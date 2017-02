Thiếu niên gốc Việt thiệt mạng trong tai nạn tại Florida

Một phần của ngã tư 58 Street và 62nd Avenue N. tại Pinellas Park, Florida. (Google Maps)



PINELLAS PARK - Vì tốc độ và sự hấp tấp, một thiếu niên đã mất mạng trong một tai nạn với một chiếc xe lao xuống một đương mương vào chiều thứ Bảy, 18 tháng Hai, tại thị xã Pinellas Park trong vùng Tampa Bay.



Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân là em An N. Hoàng, 18 tuổi, ngụ tại Petersburg. Tài xế này đã thiệt mạng tại chỗ. An đã không cài dây an toàn, và các cảnh sát viên tin rằng tốc độ quá nhanh và sự suy nghĩ thiếu chín chắn đã đóng góp cho tai nạn này.



Tai nạn xảy ra vào khoảng 5:40 chiều tại góc đường 58 Street và 62nd Avenue N. Một số người đã chứng kiến và báo cho cảnh sát biệt.



Biên bản của cảnh sát cho biết An Hoàng đã lái một chiếc Honda đời 2007, chạy về hướng bắc trên đường 58th Street. Khi đến ngã tư đang có đèn đỏ, thay vì dừng lại đằng sau xe khác, chiếc Honda chạy qua bên lề phải và tìm cách chạy qua ngã tư.



Theo cảnh sát, có lẽ vì chạy với tốc độ quá nhanh, chiếc xe phóng qua bên kia ngã tư và rồi lại chạy xuống lề, lao vào đường mương. Phần đầu của chiếc xe Honda đâm vào tường xi-măng ở đường mương. An Hoàng là người duy nhất ngồi trong xe.