Tranh của Trump bán đấu giá $16,000

Một bức phác họa tòa nhà Empire State ở New York, do Tổng Thống Donald Trump vẽ năm 1995, được một người giấu tên mua lại với giá $16,000 Mỹ kim, theo thông báo của hãng đấu giá Julien's. Được biết, ông Trump vẽ phác họa bức hình tòa cao ốc biểu tượng của thành phố New York cho một cuộc bán đấu giá từ thiện ở Florida, trong khoảng thời gian ông mở câu lạc bộ tư nhân Mar-a-Lago vào năm 1995.Trong lần ra mắt đầu tiên, bức phác họa của Trump được bán đấu giá chưa đầy $100 Mỹ kim. Tuy nhiên, khi Julien's mở lại cuộc đấu giá tại thành phố Los Angeles vào ngày 19 tháng 10, bức tranh của ông Trump được ước tính có giá $8,000 đến $12,000 Mỹ kim. Danh tính người chi $16,000 để mua bức phác họa không được tiết lộ. Hãng đấu giá cho biết, một phần tiền thu được sẽ được chuyển cho đài radio WHDD-FM ở tiểu bang Connecticut. Hồi tháng 7, bức phác họa đường chân trời ở Manhattan của ông Trump cũng được bán với giá $29,000 Mỹ kim.Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, có thêm 2 nhân viên chính phủ đã được xác nhận là nạn nhân của các vụ tấn công bí ẩn tại Cuba. Bộ Ngoại Giao đã nâng con số nạn nhân chính thức từ 22 lên 24 người. Tuy nhiên, phát ngôn viên Heather Nauert nói, các nạn nhân mới không bắt nguồn từ các đợt tấn công mới. Bà Nauert cho biết, các nạn nhân mới được xác định sau các đợt kiểm tra sức khỏe cho nhân viên bị ảnh hưởng, diễn ra vào đầu năm nay.Đại diện Bộ Ngoại Giao cho biết, cuộc tấn công gần nhất được xác định cho đến nay được cho là xảy ra vào cuối tháng 8. Các cuộc tấn công tại Cuba, được cho là bằng sóng siêu âm, bắt đầu từ năm ngoái, và gây hại cho sức khỏe của nhiều nhân viên Hoa Kỳ tại thủ đô Havana, bao gồm các nhà ngoại giao, các nhân viên tình báo, và cả người hôn phối của họ.Người dân thành phố Tampa, Florida, đang hết sức lo sợ, khi nơi này xảy ra 3 vụ giết người trong vòng 11 ngày, và tại những địa điểm khá gần nhau. Vụ giết người mới nhất xảy vào thứ Năm trước. Anh Anthony Naiboa, 20 tuổi, bị tự kỷ, đi lên nhầm xe bus và bị đưa đến khu vực đông nam Tampa. Anh Naiboa đã xuống xe và định tìm một xe bus khác, nhưng bị bắn chết khi chưa đi xa khỏi trạm xe bus.Vào 8 ngày trước đó, cảnh sát cũng tìm thấy thi thể Monifa Hoffa, 32 tuổi, trong 1 bãi đậu xe trống. Gần đó trong vòng nửa dặm là nơi nhà chức trách phát hiện anh Benjamin Mitchell, 22 tuổi. Mitchell bị bắn ngay trước cửa nhà vào ngày 10 tháng 10, và chết tại bệnh viện. Cảnh sát tin rằng nạn nhân Hoffa bị bắn chết ngày 11 tháng 10, nhưng chỉ tìm được thi thể người ngày vào 2 ngày sau đó. Vị trí anh Naiboa bị bắn chết là cách nhà anh Mitchell 200 yard.Dựa trên vị trí các nạn nhân bị bắn, cảnh sát tin rằng các vụ án này có liên quan với nhau. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa gọi nghi can là một kẻ sát nhân hàng loạt. Sở cảnh sát Tampa đang treo thưởng $25,000 Mỹ kim cho người có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ và kết tội hung thủ.