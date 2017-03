Trump yêu cầu tòa giải quyết nhanh về lệnh cấp nhập cảnh

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đang yêu cầu tòa án Hoa Kỳ nhanh chóng mở phiên điều trần, đối với đơn kháng án về phán quyết đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống. Các luật sư của tổng thống đã nộp đơn lên Tòa kháng án khu vực 4 tại Virginia vào hôm thứ Tư. Trong đó, họ nói rằng đây là vấn đề quan trọng của quốc gia, và cần được xem xét trong thời gian càng sớm càng tốt.

Các luật sư muốn tòa án nên lập ra thời hạn để nộp hồ sơ tranh luận và mở phiên điều trần trong thời gian sớm nhất. Trước đó, các tòa liên bang tại Maryland và Hawaii đã đình chỉ sắc lệnh của tổng thống, vốn yêu cầu tạm cấm nhập cảnh đối với công dân 6 nước Hồi giáo. Những người chống lại sắc lệnh cho rằng mệnh lệnh này đã vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Việc tăng học phí tại California được Hội Đồng CSU chấp thuận

LONG BEACH – Hội đồng các trường đại học tiểu bang California (California State University - CSU) hôm thứ Tư đã bỏ phiếu đồng ý tăng học phí tại 23 trường trong hệ thống CSU lần đầu tiên sau 6 năm. Kết quả bỏ phiếu 11-8 có nghĩa là học phí sẽ tăng $270 Mỹ kim cho các sinh viên trong năm học 2017-2018. Học phí hiện tại đang là $5,472 Mỹ kim. Hệ thống đại học cộng đồng lớn nhất quốc gia giải thích rằng, họ cần thêm tiền để tạo thêm doanh thu, thuê thêm nhân viên, và tăng thêm lớp học để đáp ứng nhu cầu, trong bối cảnh nguồn tài trợ từ tiểu bang không đủ để trường hoạt động.

Rất nhiều sinh viên đã tập trung tại trường CSU Long Beach để biểu tình phản đối tăng học phí. Ban lãnh đạo các trường đại học cho rằng, khoảng 60% sinh viên thật ra không phải trả khoản tăng học phí này, do được hỗ trợ tài chính (financial aid). Tuy nhiên, các sinh viên tranh luận rằng, 40% sinh viên còn lại vẫn phải chịu gánh nặng từ học phí, tiền sách, và các khoản phí phụ thu của trường, và điều này là không thể chấp nhận.

Theo kế hoạch ngân sách do Thống Đốc Jerry Brown đề nghị vào tháng 1, các trường CSU sẽ được tài trợ $157 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, con số này được các lãnh đạo trường đại học cho rằng vẫn còn thiếu gần $168 triệu Mỹ kim đối với các dự án cần làm của trường.

Hung thủ giết người bị kết tội sau 20 năm lẩn trốn

IRVINE – Một người đàn ông, kẻ đã lẩn trốn suốt 20 năm, vừa bị kết tội trong cái chết năm 1992 của một người mẫu trẻ sống tại Orange County. Hung thủ Leonardo Sanchez, hiện 59 tuổi, đã cưỡng hiếp, đánh đập, và sát hại cô Cari Ann Parnes, 19 tuổi, một cô gái đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Thi thể cô Parnes được thấy ngày 26 tháng 3, 1992, trong một vườn cam gần đường Jeffrey, nay thuộc thành phố Irvine.

Công tố viên cho biết, Sanchez gặp cô Parnes tại một bữa tiệc ở Garden Grove, sau đó 2 người đi uống rượu với nhau. Sanchez chở cô Parnes đến vườn cam để cưỡng hiếp và sau đó sát hại nạn nhân. Trước khi gặp cô Parnes, Sanchez đã từng có nhiều tiền án và từng ngồi tù năm 1984 vì tội cưỡng hiếp. Sanchez đã bị trục xuất về Mexico nhiều lần, nhưng sau đó đều tìm đường quay lại Hoa Kỳ.

