Thứ Sáu Đen kéo dài đến đầu tuần sau

Tiệm J.C. Penney Co. được trang trí ở Queens, New York chuẩn bị cho ngày mua sắm lớn Thứ Sáu Đen. (Getty Images)Hôm nay là ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday). Theo dự đoán, những người mua sắm trên mạng sẽ chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để chụp lấy những cuộc giao dịch và những mục giảm giá trên các mặt hàng đắt tiền.Trong sự kiện thương vụ này chính thức bắt đầu vào ngày 24 tháng 11, hầu hết các cửa hàng bán lẻ lớn nhất đều bán giảm giá trong vài ngày, khi họ mời mọc những người mua sắm bằng việc giảm giá mọi thứ, từ quần áo cho tới đồ điện,.Tương tự như mua sắm mùa Lễ Giáng sinh, thời điểm mua sắm này dường như bắt đầu mỗi năm một sớm hơn. Nhiều cửa hàng, trong số đó có Amazon, bắt đầu bán hàng ít nhất một tuần trước ngày lễ lớn.Ngày Thứ Hai Điện Toán (Cyber Monday) theo sau Thứ Sáu Đen, tự ngày đó cũng từng là ngày mua bán rầm rộ, cho đến khi nó bị nuốt chửng bởi Thứ Sáu Đen. Vì vậy hãy dự tính những chương trình giảm sẽ kéo dài ít nhất cho đến ngày thứ Hai tuần sau, 27 tháng 11.Thứ Sáu Đen phát xuất từ đâu? Ngày này từng được dùng để mô tả một ngày thương mại tưng bừng trước Lễ Giáng sinh, thuật ngữ “Thứ Sáu Đen” bắt nguồn từ Philadelphia vào đầu thập niên 1950.Amazon nằm trong số mấy công ty bán lẻ đã bắt đầu tung ra những cuộc giao dịch Thứ Sáu Đen, và các hãng bán lẻ khác noi theo.Đây là dịp trong năm để mua những món hàng đắt tiền nay được giảm giá như điện thoại, máy laptop, máy truyền hình, tủ lạnh và máy giặt, vì các mục giảm giá chắc chắn sẽ làm bớt một mức khá nhiều trong giá tiền mà bạn trả.Thứ Sáu Đen cũng là thời điểm lý tưởng để mua sắm quà Giáng Sinh. Vì vậy đây là dịp người Mỹ (và người Anh) tìm mua những móm đồ chơi, máy chơi game, và nhiều thứ thiết bị được giảm giá tại hầu hết các cửa hàng.Trong năm nay, các món hàng điện tử như Xbox One và Nintendo Switch X đời mới, cũng như Fingerlings, Lol Dolls và Hatchimals cho trẻ em.Có lẽ các sản phẩm mới nhất của Apple và Samsung không được giảm giá là bao nhiêu. Những các món hàng từ năm trước chắc chắn sẽ được bớt gia. Điều đó có nghĩa là iPhone 7 và 7 Plus, cũng như Samsung Galaxy Note 7 sẽ có giá bán rẻ hơn.