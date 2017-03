Tin vắn: Đảng viên già bị khởi tố tội "dâm ô trẻ em"

Đảng viên già bị khởi tố tội 'dâm ô trẻ em'

VŨNG TÀU - Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định khởi tố Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, về tội dâm ô với trẻ em. Ông Thủy là đảng viên cộng sả, từng giữ chức giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông này bị tố cáo nhiều lần xâm hại tình dục các em gái tại khu chung cư Lakeside ở phường Nguyễn An Ninh.

Vụ này bắt đầu từ tháng 6, 2016 khi một phụ nữ sống trong khu chung cư làm đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô với con gái 7 tuổi. Tháng 8 năm đó, ông Thủy bị khởi tố, nhưng vì ông ta có thế lực nên được tại ngoại, và rồi vụ án bị dìm cho đến đầu tháng Ba này.

Nạn nhân từng kể với mẹ rằng em đã "nhiều lần bị một cụ ông sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục." Cháu bé đã chỉ đích danh ông Thủy.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với gia đình của bốn em khác và các em đều chỉ đích danh ông Thủy là người có hành vi dâm ô.

Mắng em uống bia, anh bị đâm chết

CÀ MAU – Trong ngày thứ Hai, công an tỉnh bắt Hà Trọng Sơn, 47 tuổi, để điều tra tội sát nhân. Vào đêm Chủ Nhật, Hà Trọng Sơn, ngụ xã Hàng Vịnh, H. Năm Căn tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng một số người bạn.

Sơn nhậu được một lúc thì ông Hà Chương, 51 tuổi, anh ruột của Sơn, đi đám cưới về thấy em tổ chức uống bia nên la, “Mày giàu lắm sao mà ngày nào cũng uống bia.”

Cho rằng bị anh làm nhục, bị mất mặt với bạn bè, Sơn cự lại với anh trai. Bất ngờ, Sơn chụp lấy chai bị đập bể đâm vào ngực ông Chương. Vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu ông Chương chết ngay sau đó.

Rơi xuống hố sâu, em chết, anh nguy kịch

QUẢNG NAM – Chiều tối ngày thứ Hai, tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, một vụ tai nạn đã khiến một em nhỏ tử nạn dưới hố sâu và một học sinh bị thương nặng. Hai anh em ruột là Ưng Hoàng Long, 12 tuổi, và Ưng Hoàng Quân, 4 tuổi, cùng trú khối phố 2, sau khi đi học về đã rủ nhau ra chơi ở khu vực đang có san bằng mặt đất để xây dựng nhà ở cho người có lợi tức thấp.

Trong lúc đang chơi giỡn, hai anh em không may trượt chân rơi xuống một hố sâu. Một lúc sau, những người thi công ở gần đó đã phát giác, liền đưa hai em Long, Quân lên bờ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, em Quân đã chết, còn em Long bị nguy kịch. Hiện sự việc đang được điều tra tại sao có hố lớn mà không có vòng đai ngăn chặn người ta có thể rơi xuống hồ.

Nhà báo bi thu hồi thẻ vì đòi hối lộ

HẢI PHÒNG - Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã thu hồi thẻ nhà báo của Phan Văn Thương, làm việc tại văn phòng đại diện báo Kinh Doanh và Pháp Luật. Văn phòng tại Hải Phòng cũng đã bị niêm phong sau cuộc khám xét khẩn cấp. Cuối tuần qua ông Thương cũng đã cách chức trưởng văn phòng đại diện tờ báo này.

Đêm thứ Bảy, công an đã khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của ông Thương, 43 tuổi, trú quận Lê Chân. Trước đó, trong ngày Chủ Nhật, công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang hai phóng viên của phòng đại diện là Phan Thành Long, 26 tuổi, và Phạm Văn Tân, 27 tuổi, nhận tiền của một chủ công trình xây dựng lậu là bà Đào Thị Đ.. Công an đã niêm phong chiếc xe hơi mà hai phóng viên này sử dụng.

Theo điều tra, bà Đ. xây nhà bất hợp pháp nên bị nhóm này đã đe doạ sẽ đăng báo nếu không đưa tiền hối lộ. Các tin trong nước cho biết đây không là lần đầu tiên nhóm nhà bào này dọa viết bài nói xấu nếu nạn nhân không chịu nộp tiền.

Hồ sơ tài sản của chủ tịch thành phố bị tiết lộ

ĐÀ NA81BG - Chiều thứ Hai, tại buổi họp báo quý 1 năm nay, phát ngôn viên của UBND Đà Nẵng cho biết nhà chức trách sẽ điều tra về việc hồ sơ kê khai tài sản của chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ bị "tuồn" ra ngoài.

