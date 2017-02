Vụ giết Kim Chính Nam: Cán bộ ngoại giao Bắc Hàn bị truy nã, trốn trong tòa đại sứ

Các ký giả Nam Hàn săn tìm tin tức từ một người vừa lái xe từ trong Tòa Đại Sứ Bắc Hàn ra ngoài tại thủ đô Kuala Lumpur ngày thứ Tư. (Rahman Roslan/ Getty Images)



KUALA LUMPUR - Cảnh sát Mã Lai đang truy tìm một cán bộ ngoại giao Bắc Hàn có liên quan tới vụ tấn công sát hại Kim Jong-nam (Kim Chính Nam). Ông Kim Chính Nam là anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ cộng sản Kim Chính Vân (Kim Jong-un) đang cầm quyền tại Bình Nhưỡng.



Nhà chức trách cũng nói thêm về hai nữ nghi can, một Việt Nam và một Nam Dương, rằng hai phụ nữ đã được huấn luyện để bôi những thứ hóa chất độc hại lên hai bàn tay, sau đó chà những chất ấy vào mặt ông Nam.



Theo Tổng Thanh Tra Cảnh Sát Khalid Abu Bakar cho biết ngày thứ Tư, nhà chức trách đang đi tìm hai nghi can mới người Bắc Hàn. Đó là cán bộ đệ nhị bí thư của tòa đại sứ Bắc Hàn tại Kuala Lumpur, và một nhân viên của hãng hàng không nhà nước Bắc Hàn Air Koryo. Cảnh sát nghi ngờ cả hai nghi can này đang trốn trong tòa đại sứ.



Ông Bakar nói với báo chí, “Chúng tôi hy vọng rằng tòa đại sứ Bắc Hàn sẽ hợp tác với chúng tôi, cho phép chúng tôi phỏng vấn họ, và phỏng vấn họ một cách nhanh chóng. Nếu không, chúng tôi sẽ buộc họ phải trình diện với chúng tôi.”



Về hai nữ nghi can, Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, ông Khalid nói rằng hai phụ nữ ấy đã biết họ sử dụng những chất liệu độc hại trong cuộc tấn công, xảy ra trong một khu vực khởi hành của những người có vé hạng thấp, tại phi trường Kuala Lumpur. Họ đã nhiều lần thực tập tấn công.

Kim Chính Nam và lãnh tụ Kim Chính Vân đã trở thành kẻ xa lạ. Ông Nam đã bị giết chết, sau khi viết thư năn nỉ xin em Vân tha mạng.



Ông Khalid nói, “Chúng tôi tin chắc rằng vụ tấn công đã được dự trù, và họ đã được huấn luyện để làm điều đó. Đây không giống như việc quay một bộ phim.”



Theo các tin trước đây, hai nữ nghi can nói rằng họ tưởng vụ bôi thuốc là một trò đùa giỡn được thâu hình để chiếu trên đài ở Nam Dương.



Tổng Thanh Tra Mã Lai Á không thể xác nhận rằng chính phủ Bắc Hàn có đứng đằng sau cái chết của Kim Jong-nam hay không, xảy ra hôm thứ Hai, 13 tháng Hai. Nhưng ông Khalid nói thêm, “Điều rõ ràng là những người dính líu đều là những người Bắc Hàn.”



Cảnh sát đã bắt giữ bốn người liên quan tới vụ tấn công. Họ đang truy nã thêm năm người Bắc Hàn, liên quan tới cuộc tấn công, mặc dù bốn người được cho là đã chạy trốn khỏi Kuala Lumpur ngay sau vụ tấn công, và lúc này có thể đã về đến Bình Nhưỡng.



Nhà chức trách tin rằng bốn người này đã cung cấp chất độc.

Ông Khalid nói, “Đó là lý do tại sao chúng tôi nhờ tòa đại sứ Bắc Hàn truy dò họ, và giao nộp họ cho chúng tôi.”



Tuy nhiên cho đến nay, nhà chức trách Mã Lai Á không nhận được sự giúp đỡ nào từ phía Bắc Hàn.

Xác định nguyên nhân gây ra cái chết của Kim Chính Nam là việc khó khăn.



Theo nhà chức trách Mã Lai cho biết, ông Nam không lên cơn đau tim, và không có những vết thương do bị đâm thủng, chẳng hạn như những vết thương do những cây kim gây ra. Nhưng họ vẫn đang chờ những bản phúc trình của phòng thí nghiệm.



Vụ án mạng này gây bối rối cho các chuyên gia độc tố học pháp y hàng đầu, nghiên cứu về việc giết người bằng thuốc độc.



Họ nói rằng vụ tấn công ở phi trường thật là kỳ quái. Họ thắc mắc làm thế nào hai người phụ nữ có thể bước ra khỏi nơi mà không bị tổn thương. Hai cô đã sử dụng một chất độc đủ mạnh để giết chết Kim Chính Nam trước khi ông có thể đi tới bệnh viện.



Ông Khalid lưu ý rằng hai phụ nữ ấy “đã được khuyến cáo phải đề phòng.” Ông nói rằng đoạn phim camera an ninh cho thấy họ nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay sau cuộc tấn công.



Cảnh sát cũng đã tăng cường an ninh tại nhà quàn, nơi thi thể Kim Chính Nam đang được lưu giữ, sau khi một vụ mưu toan đột nhập xảy ra trước đó trong tuần này.



Vụ ám sát đã trở thành một vụ tranh chấp ngoại giao. Mã Lai Á đã từ chối bàn giao tử thi ông Kim cho các nhà ngoại giao Bắc Hàn sau khi ông chết, và xúc tiến việc khám nghiệm tử thi, bất chấp những lời phản đối của đại sứ Bắc Hàn.