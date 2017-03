Trump có người ái mộ ở Cam Bốt: Mr. Hun Sen

Vào ngày bầu cử Mỹ năm ngoái, Hun Sen cho biết ông hy vọng Donald Trump sẽ thắng vì như thế sẽ tốt cho hòa bình thế giới.

Ông Hun Sen, vị thủ tướng độc tài chuyên chế của Cam Bốt, rất đồng tình với thái độ ác cảm của Tổng Thống Donald Trump đối với giới truyền thông. Ông Hun Sen nói rằng cả ông lẫn Tổng Thống Trump đều coi báo chí là nguồn gây ra tình trạng hỗn loạn vô chính phủ.



Ông Hun Sen là một nhà độc tài, sẵn sàng dùng bạo lực để ám hại các đối thủ chính trị, bảo vệ chế độ tham nhũng, lạm quyền, và như thế ông ghét giới truyền thông là đúng rồi. Nhưng còn Trump thì sao?

Ông Hun Sen đã cai trị đất nước Cam Bốt trong hơn 30 năm. Thời cầm quyền của ông được đánh dấu bởi những cáo buộc về thói lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Ông nói rằng những nhà báo Cam Bốt nào đưa tin về nhân quyền đều có thể làm suy yếu nền an ninh quốc gia.



“Ông Donald Trump hiểu rằng họ là một nhóm hỗn loạn, không ra gì,” Hun Sen nói như vậy về các ký giả hôm thứ Hai, trong những lời ông nói được đăng sau đó trên trang Facebook của ông.



Trước cuộc bầu cử ở Mỹ trong tháng 11, ông Hun Sen nói rằng ông hy vọng ông Trump sẽ đắc cử, vì Hun Sen thấy Trump ấy sẽ là người tốt cho hòa bình thế giới.



Tình trạng căng thẳng chính trị gia tăng ở Cam Bốt trong những tháng gần đây, sau khi các đối thủ của ông Hun Sen, một cựu du kích quân Khmer Đỏ, tố cáo ông thao túng một cách không công bằng, để duy trì việc nắm chặt quyền lực của ông trong các cuộc bầu cử địa phương trong tháng Sáu, và một cuộc tổng tuyển cử trong năm tới.



Ông Hun Sen báo động rằng phe đối lập thắng cử có thể làm cho cuộc nội chiến nổ ra lại.

Từ lâu ông đã bác bỏ những nỗi lo ngại của Tây Phương về nhân quyền, dân chủ, và tham nhũng.

Trong tuần qua, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ nói rằng họ quan ngại sâu sắc về luật do đảng cầm quyền của ông Hun Sen đệ trình, để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chính phủ giải tán các đảng phái chính trị. Tòa đại sứ nói rằng luật ấy hạn chế tự do ngôn luận và hoạt động chính trị hợp pháp.



Việc sửa đổi luật bầu cử năm 1998 đem lại cho chính phủ quyền giải tán các đảng phái, trong “những hoàn cảnh được xác định một cách mơ hồ,” theo tòa đại sứ mô tả. Trong số đó, có việc kích động, cổ võ việc ly khai, hoặc bất cứ điều gì có thể làm hại nền an ninh quốc gia.



Ông Hun Sen chỉ trích điều ông nói là giới truyền thông tập trung tâm chú ý vào nhân quyền con người. Ông nói rằng việc đó có thể gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh.



Trong nhiều năm, giới truyền thông ở Cam Bốt được hưởng tự do nhiều hơn so với ở các nước láng giềng.

Ông Hun Sen thường tố cáo hai đài phát thanh được Hoa Kỳ tài trợ, Đài Á Châu Tự Do và đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ủng hộ các đảng đối lập.



Giới truyền thông, đặc biệt những phương tiện trong nước, thường bị cáo buộc là không công bằng với chính phủ của ông.



Ông Trump thường xuyên đả kích giới truyền thông. Trong tuần qua, ông chỉ trích các tổ chức tin tức, mà ông nói là loan “tin giả.” Ông gọi họ là “kẻ thù của dân Mỹ.”