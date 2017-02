Việt kiều bị kẹt ở VN, vì gặp rắc rối với vợ cũ

Ông Howard Nguyễn khóc mếu máo tại nhà luật sư Võ An Đôn sáng thứ Bảy. (Võ An Đôn)





Luật sư Võ An Đôn ở tỉnh Phú Yên đã nổi tiếng qua nhiều vụ án liên quan đến những người bất đồng chánh kiến bị nhà cầm quyền vu cáo và xử oan. Văn phòng của ông cũng nhận những vụ kiện tụng khác, và mới đây, hôm thứ Bảy, ông cho biết về vụ kiện mới nhất mà ông mới nhận.

Vụ này liên quan đến một ông Việt kiều từng có cơ sở thương mại ở California. Ông Howard Nguyễn này, còn có tên là Nguyễn Minh Hùng, đã gặp rắc rối với vợ cũ, và ông cho là bà này đã “chi rất mạnh” nên ông mới bị các quan chức cản đường, không cho về Mỹ để sống với bà vợ trẻ. Cả hai bà vợ đều ở Mỹ, trong khi ông “Howard” kẹt ở Việt Nam.

Sau đây là nguyên văn bản tin của luật sư Võ An Đôn đăng trên Facebook của ông.



Một Việt kiều Mỹ bị tòa án cấm xuất cảnh gây thiệt hại hàng triệu đô la

Sáng nay (11/2/2017), một Việt kiều Mỹ đến nhờ tôi kiện ông Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đối với quyết định cấm xuất cảnh đi Mỹ.



Ông Nguyễn Minh Hùng (Nguyen Howard) trình bày: Ông vượt biên qua Mỹ năm 1981, làm chủ một xưởng may quần áo tại tiểu bang California, thu nhập mỗi tháng hơn $200,000 USD (Đô La). Năm 2002, ông Hùng gửi tiền về Việt Nam đầu tư, mua nhiều nhà hàng, khánh sạn tại thành phố Nha Trang.

Năm 2010, vợ cũ ông Hùng ở Mỹ kiện con gái riêng ông Hùng ở Nha Trang, yêu cầu chia ngôi nhà có giá trị khoảng 30 tỷ đồng ($1.3 triệu Mỹ kim) do con gái đứng tên sở hữu. Trong vụ kiện này con gái ông Hùng là bị đơn, ông Hùng chỉ là người liên quan.



Vậy mà, ngày 6/8/2010, Tòa Án tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm ông Hùng xuất cảnh. Sáu ngày sau (12/8/2010), thì Tòa Án tỉnh Khánh Hòa ra Quyết đình tạm đình chỉ giải quyết vụ án, nhưng không chịu hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh, áp dụng gần 7 năm nay, gây thiệt hại cho ông Hùng nhiều triệu Đô La.



Ông Hùng nhiều lần mua vé máy bay về Mỹ thăm vợ con và chữa bệnh tai biến, nhưng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất không cho ông Hùng lên máy bay vì lệnh cấm xuất cảnh của tòa án vẫn còn.



Ông Hùng đến Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn nhờ can thiệp nhưng họ trả lời đây là vụ án dân sự không thể can thiệp, sợ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước. Lãnh Sự Quán Mỹ hướng dẫn ông Hùng nhờ luật sư khởi kiện ra tòa, ông Hùng đến nhờ nhiều luật sư ở Sài Gòn và Nha Trang, nhưng không luật sư nào nhận lời vì sợ đụng chạm đến lãnh đạo tòa án sẽ mất đường làm ăn.



Ông Hùng còn nói nhỏ với tôi rằng, “Vợ cũ chi rất mạnh nên Tòa Án mới áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhằm chiếm đoạt ngôi nhà để chia phần trăm hoa hồng lớn và gây khó khăn cho tôi về Mỹ gặp vợ trẻ và hai con nhỏ.”



Tôi nhận lời giúp ông Hùng khởi kiện ông Nguyễn Công Đường - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đối với quyết định cấm xuất cảnh và yêu cầu Tòa Án tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho ông Hùng nhiều triệu Đô La.



Trước khi ra về ông Việt Kiều này rút ví ra lì xì tôi $1,000 Đô La nhưng tôi không nhận, vì tôi không muốn đây là trường hợp ngoại lệ. Tôi nói với ông ấy rằng anh cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm công lý vụ này đến cùng!