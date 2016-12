(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Tin tức về phần 4 cũng đã được đích thân tài tử Sylvester Stallone xác nhận. Không chỉ thủ vai đội trưởng Barney Ross, ngôi sao còn là "xương sống" của loạt phim khi kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, hỗ trợ biên kịch cũng như đích thân làm đạo diễn cho phần đầu tiên.

Poster “The Expendables 3” năm 2014.

HOLLYWOOD - Tài tử cơ bắp Sylvester Stallone cùng các "bạn già" sẽ trở lại trong phần 4 của "The Expendables" (Biệt đội đánh thuê) ra rạp năm 2018. Sau đó, họ đã sẵn sàng để "nghỉ hưu".

Theo nguồn tin nóng hổi từ trang The Hollywood Reporter, sau một cuộc thỏa thuận về bản quyền, hãng Splendid Film của Đức đã giành quyền phát hành phần thứ tư của loạt phim quy tụ dàn ngôi sao hành động gạo cội dưới cái tên The Expandables.



Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết gì về phần phim mới, trừ việc phim sẽ được khởi quay sớm và có chi phí tầm $100 triệu Mỹ kim. Đồng thời, đây cũng sẽ là phần cuối cùng của loạt phim. Nhiều khả năng phần phim này sẽ có mức giới hạn độ tuổi là R (dành cho người trên 18), vì phần 3 từng ra rạp vào năm 2014 và xếp hạng PG-13 (dành cho người từ 13 tuổi) đã bị chính Sylvester Stallone nhận xét là "một sai lầm tồi tệ.”



Lẽ ra, nếu đúng theo dự kiến ban đầu, The Expendables 4 đã được khởi quay từ cuối năm 2015. Tuy nhiên, việc tài tử thủ vai chính Sylvester Stallone tham gia vào phim Creed (phần hậu truyện của loạt phim đấm box kinh điển Rocky) trong cùng năm đã khiến dự án này chậm trễ. Bạn diễn Terry Crew còn đùa rằng, nếu thắng giải Oscar, Stallone sẽ không bao giờ trở lại với "Biệt đội đánh thuê" nữa. Cuối cùng, tài tử cơ bắp chỉ nhận được đề cử.



Dù vậy, có tin đồn rằng sau khi phiên bản điện ảnh kết thúc, The Expendables có thể sẽ có riêng một bản truyền hình. Đây hẳn là tin đáng mừng dành cho các fan trung thành của loạt phim. Ngay từ khi phần đầu ra mắt năm 2010, loạt phim đã được mong đợi không phải vì kịch bản hay những cảnh hành động, mà bởi sự góp mặt của các gương mặt gạo cội trong làng phim hành động qua từng phần phim như Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson… Vì vậy, gần như không fan nào muốn loạt phim này chấm dứt.



Nói thêm về chi phí $100 triệu của phần bốn, thì đây là một lựa chọn khôn ngoan và an toàn của nhà sản xuất. Dù The Expendables 3 (2014) chỉ thu được $40 triệu doanh thu nội địa (một bước lùi lớn so với doanh thu $175 triệu của phần 1), nhưng phim cuối cùng cũng gom được $175 triệu Mỹ kim toàn cầu. Nếu bài toán này cũng được dùng lại với phần bốn, thì việc phim có lời là hoàn toàn khả thi.

Hiện tại, The Expendables 4 vẫn chưa bước vào giai đoạn sản xuất.