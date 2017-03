Thẩm phán California yêu cầu ICE ngưng rình rập bắt di dân tại các tòa án

Bà Thẩm Phán Tani Cantil-Sakauye tại tòa ở San FranciscoSACRAMENTO - Một vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện California đang kêu gọi các viên chức di trú liên bang hãy chấm dứt việc “rình rập để bắt những di dân không có giấy tờ” trong các tòa án của tiểu bang.Trong một bức thư gửi cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions và Bộ Trưởng Nội An John Kelly hôm thứ Năm tuần qua, nữ Thẩm Phán Tani Cantil-Sakauye nói rằng “các tòa án không nên được dùng làm mồi, trong việc thực thi công lực cần thiết đối với các luật di trú của đất nước chúng ta.”Bà viết, “Những chính sách thực thi công lực nào bao gồm việc rình rập tại các tòa án, và bắt giữ những di dân không có giấy tờ, mà phần lớn là những người không gây nguy cơ cho an toàn công cộng, đều là không an toàn và không công bằng. Những chính sách ấy không những gây nguy hiểm cho những giá trị cốt tủy của sự công bằng, mà còn làm suy yếu khả năng của tòa án cung cấp sự tiếp cận bình đẳng với công lý. Tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị đừng áp dụng cách thức thực thi công lực này nữa, tại các tòa án của California.”Bà mô tả tòa án là điểm tiếp xúc chính cho hàng triệu cư dân California dễ bị tổn thương, trong những cơn lo lắng, căng thẳng và khủng hoảng.Bà nói, “Các nạn nhân tội phạm, các nạn nhân của lạm dụng tình dục và bạo hành gia đình, những nhân chứng tội phạm đang trợ giúp cho việc thực thi công lực, những người nói tiếng Anh một cách hạn chế, những người kiện cáo không được đại diện, các trẻ em và các gia đình, đều tới các tòa án của chúng tôi để tìm kiếm công lý và tiến trình pháp luật đúng cách.” Với tư cách là những người tìm hiểu sự kiện, các tòa án xét xử cố gắng làm giảm bớt nỗi sợ hãi, để bảo đảm sự công bằng và bảo vệ các quyền hợp pháp. Công việc của chúng tôi rất quan trọng để bảo đảm an toàn công cộng và việc quản trị công lý một cách hữu hiệu.”Sự hiện diện của các viên chức cơ quan Thực Thi Công Lực Di Trú và Quan Thuế (ICE) tại các tòa án, và việc nhận thức rằng người ta có thể bị trục xuất khi xuất hiện trong những bối cảnh pháp lý, đều có thể gây một sức tác động sâu sắc đến an toàn công cộng, theo bà Cantil-Sakauye gợi ý.Từ tháng Giêng và sau khi chính phủ mới của ông Trump kêu gọi những biện pháp nghiêm ngặt hơn chống lại những di dân không có giấy tờ, chánh án đã nhận được nhiều bản phúc trình từ các thẩm phán tòa án cấp dưới, các luật sư riêng và các luật sư Trợ Giúp Pháp Lý. Những bản báo cáo ấy cho biết rằng các viên chức của ICE đang bắt giữ người ta, sau những thủ tục tố tụng ở tòa án, theo Cathal Conneely cho biết. Người này là một nhân viên thông tin công cộng, làm việc cho Hội Đồng Tư Pháp California, theo báo Sacramento Bee đưa tin.Conneely nói, “Chánh án không đặt câu hỏi, theo bất cứ cách nào, về quyền hay thẩm quyền của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hoặc Bộ Nội An, để làm những điều họ đang làm. Bà chỉ bày tỏ quan ngại với ngành tư pháp của California, nói rằng việc này đang diễn ra trong các tòa án và các phòng xử.Bức thư của thẩm phán California được gởi đi trong lúc có một loạt tin tức về những vụ bắt giữ di dân tại các tòa án ở California, Oregon, và Texas, khi các viên chức di trú liên bang được kêu gọi đẩy mạnh những vụ trục xuất.Trong tháng qua, các viên chứ di trú ở Texas đã bắt giữ một phụ nữ tại một tòa án ở El Paso, trong khi cô đang nhận được lệnh bảo vệ chống lại một kẻ lạm dụng. Vụ bắt giữ đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ những người bên vực cho nạn nhân. Họ nói rằng vụ ấy sẽ ngăn cản những người khác xuất hiện để báo cáo việc lạm dụng, vì sợ bị trục xuất.Với tư cách là một chính sách, ICE chỉ thị cho các viên chức của cơ quan tránh làm những vụ bắt giữ, trong những địa điểm nhạy cảm,” như nhà thờ hoặc bệnh viện, nhưng mệnh lệnh ấy không bao gồm các tòa án.