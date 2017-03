Tin vắn: Chồng bị vợ chém gần 20 nhát vì ngoại tình

Việt Nam có 2 tỷ phú trên danh sách mới của Forbes

Sau mấy năm chỉ có một ông tỷ phú, nay Việt Nam có thêm một tỷ phú tính theo Mỹ kim, và người thứ hai này là một phụ nữ, tức là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập hãng máy bay “bikini” VietJet Air. Tạp chí Forbes tại Mỹ vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2017. Danh sách này có Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, như trong bốn năm qua. Nay danh sách có thêm bà Thảo.

Ông Vượng có với tài sản $2.4 tỷ Mỹ kim, đứng thứ 867 thế giới, tăng $600 triệu so với năm ngoái. Ông lần đầu được Forbes vinh danh vào năm 2013, với $1.5 tỷ. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên bà Thảo được đưa vào danh sách này, với tài sản $1.2 tỷ, đứng thứ 1,678 thế giới.

Trên thế giới, người giàu nhất năm nay vẫn là ông Bill Gates nhà sáng lập công ty nhu liệu điện toán Microsoft. Tài sản của ông được Forbes ước lượng là $86 tỷ, tăng $11 tỷ so với năm 2016. Theo sau là nhà đầu tư Warren Buffett với $75.6 tỷ, Jeff Bezos của Amazon $72.8 tỷ và Amancio Ortega của Zara với $71.3 tỷ.

Theo danh sách lần thứ 31 này, 2017 là năm thế giới có số tỷ phú kỷ lục. Số tỷ phú đã tăng 13% so với năm ngoái, lên 2,043 người. Tổng tài sản của họ hiện là hơn $7,600 tỷ Mỹ kim. Quốc gia dẫn đầu vẫn là Mỹ với 565 người, kế tiếp là Trung Quốc với 319 người, Đức 114 người, và Ấn Độ 101 người.

Dân VN không mấy hạnh phúc

Na Uy là quốc gia hạnh phúc nhất trên trái đất, theo nghiên cứu của Mạng Lưới Giải Pháp Phát Triển Bền Vững (SDSN) của Liên Hiệp Quốc. Kết quả trong Phúc Trình Hạnh Phúc Thế Giới cho thấy Việt Nam bị xếp thứ 94 trong bảng xếp hạng có 155 quốc gia. Trước đây truyền thông trong nước từng đăng những tin nói rằng nhiều người Việt Nam cảm thấy Việt Nam là một trong những nước “hạnh phúc” và “lạc quan” nhất thế giới.

Theo phúc trình nói trên, với vị trí thứ 94, Việt Nam tăng hai bậc so với năm trước, đứng ngay sau Somalia. Vậy người dân ở xứ Somalia nghèo kém tại Phi Châu vẫn “hạnh phúc” hơn người sống ở Việt Nam. Đàn áp nhân quyền, thiếu tự do, các quan chức tham nhũng dưới một chế độ độc là các yếu tố đưa đến sự việc nhiều người dân không cảm thấy hạnh phúc tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Tại các nước Đông Nam Á, Thái Lan xếp hạng 32, Mã Lai Á 42, Phi Luật Tân 72, Năm Dương. Singapore là quốc gia hạnh phúc nhất tại Đông Nam Á.

Bé trai chào đời với cân nặng hơn 13 pound

NGHỆ AN - Hôm thứ Hai, bác sĩ tại bệnh viện huyện Diễn Châu cho biết nơi đây vừa mổ sinh thành công một bé trai nặng tới 6.1 kg, tức là 13.5 pound. Vào ngày thứ Tư 15/3, cô Ngô Thị Phương, 33 tuổi, trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích có dấu hiệu chuyển dạ nên nhập viện đa khoa huyện Diễn Châu chờ sinh.

Qua thăm khám vì thai nhi quá lớn nên chiều ngày thứ Năm, các bác sĩ đã thực hiện mổ đẻ cho sản phụ. Hiện nay sức khỏe của em bé và người mẹ bình thường. Đây là lần sanh thứ hai của cô Phương. Lần trước có danh một bé trai nặng hơn 4 kg (gần 9 pound).

Cháy lớn tại xưởng sản xuất giấy

BẮC NINH – Vào khoảng 6 giờ chiều thứ Hai, tại khu Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đã xảy ra một vụ cháy lớn. Xưởng sản xuất giấy rộng hàng ngàn mét vuông của một công ty đã cháy trụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn đã hợp tác để dập tắt lửa. Họ dùng tám xe cứu hỏa cùng hàng trăm lính dập lửa. Vì xưởng chủ yếu là giấy cuộn dễ bùng phát nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Một ngôi nhà 3ba tầng của một hộ dân ngay sát xưởng giấy My Lan đang cháy cũng bị đám lửa lan sang làm cháy hết ngôi nhà, một xưởng của công ty nhựa Hà Thái gần đó đã phải di dời khẩn cấp hàng hóa ra ngoài. Tuy không có ai thiệt mạng, vụ cháy gây thiệt hại lớn về vật chất.

Bác sĩ cứu sống du khách Singapore

SÀI GÒN - Sau bữa ăn chiều, một ông du khách bỗng lên cơn đau ngực dữ dội rồi hôn mê. Đoàn du khách từ Singapore đến Sài Gòn cho biết ông Bay 59 tuổi lên cơn đau kéo dài hơn 30 phút. Ông được đưa đến cấp cứu tại Bệnh Viện An Bình trong tình trạng bất tỉnh.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nếu không can thiệp ngay có thể dẫn đến tử vong, đội y tá và bác sĩ lập tức xử trí cấp cứu bằng sốc điện, đặt nội khí quản cho thở máy, dùng thuốc điều trị rối loạn nhịp và vận mạch để nâng huyết áp.

