Thu hồi 37 triệu bình xịt chữa cháy

Hãng sản xuất thiết bị an toàn Kidde đang ra lệnh thu hồi hơn 37 triệu bình xịt chữa cháy, do các bình này có thể bị nghẹt và không hoạt động, theo thông báo hôm thứ Năm của Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn CPSC. Hai bình xịt Kidde đã không hoạt động trong một vụ tai nạn xe năm 2014, vốn đã khiến một thanh niên 22 tuổi ở Pennsylvania thiệt mạng.Anh Brendan Rosko, qua đời vào hơn 3 năm trước, khi chiếc xe của anh tông trúng một thân cây và bốc cháy. Các cảnh sát đến hiện trường không lâu sau đó đã cố gắng dập lửa bằng 2 bình xịt Kidde, nhưng cả 2 bình đều không hoạt động. CPSC cho biết, các bình xịt Kidde với cần xịt bằng nhựa có thể bị nghẹt, và không hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. CPSC cho biết, cơ quan này đã nhận 16 báo cáo về đủ kiểu bị thương, từ bị ngộ độc khói đến bị phỏng, và 91 vụ hư hại tài sản, có liên quan đến bình xịt chữa cháy không hoạt động.Hãng Kiddle cho biết, lỗi trục trặc này có thể dễ dàng sửa chữa bằng cách thay cần xịt bằng kim loại. Khách hàng cần so sánh mã số trên bình xịt cứu hỏa của họ với danh sách mã số sản phẩm trên trang web của CPSC, và gọi cho hãng Kidde ở số 855-271-0773, để được thay cần xịt kim loại miễn phí.Trong bài nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đề cử ông Jerome H. Powell làm chủ tịch mới của Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed). Ông Powell là một chính trị gia Cộng Hòa trung lập, và được cho là sẽ không thay đổi gì nhiều đối với chính sách của Fed hiện nay, khi thị trường chứng khoán đang phát triển tốt, và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 16 năm qua.Là thành viên của Hội đồng thống đốc của Quỹ Dự Trữ Liên Bang từ năm 2012, ông Powell luôn ủng hộ chính sách hiện nay của Fed về việc tăng lãi suất dần dần, và có thể có biết về kế hoạch của chính phủ Trump, muốn giảm bớt các quy định đối với các công ty tài chính. Ông Powell đã tham gia từ rất lâu vào các hoạt động chính trị của đảng Cộng Hòa, và từng là phụ tá Bộ Trưởng Ngân Khố dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush. Dù là thành viên đảng Cộng Hòa, ông Powell đã được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm vào 1 vị trí trong Fed vào năm 2012, và tái bổ nhiệm vào năm 2014.Quỹ Dự Trữ Liên Bang có trách nhiệm chính là kiểm soát lãi suất của nền kinh tế. Lãi suất cao có nghĩa là việc mượn tiền sẽ tốn nhiều chi phí hơn, nhưng cũng có nghĩa là các trương mục tiết kiệm sẽ có nhiều tiền lời hơn. Đây là công cụ hiệu quả nhất của Fed để điều khiển nền kinh tế. Hội đồng và người chủ tịch của Fed hoạt động độc lập với Tòa Bạch Ốc. Do đó, một khi ứng cử viên đã tuyên thệ nhậm chức, ông Trump sẽ không còn ảnh hưởng gì nhiều đối với người này.Sáu viên chức Nga bị cáo buộc tấn công mạng điện toán trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 sẽ bị Washington hạn chế đi lại. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã thu thập đủ bằng chứng để cáo buộc 6 thành viên chính phủ Nga có liên quan đến vụ tấn công các máy điện toán của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC), trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo tin tức loan báo hôm thứ Năm. Các điều tra viên và công tố viên liên bang tại Washington, Philadelphia, Pittsburg và San Francisco đang hợp tác trong cuộc điều tra này và có thể đưa sự việc ra tòa vào năm tới.Bằng việc xác định những viên chức này là hacker quân sự và tình báo Nga, Hoa Kỳ có thể hạn chế việc di chuyển của họ, tuy nhiên việc bắt giữ và tống giam khó có khả năng xảy ra. Hồi tháng 5, Bộ Tư Pháp bổ nhiệm ông Robert Mueller làm cố vấn đặc biệt để điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016 và các vấn đề liên quan. Cơ quan này hồi tháng 3 đã cáo buộc hai đặc vụ tình báo và 2 hacker Nga là chủ mưu trong vụ trộm 500 triệu trương mục Yahoo hồi năm 2014. Nga bác bỏ mọi cáo buộc, trong khi Tổng Thống Donald Trump cũng bác bỏ thông tin rằng chiến dịch tranh cử của ông có liên hệ với Nga.