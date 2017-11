Thế nào là thua lớn ở một trận vòng loại CL mà vẫn không sao?

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư đầu tháng tiếp tục 8 trận vòng loại đợt 4, giải Champions League cho 4 nhóm E, F, G và H. Kết quả và việc phân ngôi cao thấp trong mỗi nhóm vào cuối ngày là như sau:

Nhóm E

Liverpool (Anh)-Maribor (Slovenia), ở sân bên Anh: (3-0)

Sevilla (Tây Ban Nha)-Spartak Moscow (Nga), sân bên TBN: (2-1)

Ông Klopp của đội Liverpool vì bấy nay từng chứng kiến lắm trận đội ông hòa hoặc thua chả có ra làm sao cả, cho nên trước hôm đấu thì ông ta đã căn dặn đội ngũ của mình rất kỹ. Ông viện dẫn hàng lô trường hợp ở các giải CL này mà đội mạnh cứ tưởng bở để rồi kết cuộc thua thảm.

Đội của ông ta có nghe lời Thầy căn dặn hay không thì khó biết, chỉ biết là Liverpool đấu hôm thứ Tư rất ngon lành, tuy phải qua hiệp 2 mới thắng; báo hại ông Klopp phải sốt cả ruột non ruột già trong hiệp 1.

Liverpool mới tuần tự thắng Maribor 3 bàn trắng trong hiệp 2 để vẫn tiếp tục đứng đầu nhóm với 8 điểm. Nhưng vì Sevilla cũng thắng cho nên nó đứng hạng nhì với 7 điểm, trong khi Spartak hạng 3 nhưng có 5 điểm. Còn 2 đợt vòng loại 32 này nữa cho nên tương lai của hai anh đầu nhóm chưa có gì chắc ăn. Ông Klopp sẽ còn phải căn dặn đám lâu la của mình dài dài!





Christian Eriksen ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Tottenham Hotspur trong trận với Real Madrid ở sân Wembley, London thứ Tư, ngày 1/11. Dele Ali chạy đằng sau là người ghi 2 bàn thắng trước đấy. (Getty Images)

Nhóm F

Manchester City (Anh)-Napoli (Ý), sân bên Ý: (3-2)

Shakhtar (Ukraine)-Feyenoord (Hòa Lan), sân bên Ukraine): (3-1)

Man C hiệp 1 bị Napoli nó gác cho nên ai nấy ở bên Anh xem trận đấu được tiếp vận từ sân bên Ý đều lo cho đội nhà của mình bị thua lần đầu tiên ở vòng loại 32 này. Thế nhưng rốt cuộc thì Man C vẫn thắng, vẫn đứng đầu nhóm với 12 điểm, còn Napoli thì vẫn hạng 3 vì Shakhtar thắng cho nên đứng nhì với 9 điểm. Tương lai của cả Man C lẫn Shakhtar đều tương đối vững để lọt vòng 16.



Nhóm G

Porto (Bồ)-Leipzig (Đức), sân bên Bồ Đào Nha: (2-1)

Besiktas (Thổ)-Monaco (Monaco), sân bên Thổ: (1-1). Từ nước Anh ở hướng Tây của Âu châu qua Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine về hướng Đông với mui giờ có khác, thế nhưng trận Besiktas-Monaco lại bắt đầu sớm hơn 7 trận kia chừng hơn 2 tiếng, tuy Ukraine cũng nằm trong khoảng mấy kinh tuyến như Thổ.

Trận tuy hấp dẫn nhưng không khiến người xem, trừ dân hai nước Thổ và Monaco, háo hức. Lý do là vào đầu thì Besiktas đã đứng đầu nhóm với 9 điểm trong khi Monaco đứng chót với 1 điểm. Thắng thua gì thì Monaco, từng vào đến tứ kết giải này, cũng sẽ bị loại. Hòa nhau 1-1 sau trận đấu thì Besiktas vẫn đứng đầu nhóm với 10 điểm, và Monaco vẫn đứng chót với 2 điểm. Chỉ có sự thay đổi trong nhóm là nhờ thắng Leipzig mà Porto leo lên hạng nhì với 6 điểm, còn Leipzig tụt xuống hạng 3 với 4 điểm.

Còn 2 đợt nữa của vòng loại 32 này cho nên nếu Leipzig thắng cả 2 trận còn Besiktas với Porto thua cả 2 trận thì vị trí cả 3 anh lại thay đổi nữa!





Ronaldo, bên trái,với cú sút gỡ được một bàn cho Real Madrid trong trận với Tottenham ngày 1/11. (Getty Images)

Nhóm H

Tottenham (Anh)-Real Madrid (TBN): (3-1)

Dortmund (Đức)-Apoel Nicossia (Cyprus): (1-1)



Rốt cuộc thì trong cả 8 trận, chỉ có trận thiên hạ có phần chú ý hơn hết là trận Real Madrid-Tottenham. Real là đương kim vô địch giải Champions League 2016-17, bởi vậy thuộc diện "dễ nể"!



Nhưng trận ở sân Wembley bên Anh thì Real đấu chẳng có dễ nể một tí nào! Đội dễ nể hôm nay trong cặp đó hóa ra là Tottenham. Sự việc khá giản dị ở chỗ là suốt cả hai hiệp, Real Madrid có banh nơi chân trội hơn Tottenham nhưng Tottenham chuyền banh chính xác và lợi hại như thế nào thì Real lại chuyền banh kém chính xác cỡ đó, so với địch thủ!



Thành thử một bàn thắng của Tottenham torng hiệp 1 và 2 bàn kế tiếp trong hiệp 2 khiến người ta dễ có suy nghĩ là đá cái kiểu như Real Madrid đá hôm thứ Tư thì trước sau gì cũng bị Tottenham nó cho đo ván!

May sao mà Ronaldo ghi được một bàn vào phút thứ 80 để đội đương kim vô địch đỡ mất mặt được phần nào, chứ còn bằng không mà kéo quân trở về Madrid với 3 bàn trắng cúng cho Tottenham thì báo chí Tây Ban Nha và Âu châu còn bàn ra tán vào dai dẳng hơn nữa!





Emre Can, bên trái, với cú sút ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool trong trận với Maribor ngày 1/11 ở London. (Getty Images)



Chỉ có điều là cặp Tottenham với Real Madrid lại cùng nhóm với Dortmund và Apoel. Đội Apoel của đảo Cyprus là một lực lượng không thuộc loại "dễ nể" thì đã đành, nhưng Dortmund đâu có phải thứ thường? Nhưng khổ nỗi là từ 3 trận trước đây Dortmund chỉ có thua và hòa cho nên có vỏn vẹn 1 điểm trước trận đấu trong ngày. Rồi hòa với Apoel nữa thì hóa ra cả hai đều cùng có 2 điểm.



Còn hai đợt của vòng loại 32 nữa, cho nên Real Madrid tuy thua đậm nhưng sẽ không có hề hấn gì hết trong nhóm. Hai trận còn lại thì Dortmund với Apoel sẽ gặp Tottenham với Real Madrid chứ chẳng còn ai khác. Bởi vậy mà khó có chuyện Dortmund với Apoel sẽ thắng cả 2 trận còn lại để khiến cho hai anh đầu nhóm phải lo lắng.

Real Madrid thua trận trong ngày 1 tháng 11 vẫn không sao là vì thế!