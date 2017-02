Vệt nước đỏ Vũng Áng gây hoang mang là tin thật hay giả?

Hình chụp từ video đang lan truyền trên mạng cho thấy nước đỏ tuôn chảy từ ống xả thải bị nghi là của Formosa, nhưng xưởng Formosa đã bác bỏ video này.



HÀ TĨNH – Trong ngày thứ Hai, các quan chức tại Hà Tĩnh đã mời báo chí đến xem nơi xả thải tại xưởng Formosa, nhằm cho thấy những bản tin được lan truyền trên mạng vào cuối tuần qua là tin chưa thể kiểm chứng. Ban đầu các quan chức lại cho biết các chuyên viên đã đến kiểm tra và lấy mẫu nước để xét nghiệm, xem có phải nước màu đỏ thải xuống biển là nước có chứa chất đỏ. Hành động của các cơ quan địa phương đã làm cho dư luận càng hoang mang hơn, không biết đầu là sự thật.



Từ ngày thứ Bảy, các báo ở trong nước đã đăng tin khiến dư luận xôn xao về hiện tượng một dải nước màu đỏ đục xuất hiện từ ngày thứ Sáu, 17 tháng 2, tại khu vực cảng Sơn Dương thuộc công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.



Sau đó, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Tĩnh và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hà Tĩnh đã đến kiểm tra và lấy mẫu nước đi phân tích.



UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từng nói dải nước màu đỏ xuất hiện tại vùng biển Vũng Áng "là do ô nhiễm hữu cơ, do con người sinh hoạt xả thải.” Tuy nhiên, sự giải thích không có sức thuyết phục người dân, mà đặc biệt là giới chuyên gia về môi trường.



Nói với đài BBC từ London, ciáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá từ Viện Khoa Học Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường tại Việt Nam cho biết ô nhiễm hữu cơ "không bao giờ là màu đỏ" mà thường có màu đen hay màu xanh đen. "Màu đỏ là màu của oxit sắt 3."



Đồng thời, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip quay dòng nước màu đỏ hồng chảy ra từ một miệng cống xuống biển.



Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ Tịch UBND Thị Xã Kỳ Anh nói với VietnamNet ở torng nước hôm Chủ Nhật 19/2, về kết quả phân tích nước biển có váng đỏ xảy ra hồi tháng Một ở Vũng Áng: "Theo kết quả phân tích, dải nước màu đỏ ở biển là do ô nhiễm hữu cơ, co con người sinh hoạt, xả thải."



Trong khi đó báo Lao Động ghi nhận lời của một lãnh đạo Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Hà Tĩnh nói "hiện tượng vệt nước đỏ xuất hiện tại cảng Sơn Dương và Vũng Áng không có gì nguy hiểm," và "hải sản tại khu vực đó vẫn phát triển bình thường."



Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước biển đỏ, Giáo sư Lê Huy Bá nói với BBC.

Chẳng hạn như hiện tượng này có thể xảy ra khi "đất nhiệt đới có màu đỏ vì chứa nhiều chất sắt, sau khi mưa nước chảy ra biển mang màu đỏ," và trường hợp này, theo ông Bá, là "không đáng ngại."

Một hiện tượng tự nhiên khác có thể khiến nước biển chuyển màu đó là hiện tượng thủy triều đỏ (tảo biển nở hoa). Tuy nhiên, giáo sư Bá khẳng định hiện tượng này thường chỉ xảy ra vào tháng 8, tháng 9 chứ "không vào thời kỳ này."



Một nguyên nhân khác có thể có, là do sản phẩm của chất xả thải công nghiệp, nhưng muốn khẳng định được nguyên nhân của hiện tượng này, các nhà khoa học phải được "tận mắt tận tay quan sát," giáo sư Bá nói.



Một ngư dân sống trong vùng biển Vũng Áng nói với đài BBC rằng ông chưa bao giờ thấy hiện tượng dải nước đỏ trên biển trong suốt mấy chục năm qua.



Hôm thứ Hai, Báo Hà Tĩnh cho biết “trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video quay cảnh một cống nước đang xả chất thải màu đỏ khiến nhiều người tin, thậm chí còn quy kết đó là cống xả thải của Formosa.”



Báo này cho biết đại diện công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa “đã bác bỏ thông tin về việc xả thải như video đang lan truyền trên mạng, đồng thời khẳng định dự án Formosa không có cống xả thải nào nhỏ giống như trong video trên.”



Nguyễn Văn Toàn, một ccán bộ của Viện Công Nghệ Môi Trường cho biết mỗi ngày tổ công tác tổ chức lấy mẫu ba lần, có những lần lấy mẫu bất thường, đột xuất, không trùng thời gian. Qua kiểm nghiệm cho thấy, đến nay, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN52-cột B của Bộ TN&MT.



Đối với video đang lan truyền trên mạng xã hội về cống xả nước thải màu đỏ, ông Toàn khẳng định, "Trong quá trình kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải tại Formosa, tổ công tác không thấy có cống xả thải nào như trên. Vì hiện nay toàn bộ nước thải của Formosa đã được gom về một mối để xử lý và thải ra biển ở một điểm duy nhất."