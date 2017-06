Việt, Nhật tập dượt bắt tàu cá Trung Cộng tại Biển Đông

ĐÀ NẴNG - Theo hãng tin nhật NHK, tham gia cuộc phối hợp diễn tập có tàu tuần tra Echigo của Nhật Bản và một tàu tuần tra mà Nhật Bản đã tặng cho phía Việt Nam hai năm trước đây.Trong cuộc phối hợp diễn tập, hai bên giả định rằng nếu khám phá tàu đánh cá nước ngoài (như của Trung Cộng chẳng hạn) đang hoạt động bất hợp pháp, trước tiên cần chụp ảnh hoặc ghi hình để lưu giữ chứng cớ trước khi chặn các tàu thuyền lạ.Để giúp Việt Nam đối phó với những hành động của tàu cá nước ngoài (như Trung Quốc) tại Biển Đông, Nhật Bản đã cấp cho Việt Nam sáu tàu tuần tra đã qua sử dụng. Nhật Bản cũng đã cam kết cung cấp thêm sáu tàu đóng mới cho Việt Nam.ĐÀ NẴNG - Một phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã bị cách chức, đưa qua một cơ quan khác mà người cho là ông bị trù dập. Người ký công văn lại chính là một phó chủ tịch khác. Người bị thuyên chuyển là Đặng Việt Dũng, và người ký công văn “đuổi” người kia là Hồ Kỳ Minh.Theo công văn gửi các sở ban ngành để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, có 27 nội dung cần phải chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới, trong đó có nhiều nội dung khá quan trọng như: tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2017.Đặc biệt là có mục việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đặng Việt Dũng. Ông ta sẽ bị làm trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy. Sự thuyên chuyển này đã khiến dư luận tại Đà Nẵng xầm xì rằng Đặng Việt Dũng đã bị trù dập. Thông báo số 26 của ban tổ chức trung ương về nhân sự đại hội thì phó chủ tịch cấp tỉnh hoặc thành phố không được có quá hai người. Vì thế ban thường vụ đã điều động ông Dũng đi nơi khác chơi.HÀ NỘI - Cựu Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường đã hứa rằng vào sáng thứ Hai, 19 tháng 6, ông ta sẽ làm thủ tục để trả nhà công vụ mà gia đình ông đang chiếm giữ.Bộ Trưởng Cường cho biết ông đã liên lạc với người phụ trách quản lý nhà công vụ theo hướng dẫn của Bộ Xây Dựng và hẹn sáng thứ Hai tới làm thủ tục để trả nhà.Hà Hùng Cường giải thích rằng việc viết đơn là để bày tỏ mong muốn nhưng vẫn sẵn sàng trả lại nhà công vụ theo đúng quy định. Trước đó, Bộ Xây Dựng đã lên tiếng không đồng ý cho ông Cường tiếp tục thuê nhà công vụ.Bộ Xây Dựng cho biết ông Cường đã về hưu nên hết tiêu chuẩn được thuê nhà công vụ. Tại Việt Nam thì nhiều quan chức, cao cấp cũng như trung cấp, thường lợi dụng quyền thuê nhà công vụ khi còn tại chức để ở luôn và chiếm nhà sau khi rời chức vụ.KHÁNH HÒA - Chiều thứ Bảy, tàu cứu nạn đã đưa ông Đỗ Văn Thành, 48 tuổi, ngư dân tỉnh Quảng Nam, bị tai biến ở Trường Sa về bờ chữa trị. Trước đó, sáng thứ Sáu, Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm, Cứu Nạn Hàng Hải Việt Nam nhận tin báo nạn khẩn cấp từ tàu đánh cá do Nguyễn Văn Hùng, 32 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng với 31 thuyền viên đang hành nghề câu mực trên vùng biển quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.Ông Thành đang làm việc thì bị tai biến mạch máu não, xong bị liệt nửa người bên trái, nhịp thở yếu, không ăn uống được, ói mửa, xuất huyết, diễn biến xấu, nguy cơ tử vong cao. Tàu cứu nạn thường trực ở Nha Trang đã đến cứu ông Thành.Vì thời tiết xấu, sóng lớn, đến nửa đêm thứ Sáu tàu cứu nạn mới tiếp cận được tàu đáng cá có ông Thành đang bị liệt nửa người.NGHỆ AN - Khi chơi ở hồ nước sinh thái phường Cửa Nam, TP Vinh, một học sinh lớp 5 không may sảy chân xuống hồ và chết đuối vào sáng thứ Bảy. Chiều cùng ngày, gia đình ở phường Đông Vĩnh đã làm thủ tục mai táng cho N.H.T.K, 11 tuổi.Trước đó, lúc 9 giờ sáng, K. và hai bạn học đạp xe đến hồ sinh thái phường Cửa Nam để chơi. Tại đây, thấy một con cá dưới hồ, K. xuống hồ bắt nhưng không ngờ do độ dốc cao nên K. đã không may lao xuống nước.Thấy vậy, hai người bạn đi cùng đã kêu cứu với người chung quanh. Tuy nhiên, khi họ đến nơi thì K. đã tắt thở trong hồ nước sâu hơn 2 mét, xung quanh không có rào chắn hay cảnh cảnh cáo nguy hiểm.Đây là trường hợp đầu tiên tử vong tại hồ nước này. Một số học sinh ra đây chơi và bị đuối nước nhưng rất may được cứu sống kịp thời.ĐÀ NẴNG - Tuy mới có 17 tuổi, Lý Gia Huy bị cảnh sát cho là một tay “siêu lừa,” từng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo. Huy sống ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Huy bị bắt vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Từ đầu năm 2017 đến nay, Huy lường gạt của một số chủ khách sạn và nhiều người quen biết để lấy nhiều tài sản của, kể cả một chiếc xe hơi Mazda3 đời 2017, bảy chiếc xe máy, một máy chụp hình và hàng trăm đô.Số tài sản này Huy mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ ở Đà Nẵng để lấy tiền tiêu xài. Đối với chiếc Mazda 3 đời 2017 mới tinh, trị giá $30,000. Sau khi lừa lấy chiếc xe, Huy đem tới một tiệm sửa xe, thuê thợ tháo rời từng bộ phận rồi thuê xe taxi chở đi bán. Anh ta cho gỡ cặp đèn trước bán lấy $65, tiếp đó gỡ bốn bánh xe bán $260.