Vụ Dương bị tử hình: "Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi"

Tử tù Dương bị bịt mắt đưa lên giường chích thuốc độc. Sau đó được gia đình nhận xác bỏ vào quan tài mang về quê chôn ngày thứ Sáu.



BÌNH PHƯỚC - Sáng thứ Sáu, công an đã hoàn tất công tác xử tử Nguyễn Hải Dương, người chủ mưu gây vụ thảm sát sáu người trong một gia đình ở Bình Phước, từng gây rúng động dư luận năm 2015.



Cha mẹ thân của Nguyễn Hải Dương đã đến Bình Phước từ sáng sớm để nhận thi thể của tử tù sau khi phạm nhân này bị hành quyết sáng thứ Sáu. Các báo trong nước cho biết đội thi hành án thuộc Bộ Công An đã thực hiện thi hành án vào lúc 6 giờ 30 sáng.



Đến 8 giờ 30 phút, người nhà tử tù Dương đã đến nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để nhận tử thi.



Dù con đã chết, cha mẹ của Dương vẫn bị người đời khinh ghét. Xã hội Việt Nam đặt nặng trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, mặc dù hành động của con nhiều khi không liên quan gì đến sự giáo dục ở torng nhà.



Các bản tin cho biết khi thấy cha và mẹ của Dương đến nhận xác, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Xung quanh tiếng chửi mắng vang lên. Chuyện người khác đã trở thành chuyện của họ. Một số người cho rằng hình phạt tử hình vẫn quá nhẹ so với những gì tội ác mà Dương gây ra.



Dưới áp lực như vậy, vừa mất con và vừa bị thiên hạ khinh chê, ông Nguyễn Phú Hải, cha của Dương đã không đứng nổi khi thấy quan tài của con.



Một người phụ nữ trong đám đông la lớn,"Giết đến sáu mạng người chứ đâu ít. Đây là cái kết mà Hải Dương phải chịu, không nên khóc, xót thương làm gì."



Nghe vậy, một người đàn ông đứng gần đó tiếp lời, "Thôi, đó cũng là cách đền tội. Giờ nói ra chỉ mang lại nỗi đau của gia đình họ chứ làm được gì."



Khi thấy mẹ tử tù Nguyễn Hải Dương khóc ngất, một số người đã chạy đến nắm tay để an ủi. "Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi"



Ông Nguyễn Dinh, 74 tuổi, ông ngoại của Lê Thị Ánh Linh (cô bạn gái bị Dương giết cùng cha me), đã thở dài khi hay tin Dương đã bị giết bằng chích thuốc độc. Ông là người chăm sóc bàn thờ cho sáu nạn nhân.

Ông nói với báo Người Lao Động trong sự mệt mỏi, "Hận thì có hận thằng Dương lắm. Nhìn di ảnh mà nhớ con lắm. Gia đình coi như tan nát. Nhưng nó đã chết thì thôi, giờ hận thêm rồi để thêm mệt mỏi. Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi."



Theo ông Dinh việc Dương là chủ mưu vụ thảm sát khiến ông không thể tin được. Bởi trước kia ông nhiều lần tiếp xúc đều cảm thấy Dương rất hiền lành, thật thà.



Tại nơi diễn ra thủ tục hành quyết, Dương được đưa khỏi trại tạm giam vào lúc 5g30 sáng tại sở công an tỉnh Bình Phước. Tới 6g30, tử tù này bị đưa vào khu vực thi hành án của Bộ Công An tại tỉnh Bình Dương.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng, Dương được ăn bữa cơm cuối cùng.



Trong lúc bản án được thi hành án, cảnh tượng tử tù bị chích thuốc độc được chiếu trên màn ảnh bên ngoài. Từ tù này bị tiêm ba mũi thuốc độc. Từ lúc bị dẫn giải ra xe đến khi lên bàn chích độc dược, tử tù tỏ ra rất bình tĩnh, không có dấu hiệu lo sợ.



Người thân từng cho biết sẽ nhận xác và đưa vào một ngôi chùa tại Bình Dương.