Thêm một khu trục hạm gặp tai nạn trên biển

Một khu trục hạm Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy đã va chạm với một tàu kéo Nhật Bản trong vịnh Sagami của Nhật, đánh dấu lần thứ 5 trong năm nay 1 tàu chiến của Hạm đội 7 Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương gặp tai nạn hàng hải. Được biết, tàu kéo của Nhật đã bị mất lực đẩy, nên bị trôi và đụng vào khu trục hạm USS Benfold, khi 2 tàu đang trong một đợt diễn tập. "Không ai bị thương trên cả hai tàu. Tàu Benfold bị hư hại nhẹ, bao gồm vết tróc ở mạn tàu. Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại," Hạm đội 7 Hoa Kỳ cho biết.

Tàu USS Benfold vẫn còn khả năng hoạt động, và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Sự việc đang được điều tra. Hải quân Hoa Kỳ trong tháng này đã công bố một loạt các biện pháp cải tổ, nhằm củng cố những kỹ năng Hải quân cơ bản và nâng cao sự chú ý của binh sĩ. Kết quả điều tra sau một loạt vụ va chạm trong năm nay, của các chiến hạm Hoa Kỳ ở Châu Á -Thái Bình Dương, cho thấy thủy thủ chưa được huấn luyện đầy đủ và phải làm việc quá mức. 17 thủy thủ đã thiệt mạng trong 2 vụ va chạm nghiêm trọng giữa các khu trục hạm hỏa tiễn của Hoa Kỳ với các tàu thương mại, xảy ra hồi tháng 6 và tháng 8, ở ngoài khơi Nhật Bản và Singapore.

Truy tìm kẻ giết cảnh sát tại Pennsylvania

NEW KENSINGTON - Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe có liên quan đến việc một cảnh sát Pennsylvania bị bắn chết khi đang kiểm tra giao thông, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Đồng thời, trong cùng ngày, giải thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tay súng cũng được tăng lên $40,000 Mỹ kim. Vụ nổ súng xảy ra lúc 8 giờ tối thứ Sáu tại New Kensington. Cảnh sát Brian Shaw đã ra lệnh dừng một xe hơi để kiểm tra giấy tờ. Nghi can trên xe sau đó bỏ chạy, và đã bắn cảnh sát Shaw khi anh đang chạy bộ đuổi theo.

Nhà chức trách sau đó tìm thấy chiếc Jeep Grand Cherokee liên quan trong sự việc, bị bỏ lại không xa hiện trường vụ án. Anh Shaw được đưa đến bệnh viện và qua đời không lâu sau đó. Người nhân viên 25 tuổi này chỉ mới làm việc tại Sở cảnh sát New Kensington chưa đầy 1 năm.

Cháy nhà tại Downey, 2 người nguy kịch

DOWNEY - Một người đàn ông 93 tuổi và con gái 63 tuổi của ông đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi lực lượng cứu hỏa đưa họ ra khỏi ngôi nhà cháy vào rạng sáng thứ Bảy. Lúc 1:04 sáng sớm thứ Bảy, Sở cứu hỏa thành phố Downey được gọi đến đường Ravillier, và phát hiện một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Khi đến nơi, lực lượng cứu hỏa được cho biết rằng có 2 người đang sống trong nhà.

Nhân viên cứu hỏa sau đó tìm thấy người cha, đã bất tỉnh, ở gần cửa trước, và người con gái, cũng đã bất tỉnh, trong phòng ngủ phía sau nhà. Cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đám cháy lớn đến mức lực lượng cứu hỏa phải ra lệnh báo động cấp 2. Ngọn lửa được dập tắt sau 1 giờ, và đã khiến ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, may mắn là lửa đã không lan sang các ngôi nhà lân cận. Hàng xóm cho biết, một người con trai cũng đang sống trong ngôi nhà bị cháy, nhưng người này không có mặt ở nhà khi sự việc xảy ra.

Nhà chức trách tin rằng ngọn lửa bắt nguồn từ garage. Nguyên nhân cháy chưa được xác định, nhưng các nhà điều tra tin rằng sự việc không có điều gì khả nghi. Ngôi nhà có chuông báo động khói, nhưng không rõ các thiết bị này còn hoạt động hay không.

Kẻ xấu giả danh cảnh sát để sàm sỡ phụ nữ

LAKEWOOD - Cơ quan tuần tra xa lộ CHP hôm thứ Bảy cho biết đang truy tìm một người đàn ông giả dạng cảnh sát để sàm sỡ phụ nữ. Sự việc xảy ra tại thành phố Lakewood, trên xa lộ 105, lúc 2:30 chiều ngày 7 tháng 11. Nhà chức trách cho biết, người đàn ông ăn mặc giống như một nhân viên công lực, và đã ra hiệu cho một phụ nữ ngừng xe. Nghi can đã sàm sỡ người phụ nữ khi giả vờ khám xét.

Nghi can được mô tả là trong độ tuổi 30, người cao lớn, mặc quần áo theo kiểu đồng phục, có nhiều phù hiệu trên vai, huy hiệu hình ngôi sao, và cả bảng tên. Nghi can cũng có thắt lưng kiểu cảnh sát với súng và súng điện. Tuy nhiên, kẻ này đã không tự giới thiệu là nhân viên của lực lượng nào khi bắt nạn nhân dừng xe. Chiếc xe của nghi can được mô tả là một xe 4 cửa màu đen, có thể là một chiếc Ford Crown Victoria, có đèn khẩn cấp màu xanh dương và đỏ gắn trong xe và trên kính chiếu hậu.

Honda thu hồi 900,000 xe minivan Odyssey

NEW YORK - Hãng Honda đang ra lệnh thu hồi 900,000 xe minivan hiệu Odyssey, do các ghế ngồi ở hàng thứ 2 có thể bị nghiêng ra phía trước nếu không được gắn đúng cách. Lệnh thu hồi công bố hôm thứ Bảy áp dụng cho các xe đời từ 2011 đến 2017. Khoảng 800,000 xe minivan bị ảnh hưởng đã được bán tại Hoa Kỳ. Honda đã nhận 46 báo cáo về các trường hợp bị thương nhẹ liên quan đến lỗi kỹ thuật này.

Honda cho biết, hàng ghế thứ hai của Odyssey có thể bị chúi về phía trước, trong trường hợp xe thắng hơi nhanh, nếu hàng ghế này không được gắn lại một cách kỹ càng sau khi được điều chỉnh, hoặc sau khi gắn thêm ghế phụ. Hãng Honda đang tìm cách sửa lỗi này, và sẽ thông báo với khách hàng ngay khi tìm được giải pháp. Hiện tại, Honda đã đăng lên trang web của hãng bản hướng dẫn về cách gắn hàng ghế này theo đúng kỹ thuật.