh tại những khu vực đông người.