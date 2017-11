Trâu nổi giận, húc hỏng xe máy, người bị thương

BÌNH ĐỊNH - Một con trâu đã gây náo loạn vùng quê. Vụ này xảy ra tại thôn Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn vào sáng thứ Ba. Nguyễn Thành Danh, 38 tuổi, ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn đã chở một con trâu xuống thôn Tiên Hòa để bán cho lái buôn.

Khi vừa được kéo từ xe tải xuống, con trâu bỗng giật đứt dây cột rồi lao vào húc Nguyễn Minh Lợi, 41 tuổi, đang đứng trước nhà gần nơi tập trung mấy con trâu. Nó húc luôn Nguyễn Thị Nga, 37 tuổi, đang đi trên đường. Hậu quả, ông Lợi bị gãy sườn, còn bà Nga bị thương trên đầu. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó trâu tiếp tục húc bay ba chiếc xe máy của người dân đang dựng trên đường. Phường Nhơn Hưng đã ra lệnh cho quân đội đến bắn chết con trâu mà họ cho là điên. Thế nhưng vì trâu chạy gần nhà dân, nhà chức trách bỏ ý định đó, xong tính dùng xe múc đất để dùng chiếc gàu múc đập chết trâu. Nhưng kế hoạch đó cũng không làm được. Cuối cùng họ dùng một chiếc máy cày chở bốn thanh niên ngồi trên cao. Sau đó xe từ từ tiến lại gần, bốn thanh niên cầm dây thòng lọng ném vào hai sừng và trói chân mới bắt được trâu.

Chủ trâu đã phải bồi thường cho hai người bị húc mỗi người khoảng $85 tiền nằm nhà thương. Không thấy tin địa phương cho biết thêm về số phận của con trâu.



Sản phụ chết, hàng trăm người bao vây bệnh viện

HÀ TĨNH - Chiều thứ Tư, khoảng 100 người tập trung tại phòng giám đốc Bệnh Viện huyện Nghi Xuân, yêu cầu giải thích nguyên nhân cái chết của Hồ Thị Hoa, 35 tuổi, trú thị trấn Xuân An.

Hoa vào viện sáng thứ Tư trong tình trạng chuyển dạ, sinh con thứ ba. Sau khi thăm khám, sản phụ được đưa lên bàn mổ. Khoảng 8 giờ, bà sanh bé gái nặng 3.5 kg, sau đó bị băng huyết.

Bệnh viện và người nhà huy động người có cùng nhóm máu để truyền. Thấy tình hình không thuyên chuyển, đội bác sĩ quyết định cắt tử cung, song không bắt được huyết áp. Đến trưa thì bà Hoa tắt thở.

Cho rằng bệnh viện cấp cứu không kịp thời, khoảng 100 người gồm họ hàng, dân làng sống gần đó đến vây kín khu hành chính và yêu cầu bác sĩ tham gia ca mổ đẻ giải thích. Tới 7 giờ chiều, sau khi ký vào biên bản thỏa thuận với bệnh viện, đại diện gia đình mới đưa thi thể Hoa về quê mai táng, em bé được đưa về nhà chăm sóc.



Đào mộ trộm tro cốt rồi đòi tiền chuộc

HẢI PHÒNG - Công an đã bắt Đỗ Minh Trí, 37 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, để điều tra tội trộm cắp hài cốt đòi tiền chuộc. Trước đó, ngày thứ Hai, 13/11, ông Nguyễn Văn An, 41 tuổi, ngụ Sài Gòn, báo tin phần mộ của mẹ ông tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh bị kẻ gian đào trộm tro cốt. Thủ phạm sau đó gọi điện thoại đòi 2.5 tỷ đồng ($109,000) tiền chuộc nếu không sẽ tiêu hủy tro cốt. Đến thứ Tư, công an xác định Trí là thủ phạm.

Sau đó công an nói là Trí đã nhận tội. Vì cờ bạc và ăn chơi dẫn đến nợ nần, biết gia đình anh An giàu có và người thân mới mất, an táng tại nghĩa trang nên anh ta nảy ý định đào mộ trộm tro cốt đòi tiền chuộc.

Đêm Chủ Nhật, Trí mang theo dụng cụ đi xe máy đến nghĩa địa đào phần mộ, lấy tro cốt đã được an táng cho vào ba túi nylon, để trong ba lô, đem về nhà cất giấu rồi gọi điện cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc.



Tài xế chết trong cabin xe bồn bị cháy

SÀI GÒN - Sáng thứ Tư, người dân sống gần cầu Cần Giuộc, quận 8, nghe tiếng động mạnh trên đường NV Linh. Chạy ra, họ thấy xe bồn chở bêtông đâm vào gốc cây ven đường. Đầu xe lao xuống mương nước bốc cháy dữ dội, tài xế nằm gục trong cabin. Do lửa quá lớn, người dân không thể giải cứu nạn nhân. Khi cảnh sát đến điều tra, phần đầu xe đã cháy rụi, tài xế tử vong.



Nữ bác sĩ bị kẻ cướp chém

SÀI GÒN - Chiều thứ Tư, công an quận 9 đã truy tìm kẻ cướp chém nữ bác sĩ vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân tên Mai, 42 tuổi, trình báo vào lúc gần 6 giờ sáng, bà đi bộ từ nhà ra đường xa lộ Hà Nội, nhà cách đường khoảng 300 mét. Khi đó, bà thấy một thanh niên đứng cạnh xe máy bên đường nhưng không để ý.

Lúc hai bên cách nhau khoảng 20 thước, anh ta lao về phía bà Mai để giật chiếc balô đeo trên người. Bị tấn công bất ngờ, bà Mai vẫn cố giằng co giữ lại chiếc túi và tri hô nên bị tên cướp rút dao chém nhiều nhát vào người. Sau khi tên cướp tẩu thoát, nữ bác sĩ cầu cứu người đi đường trợ giúp. Máu trên người nạn nhân lúc đó đã chảy ra.

Bà Mai nhập viện trong tình trạng bị thương ở đầu, cổ tay do bị cướp chém ba nhát. Hàng ngày bà thường đi bộ từ nhà ra đường xa lộ để đón xe buýt đến nơi làm việc ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.