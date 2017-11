Thiếu nữ bị tạt axit, cần được giúp đỡ

CẦN THƠ - Một thiếu nữ mới có 17 tuổi đã trở thành nạn nhân của một hành động tàn ác. Một nguồn tin đáng tin cậy từ Cần Thơ đã gởi đến nhật báo Viễn Đông vài dòng chi tiết và mấy tấm ảnh rất kinh hoàng và đau lòng, về trường hợp của một em bị tạt axit. Tin nhắn về nạn nhân này viết mấy dòng thông tin như sau:

"Em Nguyễn Ngọc Đẹp, 17 tuổi, quê ở Kiên Giang, bị tạt axit, hiện em bị mù một mắt, mắt còn lại bị mờ, đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn)."

Tin nhắn không nói rõ nguyên nhân đưa đến hành động tạt axit, chỉ cung cấp một số điện thoại mà mọi người có thể gọi để giúp đỡ, liên lạc là 011-938-467-347. Chúng tôi chuyển số này đến độc giả và cầu nguyện cho em Đẹp sớm nhận được sự trợ giúp cần thiết để vượt qua cơn ác mộng hiện nay, và cũng sớm được hồi phục sức khỏe.

Khởi tố thêm ba người vụ Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI - Một chánh án cho biết trong phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc Hội vào ngày thứ Bảy, rằng "vụ Trịnh Xuân Thanh, đầu năm nay tòa đã khởi tố bổ sung Trịnh Xuân Thanh trong phiên toà xét xử phúc thẩm về hành vi tham ô mười mấy tỉ. Cách đây hai ngày cơ quan điều tra đã họp với chúng tôi, đang điều tra theo hướng đó, có nhiều tài liệu bổ sung nên ngoài Trịnh Xuân Thanh đã khởi tố bổ sung ba bị can khác."

Đây là thông tin mới liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh, hiện, danh tính ba bị can mới bị khởi tố chưa được công bố. Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm, trong phần giải trình bổ sung ngay sau phần trả lời của chánh án Nguyễn Hòa Bình (TANDTC), cũng không xác nhận hay phủ nhận thông tin của ông Bình đưa ra liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh.



Mẹ con chết dưới bánh xe tải

ĐỒNG NAI - Tai nạn xảy ra vào 8 giờ sáng thứ Bảy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc thị trấn Trảng Bom. Một xe tải chạy hướng Bình Thuận - Sài Gòn. Đến điểm trên, xe này va chạm với một xe gắn máy do cô Dươnghưa cầm tay lái chở theo con trai 3 tuổi chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm mẹ con chị Dương ngã xuống đường. Hai mẹ con bị bánh xe tải cán qua người, chết tại chỗ.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã đến điều tra nhưng chưa tìm ra tài xế lái xe tải. Người dân cho biết quốc lộ 1 qua thị trấn Trảng Bom là đường nhỏ, trong khi lượng xe cộ lưu thông lại quá đông nên thường xảy ra nhiều tai nạn.



Một ông chết sau tiếng nổ lớn

PHÚ YÊN - Trưa thứ Bảy, tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa xảy ra một vụ nổ, nghi cưa bom, khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ nổ xảy ra tại nhà riêng của nạn nhân vào khoảng sau 1 giờ trưa. Nạn nhân là ông Trần Văn Quân, 42 tuổi, làm nghề thợ hồ, đã có vợ và hai con, trú tại thôn Mỹ Thuận Trong.

Tuy chưa biết đây có phải là một vụ cưa bom hay không, công an tìm thấy năm quả bom với những kích thước khác nhau nằm trong nhà. Sau vụ nổ thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn. Năm quả bom đã quân đội tịch để điều tra.

Vụ nổ xảy ra rất lớn, gây rung chuyển những nhà bên cạnh. Ông Quân được mô tả là người hiền lành, xưa nay cũng chẳng ai thấy ông có nhặt bom, nên không biết những quả bom này từ đâu ra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã bàn giao phần thi thể còn lại để gia đình khâm liệm, an táng.