Do một số trở ngại, cảnh sát chỉ xét nghiệm được DNA của Sanchez vào năm 2000. Sau khi bị xác định là nghi can, Sanchez đã trốn tránh cảnh sát bằng cách sử dụng gần 30 tên giả khác nhau. Sanchez bị bắt tại Tijuana sau khi gây rối tại một cơ sở thiện nguyện, và bị dẫn độ về Orange County. Sau khi bị kết tội, Sanchez đang đối mặt với hình phạt từ 27 năm tù đến chung thân. Luật sư của Sanchez đang tìm cách yêu cầu quan tòa bãi bỏ vụ án, vì cho rằng cảnh sát đã vi phạm thời hạn truy tố.

Bắ giữ kẻ quay phim dưới váy phụ nữ

RIALTO – Cảnh sát thành phố Rialto, California, đã bắt giữ 1 người đàn ông, bị cáo buộc đã thực hiện hàng chục vụ quay phim “dưới váy” phụ nữ, tại các cửa hàng trên khắp vùng San Bernardino County. Nghi can Mark Anthony Duchane đã bí mật quay phim dưới váy các phụ nữ đi mua hàng, sau đó tìm cách bắt chuyện với nạn nhân để ghi hình lại gương mặt của họ.

Cảnh sát tìm thấy hình ảnh của 42 phụ nữ trong điện thoại của Duchane, và đang tìm cách xác định danh tính nạn nhân. Hầu hết các video đều được quay tại các trung tâm thương mại tại Rancho Cucamonga, Ontario, và Rialto, và 1 nơi thuộc Orange County, trong thời gian từ ngày 29 tháng 5 đến 12 tháng 6, 2016. Cảnh sát cho biết, Duchane tính toán rất kỹ trong mỗi vụ án, và hắn sẵn sàng bám theo nạn nhân trong thời gian dài, từ bãi đậu xe cho tới mọi dãy hàng trong cửa hàng thực phẩm. Các nạn nhân của Duchane có độ tuổi từ 16 đến 60.

13 người cố thủ trong tiệm cà-phê đang xảy ra vụ cướp

SANTA ANA – Mười ba người đã cố thủ bên trong một quán cà-phê Internet tại Santa Ana suốt 2 giờ vào tối thứ Ba, trong lúc nơi đây được thông báo là đang xảy ra một vụ cướp có vũ khí. Cảnh sát được gọi đến quán cà-phê Bristol Web trên đường West McFadden vào 9:30 tối. Khi cảnh sát đang bắt 1 người bên ngoài quán cà-phê, 13 người khác đã chạy trở lại vào bên trong tiệm và khóa cửa, khiến cảnh sát phải xác định xem những người này cố thủ trong quán là do bị ép buộc hay tự nguyện.

Suốt 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã dùng loa gọi những người bên trong ra đầu hàng. Họ cũng nhận được điện thoại của 1 người, tự nhận là nạn nhân, đang bị nhốt bên trong một căn phòng ở phía sau quán cà-phê. Khoảng 11:30 tối, mọi người bên trong quán cà-phê đều đi ra. Cảnh sát cũng tìm thấy 1 khẩu súng giấu trên trần nhà của tiệm. Nghi can Frank Mosqueda, 38 tuổi, cư dân Santa Ana, bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí khi đang mang trọng tội. Mosqueda và 1 người khác có thể sẽ bị truy tố thêm tội cướp tài sản.

Giông bão khiến 1 người chết, nhiều nhà cửa bị hư hại tại miền nam

GEORGIA – Giông bão dữ dội đem theo mưa to, gió mạnh, và mưa đá, đã khiến ít nhất 1 người chết, nhiều nhà cửa bị hư hại, cây cối gãy đổ, và đường dây điện bị hư, tại nhiều khu vực ở miền nam Hoa Kỳ. Tại tiểu bang Georgia, vào chiều thứ Ba, một cây to đã bật gốc và ngã lên một ngôi nhà ở Jackson County, đè chết 1 người đàn ông đang ở trong phòng ngủ. Vợ và 2 con của người này thoát chết trong gang tấc. Tại Whitfield County, mái tôn của một tòa nhà bị gió thổi bay và cắt trúng vào đường dây điện.

Tại tiểu bang South Carolina, một số con đường đã bị đóng do cây cối ngã đổ và dây điện đứt. Khu vực này cũng có mưa đá với các khối băng to bằng trái bóng golf. Sấm sét làm cháy 1 ngôi nhà ở South Carolina và 1 ngôi nhà khác tại Tennessee.