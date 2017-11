Tướng Mỹ chống du kích

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHTrung tướng Dowlat Waziri -người phát ngôn của bộ Quốc Phòng A Phú Hãn cho truyền thông biết- quân Taliban sử dụng ống nhắm hồng ngoại tuyến, giết tám cảnh sát viên APH, trong cuộc phục kích đêm thứ Hai, 13 tháng 11, 2017.Ông không nói là cảnh sát và quân đội APH khiếp đảm vì loại ống nhắm này; mà chỉ mô tả là dùng ống nhắm hồng ngoại tuyến trong những cuộc phục kích đêm là một biến chuyển mới, rất kiến hiệu. Quân du kích Taliban thấy trung đội cảnh sát đi vào ổ phục kích của họ, trong lúc cảnh sát không thấy họ.Chính phủ APH sử dụng cảnh sát -thay vì quân đội- để bảo vệ cư dân địa phương, vì chiến tranh đã lắng dịu, do đó nhu cầu bình định quan trọng hơn khả năng giao tranh.Ống nhắm hồng ngoại tuyếnSử dụng ống nhắm hồng ngoại tuyến không phải là một biến cố mới trong chiến tranh; quân nhân VNCH đã được trang bị hồng ngoại tuyến từ thập niên 1960, nhưng trên chiến trường APH, đó là chuyện mới xảy ra lần đầu, đánh dấu việc Nga đang nhúng tay vào giúp quân Taliban. Việc đó chỉ trái khoáy với giao tình giữa hai vị quốc trưởng Nga-Mỹ.Một phóng viên Mỹ hỏi ông tướng APH, “Đó là thành quả của quả bom GBU-43 đánh nửa năm trước phải không?”Quả bom đặc biệt đến mức được đặt tên là MOAB (mother of all bombs-mẹ của mọi quả bom) -mẹ vì nó nặng đến 21,000 pao (10 tấn), nặng bằng nhiều lần mọi quả bom khác.Người ra lệnh thả quả bom “quái đản” này là đại tướng John W. Nicholson, tư lệnh chiến trường APH; vì tầm vóc và sức tàn phá quá lớn của nó, nhiều chính khách Mỹ nêu lên câu hỏi xem tổng thống có chấp thuận việc sử dụng MOAB không.Nghị Sĩ CH Lindsey Graham, đại diện tiểu bang South Carolina, viết tweet, “Tôi mong bọn thù nghịch với Hoa Kỳ theo dõi vụ thả bom này, để ý thức được là đang có một vị sheriff chịu trách nhiệm về trật tự của thành phố. Tôi vui thích với việc Không Quân HK thả quả MOAB xuống APH chống bọn IS. Chúng ta cần cương quyết chống bọn khủng bố này tại APH, hoặc tại bất cứ nơi nào khác.”Nghị Sĩ CH Lindsey GrahamÔng tướng 4 sao John W NicholsonVà quả bom MOABTướng Nicholson ra tuyên cáo nói, ông phải sử dụng đến quả bom 10 tấn để đủ sức mạnh đánh tan mọi tiềm năng gây tổn thất cho người lính Mỹ. Ông còn tố giác quân Taliban đã đào hầm hố, xây dựng chiến lũy kiên cố để chống quân Mỹ.Quả bom GBU-43 được một chiếc vận tải cơ lớn C-130 chở tới và thả xuống một góc rừng tại Achin, thuộc quận Nangarhar vùng Đông bộ APH vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, 13 tháng Tư, 2017.Việc làm mang tính xuẩn động vì xảy ra 49 năm sau ngày người Mỹ thua trận trong cuộc chiến tranh chống du kích tại Việt Nam. Xuẩn vì tướng lãnh Mỹ không học được bài học kinh nghiệm nào trên giá máu của 58,318 người lính Mỹ tử trận tại đó; họ tiếp tục ỷ lại vào hỏa lực vô địch của Không Quân Mỹ.Dù anh phóng viên hỏi khó ông tướng APH không có dịp để đặt câu hỏi chua chát đó với tướng Nicholson, nhưng có thể chính ông Nicholson cũng không có câu trả lời xuôi tai cho câu hỏi- đáng lý phải được ban chiến thuật của Ngũ Giác Đài nêu lên, và mổ xẻ, tìm hiểu từ nửa thế kỷ trước.Giờ này khó khăn APH của Hoa Kỳ là việc Nga giúp võ trang quân Taliban; tư lệnh Quân Khu Trung Ương của Mỹ -tướng Joseph Votel chấp thuận yêu cầu tăng quân của tướng Nicholson; ông Nicholson xin thêm 3,000 binh sĩ để đối phó với quân Taliban -mà ông đánh giá là đang trở thành lợi hại hơn vì vũ khí do Nga tiếp vận.Quân số Mỹ hiện đang phục vụ tại APH là 8,400 người, chia đều trong hai trọng trách: 4,200 người trong toán thứ nhất giúp huấn luyện để cải thiện khả năng quân sự của người lính APH, trong lúc toán 4,200 quân nhân Mỹ thứ nhì phối hợp với quân đội APH tổ chức hành quân tấn công Taliban.Quân số hiện tại của Hoa Kỳ tại APH giảm thiểu rất nhiều; vài năm trước, quân số này đã lên đến trên 100,000 người, vì chiến tình ngày đó gay cấn hơn. Giờ này họ chỉ giúp quân APH trong công tác bình định, và đánh biệt kích vào những ổ kháng chiến Taliban đơn lẻ.Và chính trong giai đoạn bình định đó, tướng Nicholson sử dụng quả bom 10 tấn GBU-43! Ông không chịu ngớ ngẩn một mình, mà kéo theo cả tướng tổng trưởng Quốc Phòng Jim Mattis; ông Mattis loan báo khúc quanh gay go sắp đến vì Nga nhập cuộc.Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis loan báo những khó khăn mới tại APHViệc tướng Nicholson chỉ trích người Nga võ trang quân Taliban không phải là chuyện mới, và ông cũng không phải là người duy nhất tố cáo như vậy: tháng Ba vừa rồi, tướng Curtis Scaparrotti -tư lệnh quân lực HK tại Âu Châu cũng trình bày trước Quốc Hội Mỹ là Nga đang tăng viện cho quân Taliban.Vào thời điểm đó, bộ ngoại giao Nga đã phản đối, và gọi lời tố cáo của tướng Scaparrotti là “láo khoét”.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong khuôn khổ của bài báo này không phải là việc người Nga võ trang cho quân Taliban, mà là việc sử dụng quả bom 10 tấn GBU-43 trong thời điểm mà người Mỹ gọi là “giai đoạn bình định” trên chiến trường APH.Đặc tính của “bình định” là những cuộc hành quân cảnh sát để áp đặt kỷ luật quốc gia trên những vùng đất mới chiếm đoạt được của địch. Trong chiến tranh VN thì đó là việc thành lập Ấp Chiến Lược và thực hiện chiến dịch cảnh sát được gọi là chiến dịch Phượng Hoàng -nhằm bảo vệ nông dân sống trong ACL chống lại việc VC xâm nhập vào ấp, uy hiếp dân, bòn tiền thuế, xúc lúa gạo của họ.Biện pháp đối phó với những cuộc phục kích mà quân khủng bố Hồi Giáo sử dụng ống nhắm hồng ngoại tuyến giết 8 người cảnh sát dã chiến không phải là oanh tạc -dù bằng những loại bom nhỏ; ngay cả việc tấn công bằng các loại súng gắn trên khu trục cơ cũng không cần thiết.Lực lượng đắc lực nhất để bảo vệ cư dân trong vùng vừa tái chiếm vẫn là bộ binh và cảnh sát dã chiến; và chiến thuật phục kích phải được coi như chiến thuật tốt nhất để ngăn cản không cho quân Taliban xâm nhập trở vào những thôn xóm đã bình định.Đặc tính quan trọng trong giai đoạn bình định là bảo vệ nông dân không cho quân Taliban lẻn trở về thôn ấp, trong lúc nhu cầu quan trọng nhất của quân Taliban là phải tìm cho bằng được đường trở về thôn ấp để uy hiếp nông dân, cưỡng đoạt lương thực của họ. Không trở về được là chết -chết đói.Kinh nghiệm chiến trường VN trong giai đoạn bình định là đợt chiêu hồi vô cùng kết quả -hàng chục ngàn du kích quân VC xin trở về với chính phủ quốc gia, chỉ vì đói, vì bộ máy tiếp tế của quân đội Bắc Việt không đủ sức đưa gạo, muối về đến tận từng ấp nhỏ rải rác trên khắp lãnh thổ Nam Việt.Do những đặc tính đó nên cảnh sát APH không có nhu cầu di chuyển vào rừng núi để tìm địch, mà chính quân Taliban mới có nhu cầu phải di chuyển về thôn, ấp để tìm lương thực. Vai trò duy nhất của quân đội APH là ngày đêm thực hiện chiến thuật phục kích để ngăn cấm quân Taliban mò về ấp.Ban đêm hay ban ngày, có được trang bị bằng ống nhắm hồng ngoại tuyến hay không thì lực lượng phục kích, nhờ thế bất động chờ địch, vẫn có lợi thế hơn lực lượng lọt vào ổ phục kích. Chính tình trạng thắng thế đó của quân đội VNCH đã tạo ra tình trạng vỡ ngũ của vài chục ngàn du kích quân cộng sản, và để tránh thảm cảnh rã ngũ đó, tướng Bắc Việt Võ Nguyên Giáp mới tung ra cuộc Tổng Công Kích 1968, với mục đích chính là giải quyết vấn đề tiếp tế lương thực cho 80,000 lính du kích Việt Cộng, Giáp giải quyết bằng cách mượn súng của người lính Nam Việt giết đi những miệng ăn mà Bắc Việt không còn đủ sức nuôi nữa.Ông ném du kích quân vào trên 100 cuộc đột kích thành phố, tỉnh và quận lỵ để giết họ; quân sử Mỹ ghi chép tổng kết tổn thất của Việt Cộng lên đến 111,179 người -gồm 45,267 tử trận, 61,267 người bị thương, và 5,070 người mất tích.Mặc dù đại bại trên chiến trường, nhưng Giáp đạt được kết quả mà chính ông ta cũng không ngờ, và cũng không ai tưởng tượng được -là sau khi thắng trận Mậu Thân, Mỹ ù té bỏ chiến trường, bỏ đồng minh, chạy thoát thân, họ đưa cuộc chiến VN sang Paris, để khẩn khoản xin hòa trong những điều kiện của Việt Cộng.Lỗi lầm VN đã cũ đến nửa thế kỷ, người viết bài báo này không kể lại để trách người Mỹ phản bạn, bỏ chạy, mà để xin họ hãy học những kinh nghiệm xương máu của những người lính VN, lính Mỹ- đã nằm xuống vì sai lầm chính lược, chiến lược của giới lãnh đạo HK.Lần này, sai lầm đang được phát giác qua việc tư lệnh chiến trường APH sử dụng quả bom MOAB để giết vài chục chú khủng bố Taliban; xin ngừng tay tại đó, để chuyên tâm giúp người cảnh sát dã chiến APH mỗi đêm tổ chức hàng ngàn cuộc phục kích cấp tiểu đội, trung đội, bảo vệ dân làng, để bỏ đói du kích quân Taliban, và chấm dứt chiến tranh.