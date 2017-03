Uống rượu trắng pha dây leo ba kích, nằm thẳng cẳng trong bệnh viện

Một bệnh nhân được điều trị ngày thứ Năm, từng uống rượu có chất độc tại thị trấn Thổ Tang. (Dân Việt)



VĨNH PHÚC – Chiều thứ Năm, bác sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong số bảy bệnh nhân nghi bị ngộ độc do uống rượu chứa methanol, hai trường hợp đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Năm người khác vẫn đang tiếp tục điều trị tại Vĩnh Phúc.



Trước đó, vào đêm thứ Tư, bệnh viện tiếp nhận bảy người gồm Vũ Văn T, 23 tuổi; Vũ Văn G. (20 tuổi); Nguyễn Văn T. (20 tuổi); Nghiêm Văn H. (20 tuổi); Vũ Mạnh K. (20 tuổi); Lê Văn C. (20 tuổi); Đào Thanh T. (20 tuổi). Họ sống ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.



Qua tìm hiểu, bác sĩ được biết buổi tối cùng ngày thì bảy người đã uống rượu trắng mua ở cửa hàng tạp hóa sau đó pha với rượu ngâm ba kích. Bảy người đã uống hết khoảng 1 lít rượu pha.



Ba kích là một loại dây leo sống nhiều năm, thân mảnh có lông mịn, có nhiều tên gọi như ba kích thiên, nhàu thuốc, ruột gà, là loài thực vật thuộc chi Nhàu, họ Cà Phê.



Sau khi kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, bảy thanh niên đều bị hoa mắt, đổ mồ hôi, nôn mửa nhiều nên gia đình đưa đi cấp cứu. Một thanh niên bị sốc, một bệnh nhân khác có thị lực bị giảm.



Sau khi được cấp cứu, năm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Còn Lê Văn C. và Đào Thanh T. được chuyển xuống Bạch Mai.



Đầu tháng Ba, một nhóm sinh viên ở Hà Nội đã mua khoảng 1.5 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ (không có nhãn mác) về phòng để nhậu. Cả nhóm ăn uống từ trưa đến 12 giờ đêm 8/3. Tới sáng 9/3, họ bị đau đầu, mờ mắt và nôn ra máu nên đã được đưa đi cấp cứu



Số sinh viên nhập viện sau bữa tiệc này đã lên tới 12 người. Trong số 9 người phải ở lại viện để điều trị, có bốn nữ và năm nam.