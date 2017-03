Vợ chồng cùng đường xin giúp đỡ

Cô Thảo



CẦN THƠ – Người chồng tên Quang, vợ tên Thảo, được những người trong xóm gọi là chú Quang, cô Thảo. Họ không có con cái, không ruộng đất, làm thuê làm mướn, được ngày nào sống ngày đó.



Nhưng giờ đây cả hai đều lâm cảnh cùng cực. Chú Quang bị ung thư bướu, đang nằm trong Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ chờ được xạ trị, còn cô Thảo bị té dập đầu, liệt nửa người, bị máu bầm trong não cần phải mổ.



Những người trong xóm đã quyên góp tiền nhưng không đủ, nay gởi tin nhắn đến khắp nơi, mong nhận được sự trợ giúp để cứu hai vợ chồng trên.





Chú Quang



Tin nhắn ghi thêm: “Không mong gì hơn, chỉ mong có chút tiền chạy chữa và nếu có chuyện không may thì có tiền lo hậu sự.”



Nếu muốn giúp xin liên lạc Trang Huỳnh, điện thoại 096 979 7939 (ở VN), hay liên lạc cô Phương ở nhật báo Viễn Đông (714) 379-2851 (Mỹ).



Hoặc liên lạc Ngôn Đức Thắng ở địa chỉ 94 Nguyễn An Ninh, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại 094 679 9113.



Ân nhân cũng có thể liên lạc với:

Cô Cúc em gái cô Thảo, 012 1253 5405, Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ, phòng 335 Khoa Ngoại Thần Kinh, lầu 3.



Anh Vũ nuôi chú Quang: 091 160 2835, Bệnh Viện Ung Bứu Cần Thơ.