Hồ sơ của Huỳnh Đức Thơ có kèm theo lý lịch phục vụ cho công việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch thành phố đã bị phổ biến trên mạng. Một số tờ báo đã đăng tin chi tiết kê khai của ông Thơ vào năm 2014, khi chuẩn bị được bổ nhiệm từ phó chủ tịch lên chức chủ tịch thành phố.

Bị đâm chết trong phòng trọ

SÀI GÒN – Gần 7 giờ chiều thứ Hai, nhiều người nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khi chạy ra khu vực cầu thang thì mọi người thấy một cô gái khoảng 24 tuổi nằm bất động, người bê bết máu. Lúc này, một thanh niên cầm dao tháo chạy ra ngoài, nhiều người rượt đuổi nhưng không kịp.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì bị thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Những người sống trong xóm cho biết họ có thấy một thanh niên trên chạy xe máy đến dãy nhà trọ, gọi cửa nhưng cô gái không mở, thanh niên la hét nên lực lượng bảo vệ dân phố đã có mặt để khuyên can.

Sau đó, cô gái ra nói chuyện với thanh niên, trong lúc quay lưng lên cầu thang để vào phòng trọ thì bị đâm.

Đâm người yêu 11 nhát, rồi tự sát

NINH THUẬN - Lê Văn Cường, 28 tuổi, đã bị khởi tố tội sát nhân ngày thứ Hai. Thanh niên này ngụ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải.Theo cơ quan điều tra, Cường có mối quan hệ tình cảm với T.T.T.T, đang làm việc trong ngành Giáo Dục - Đào Tạo tỉnh Ninh Thuận.

Vào đêm 30 tháng 12, 2016, Cường đến phòng trọ thăm cô T., ở phương Đài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm. Cả hai đã cãi nhau, sau đó Cường bỏ về nhà.

Đến sáng hôm sau, Cường mua một con dao nhọn, bỏ trong túi quần, rồi đến phòng trọ của T. Họ tiếp tục nói chuyện nhưng không giải quyết được bất đồng ý kiến, nên Cường rút dao đâm 11 nhát vào người cô T., rồi tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nghe tiếng la hét từ phòng trọ, người sống gần đó chạy đến, đưa Cường, cô T. đi bệnh viện và cả hai được cứu sống. Kết quả giám định, cô T., bị thương tật 77%.

Lái xe máy bị xe lửa tông chết

ĐỒNG NAI - Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai tại đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt thuộc khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Theo tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Hà Văn Giới, 59 tuổi, lái xe máy băng qua đường sắt . Vì không quan sát hai bên trước chạy băng qua đường rầy xe lửa, nên ông bị đoàn tàu TN2 chạy hướng Sài Gòn- Hà Nội đâm thẳng vào xe.

Sau cú đâm, nạn nhân và chiếc xe máy bị đoàn tàu kéo đi một đoạn khoảng 10 mét trước khi nị hất văng vào lề đường.

Nhiều người cho biết họ có la lớn để cảnh cáo khi thấy ông Giới chạy gần tới đường sắt nhưng không cứu được người đàn ông này.

75,000 máy điện toán VN bị nhiễm virus ẩn dưới file văn bản

Hệ thống giám sát của Bkav ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của virus W32.FakeDoc.Worm dưới dạng biến thể mới, với hơn 75,000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm và liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia cho biết cơ chế phát tán của virus rất tinh vi. W32.FakeDoc.Worm tìm các file văn bản word, đuôi mở rộng .doc, .docx, bảng tính excel, .xls, .xlsx, tập tin trình chiếu powerpoint, .ppt, .pptx, hay PDF trên các ổ lưu trữ USB, giấu các file này đi, rồi sinh ra file giả mạo để thế chỗ. Tập tin giả mạo có tên và biểu tượng giống hệt file gốc nên người dùng khó phát hiện ra.

Khi người dùng mở tập tin giả mạo, các nội dung từ file gốc vẫn xem được bình thường, nhưng lúc này đã kích hoạt mã của virus và thông qua đó virus có thể lây lan từ USB sang máy tính và các thiết bị khác.

Sau khi máy tính bị lây nhiễm, virus sẽ liên tục kết nối và gửi dữ liệu đánh cắp được lên máy chủ điều khiển. Ngoài ra, virus này cũng có khả năng tải thêm và thực thi các mã độc khác trên máy tính.