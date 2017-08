The Hitman"s Bodyguard (Vệ Sĩ Của Sát Thủ)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 18 tháng Tám, 2017

Hãng phim: Summit Entertainment (Lionsgate)

Đạo diễn: Patrick Hughes

Tác giả kịch bản: Tom O'Connor

Tài tử: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida, Kirsty Mitchell, Richard E. Grant

Thể loại: Phim hài, hành động

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì những pha bạo lực ác liệt, và lối ngôn từ dùng trong phim

Nhân viên bảo vệ hàng đầu thế giới (do Ryan Reynolds đóng vai) đã được gọi tới để canh giữ mạng sống của một người mà lại chính là kẻ thù của anh. Người này (do Samuel L. Jackson đóng vai) là một vệ sĩ, và là một trong những tay sát thủ khét tiếng nhất thế giới. Người vệ sĩ và kẻ ám sát giỏi xoay xở này từng ở hai đầu đối nghịch của làn đạn trong nhiều năm, và bị đưa đến với nhau trong 24 giờ ác liệt gay cấn.

Trong cuộc phiêu lưu vừa thô bạo và vừa khôi hài từ Anh Quốc sang thành phố Hague, họ đụng độ kẻ dữ trong những cuộc rượt đuổi bằng xe chạy với tốc độ nhanh, những chuyến đi thuyền kỳ dị, và một nhà độc tài tàn nhẫn người Đông Âu (do Gary Oldman đóng vai) lên đường đòi nợ máu. Nữ tài tử Salma Hayek gia nhập cuộc chiến hỗn loạn này trong vai người vợ cũng khét tiếng không kém của Jackson.





Lemon (Trái Chanh)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 18 tháng Tám, 2017

Hãng phim: Magnolia Pictures

Đạo diễn: Janicza Bravo

Tác giả kịch bản: Janicza Bravo, Brett Gelman

Tài tử: Brett Gelman, Michael Cera, Judy Greer, Nia Long, Fred Melamed, Shiri Appleby, Rheal Perlman, David Paymer, Gillian Jacobs, Megan Mullally, Martin Starr, Jeff Garlin, Marla Gibbs

Thể loại: Phim truyện hài

Lemon, theo tiếng lóng trong Anh ngữ, là một người hoặc một vật có đầy khiếm khuyết, bất toàn, hoặc không đem lại sự mãn nguyện. Isaac Lachmann là một kẻ ngáo, 40 tuổi. Lachmann là một người đang ở trong tình trạng suy sụp, không thể làm được gì bởi sự tầm thường của anh. Sự nghiệp của anh ta chẳng đi đến đâu. Bạn gái anh từ mười năm nay đã bỏ anh mà đi. Và gia đình bề thế của anh không đỡ đần, giúp đỡ được gì cả. Anh làm gì mà đáng phải chịu cảnh này? Anh từng được giả định sẽ có một cuộc sống khác hẳn những điều trên. Giờ đây anh chỉ có thể đứng xem cuộc đời trôi mình đang mỗi lúc một tệ hơn.





Marjorie Prime (Marjorie Thuở Thanh Xuân)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 18 tháng Tám, 2017

Hãng phim: FilmRise Releasing

Đạo diễn: Michale Almereyda, Michael Almereyda

Tác giả kịch bản: Michael Almereyda, Jordan Harrison

Tài tử: Lois Smith, Jon Hamm, Geena Davis, Tim Robbins

Thể loại: Phim truyện

Trong tương lai gần, khi con người bước vào thời đại của trí thông minh nhân tạo, thì bà Marjorie, 80 tuổi (do nữ diễn viên kỳ cựu Lois Smith đóng vai), một bà cụ sống với một mớ ký ức lẫn lộn giữa những hoài niệm tản mác phai nhạt, bỗng có được một người bạn đồng hành mới rất bảnh trao (do Jon Hamm đóng vai), là người máy có dáng dấp giống người chồng quá cố của bà, và được thảo chương trình để cung cấp dữ liệu đưa bà về lại cuộc đời trong ký ức. Qua câu chuyện của bà, con người muốn nhớ gì, sẽ quên gì, nếu được trao cho cơ hội đó?