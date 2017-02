Trump cân nhắc việc dùng Vệ Binh Quốc Gia truy bắt di dân lậu

Quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia California.



HOA THỊNH ĐỐN – Chính phủ Trump đang xem xét một đề nghị điều động khoảng 100,000 quân nhân Vệ Binh Quốc Gia, để truy bắt di dân lậu, bao gồm cả hàng triệu người đang sống gần vùng biên giới Mexico, theo như một hồ sơ nháp vừa tới tay giới truyền thông. Các nhân viên của Bộ Nội An cho biết, đề nghị này đã được thảo luận trong ngày thứ Sáu.



Hồ sơ nháp dài 11 trang đề nghị điều động quân đội, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây, để thực hiện việc quản lý di trú tại nhiều tiểu bang, đến tận Portland của Oregon và New Oleans của Louisiana. Bốn tiểu bang có biên giới với Mexico đều được nêu tên trong hồ sơ – California, Arizona, New Mexico, và Texas – cộng thêm 7 tiểu bang khác là Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas, và Louisiana.



Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Sáu cho biết, hồ sơ nêu trên “không phải là hồ sơ của Tòa Bạch Ốc.” Ông Spicer khẳng định, hồ sơ này 100% không có thật, và chính phủ “hoàn toàn không có ý định dùng Vệ Binh Quốc Gia để truy bắt di dân lậu.”



Một viên chức Bộ Nội An cho biết, hồ sơ nháp nêu trên chỉ là những bản thảo ban đầu, không được coi là có giá trị thật sự, và chưa bao giờ được trình lên bộ trưởng. Theo hồ sơ này, thống đốc của 11 tiểu bang sẽ có quyền lựa chọn về việc có muốn để lực lượng Vệ Binh của họ tham gia bố ráp di dân lậu hay không. Hồ sơ nháp ghi tên Bộ trưởng Nội An John Kelly – một tướng 4 sao Thủy Quân Lục Chiến đã về hưu.



Hồ sơ nháp cũng nhắc tên các vị chỉ huy Cơ quan Di trú và Quan thuế, và Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới. Bản thảo này có vẻ đã được chuẩn bị để làm bản hướng dẫn thực hiện lệnh hành pháp về vấn đề di trú và biên giới, được Tổng Thống Trump ký vào ngày 25 tháng 1. Các bản hướng dẫn kiểu này thường được ban hành để giải thích rõ thêm các sắc lệnh của tổng thống.



Nếu thật sự được thực hiện, mệnh lệnh nêu trên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Gần 1 nửa trong tổng số 11.1 triệu di dân lậu sống tại Hoa Kỳ hiện đang sống tại 11 tiểu bang bị nêu tên trong hồ sơ.