Vì tình trạng của người bệnh rất nguy kịch, cần can thiệp tái thông mạch máu bị tắc ngay để tránh dẫn đến suy tim, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh Viện Đại Học Y Dược Sài Gòn. Sau đó bệnh nhân được đặt stent tái thông mạch vành. Sau một giờ đồng hồ, bệnh nhân đã được nong bóng và tái thông mạch thành công, không còn tình trạng bít tắc động mạch ở tim, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Chồng bị vợ chém gần 20 nhát vì ngoại tình



VĨNH LONG - Chiều thứ Hai, bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cho biết anh Nguyễn Sơn Giang, 37 tuổi, quê huyện Trà Ôn, thường trú xã An Bình, huyện Long Hồ, đã được khâu gần 20 vết chém trên người. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã tạm ổn.

Trước đó, vào ngày Chủ Nhật, vợ anh Giang là Trần Bích Phương, 44 tuổi, từ Trà Ôn bồng con lên thăm chồng đang làm thuê cho một cơ sở nuôi ong ở xã An Bình. Tối cùng ngày, Giang chở vợ con đi chơi. Thế rồi Phương cho rằng Giang có bồ nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Đến khi về nhà, tưởng chuyện êm xuôi, anh Giang viện lý do ra ngoài mua thuốc lá. Phương để ý thấy anh chồng nói chuyện điện thoại nên nghi ngờ Giang gọi cho bồ nhí và hai người tiếp tục cãi nhau. Đến 9 giờ tối, anh Giang ra võng ngủ thì bị chị Phương cầm dao rạch võng rồi chém tới tấp vào chồng.

Giang ngồi dậy đạp vợ để chạy thoát thân nhưng vẫn bị vợ đuổi theo không tha. Khi anh Giang gục xuống đất, Phương tiếp tục rạch quần anh Giang ra chém. Anh Giang vùng dậy nhảy xuống mương trốn nhưng vẫn bị Phương truy sát không cho lên bờ.

Anh Giang sau đó chạy vào nhà người quen và được những người thân chở vào nhà thương cấp cứu. Sau khi gây án, Phương đã gọi điện thoại cho tất cả người thân trong gia đình anh Giang và cho biết mình vừa chém chồng xong, rồi bỏ trốn. Hiện công an đang truy tìm Phương.

Đề nghị lập phố hàng rong hợp pháp

SÀI GÒN - Chiều thứ Hai, báo cáo với thành phố về dự án kinh doanh vỉa hè, chủ tịch quận 1 Trần Thế Thuận cho biết, sau hai tháng thi hành chiến dịch giành lại vỉa hè đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quận đang bước vào giai đoạn duy trì trật tự vỉa hè một cách lâu dài, trong đó quan trọng nhất là tổ chức lại cuộc sống cho người lao động mà đặc biệt là dân bán hàng rong.

Vì nguồn lợi tức từ việc buôn bán trên vỉa hè là cuộc sống của họ, quận đang đề nghị xây dựng phố hàng rong để dân lao động có thể làm ăn hợp pháp.

Quận 1 đề nghị ba khu vực thí điểm gồm: đường Nguyễn Văn Chiêm, dài 40 m, dành cho 20 hộ kinh doanh từ sáng đến trưa; công viên Bách Tùng Diệp, dài 30 m, bố trí cho 15 hộ với thời gian kinh doanh từ 6 đến 9 giờ sáng, và đường Chu Mạnh Trinh, dài 120 m, bố trí cho 35 hộ kinh doanh.

Quận hứa sẽ không thu phí, đồng thời tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn kỹ năng buôn bán, phân loại rác tại nguồn cho các hộ kinh doanh. Các hộ chủ yếu bán thực phẩm, khuyến khích đồ ăn được sơ chế tại nhà trước khi bán ở phố hàng rong.

Cãi cọ trên Facebook, tìm nhau đánh

HÀ NỘI – Công an đã bắt thêm hai nghi can trong vụ đánh một nữ sinh có tên viết tắt là C. Hai kẻ mới bị bắt Trần Tùng Dương, Lê Tuấn Minh. Ba người liên quan bị bắt trước đó là Nguyễn Thu Thảo, 15 tuổi, Trần Thị Thùy Liên, 16 tuổi, và Lê Tự Đức Anh, 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, vào chiều ngày 9 tháng 3, Liên và Thảo xảy ra cãi nhau tại quán trà sữa ở phố Tân Mai. Liên cho rằng Thảo đã nhìn đểu mình. Đến tối 15/3, Liên nhắn tin qua Facebook hẹn gặp Thảo tại cổng trường Đền Lừ, vào lúc 11 giờ trưa ngày 16/3 để “giải quyết.”

Khi Liên và Thảo gặp nhau, họ kéo theo một lo bạn gồm cả nam lẫn nữ, lên tới gần hai chục người. Tại đây, giữa Thảo và Liên xảy ra cãi cọ, xô xát nhưng mọi người can ngăn nên hai bên giải hòa, không ai xảy ra thương tích. Tuy nhiên, một lúc sau, Dương lái xe máy phóng lên chặn đầu xe đạp điện của C. đang chở Liên, ép xe vào lề đường và hỏi “Thằng đi xe xám đâu.” Sau đó Dương, Minh, và một thiếu nữ dùng roi sắt đánh vào đầu C., khiến cô ta té xuống đường. Một lúc sau, nhờ có người can thiệp nên C. không bị đánh nữa. Dương và Minh đã trình diện và đang chờ bị xử phạt.