Vụ kháng án Vinashin: Giang Kim Đạt vẫn bị án tử hình

Từ trái là Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm, và Trần Văn Khương. Anh Đạt và ông Liêm bị án tử hình. (VnExpress)



HÀ NỘI - Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều thứ Sáu, 18 tháng 8, tòa án nhân dân thượng thẩm tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết dành cho bốn bị cáo trong vụ án tham ô xảy ra tại công ty quốc doanh Vận Tải Viễn Dương (Vinashinlines).



Theo bản án, trên cương vị tổng giám đốc, ông Trần Văn Liêm đã bổ nhiệm ông Trần Văn Khương và anh Giang Kim Đạt vào những vị trí quan trọng tại Vinashinlines. Sau đó, cả ba đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua tàu, cho thuê tàu biển.



Số tiền bị cho là lấy mất của Vinashinlines là gần $16 triệu Mỹ kim, trong đó Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh) lấy $11 triệu. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp trên, Đạt đã nhờ cha ruột là ông Giang Văn Hiển mở nhiều trương mục ngân hàng để rút ngoại tệ.



Với hành vi trên, Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tòa nhân dân Hà Nội tuyên tử hình, Trần Văn Khương chung thân về tội tham ô tài sản. Trong tháng Hai năm nay thì ông Giang Văn Hiển (cha của Đạt) đã bị án 12 năm tù về tội rửa tiền. Ông Hiển đã giúp con bằng cách dùng tên ông để mua nhà, xe hơi, v.v..

Giang Kim Đạt, 40 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình, nguyên là nguyên trưởng phòng kinh doanh Vinashin. Anh ta đã bỏ trốn trong vụ án Vinashin. Công an đã khám phá của Đạt có tổng cộng 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai trên khắp cả nước cùng nhiều xe hơi. Khối tài sản lớn này đều hình thành từ sau thời điểm anh Đạt đảm nhận cương vị trưởng phòng kinh doanh.



Chỉ trong hai năm, Giang Kim Đạt đã tham nhũng số tài sản đặc biệt lớn lên tới $16 triệu. Trong việc tham mưu cho lãnh đạo mua tàu cũ, Đạt thỏa thuận với các công ty bán tàu hưởng hoa hồng 1%, tiền được chuyển thông qua công ty môi giới mua bán tàu. Tổng số tiền Đạt hưởng lợi từ các hợp đồng mua bảy chiếc tàu lên đến $1 triệu. Khi được giao cho khai thác 9 tàu, Đạt cũng là người trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tàu, Đạt thỏa thuận với các đối tác nước ngoài giảm giá thuê để hưởng chênh lệch, với tổng số tiền $16 triệu.



Cuộc điều tra Vinashinlines bắt đầu vào đầu năm 2015. Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra hải ngoại nhưng rồi bị bắt trong tháng Bảy 2015.



Tại phiên tòa, Giang Kim Đạt khẳng định bản thân không phạm tội tham ô tài sản. Anh ta nói rằng gần $16 triệu nói trên là tiền của anh ta, không liên quan đến hoa hồng mua bán, cho thuê tàu. Bởi đó là tiền có được từ kinh doanh.



Bên cạnh đó, Đạt tiếp tục bác bỏ những lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của ông Giang Văn Hiển. Đạt khẳng định, “Cha của bị cáo không biết gì, không liên quan tới các mối quan hệ của bị cáo.”



Trước đó, tại phiên sơ thẩm, ông Hiển lại khẳng định số tiền gần $16 triệu là của ông do đối tác nước ngoài chuyển cho, không liên quan gì đến con trai. Bởi số tiền $16 triệu trên là tiền công ông ta làm môi giới mà có. Sau đó, ông ta dùng số tiền này mua hàng chục bất động sản trong và ngoài nước.



Dù kháng cáo kêu oan nhưng vì lý do sức khỏe, ông Hiển không đến tham dự phiên tòa, có đơn xin được xét xử vắng mặt.



Cũng kháng cáo kêu oan song trong quá trình xét xử, bị cáo Trần Văn Khương lại thay đổi kháng cáo chuyển sang nhận tội nhưng không nhận bản thân giữ vai trò chính, không chỉ đạo bị cáo Đạt phạm tội. Sau đó, ông Liêm xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.



Cùng giữ kháng cáo kêu oan với cha con bị cáo Đạt là Trần Văn Khương. Ông Khương phủ nhận lời khai nhận $110,000 từ ông Liêm. Theo lời khai của ông Khương, cựu kế toán trưởng Vinashinlines, ông ta không nhận bất cứ số tiền nào từ ông Liêm.



Kết thúc phiên tòa, Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt bị tử hình, Trần Văn Khương bị án chung thân. Giang Văn Hiển 12 năm tù.



Tại thời điểm xảy ra vụ gian lận,khi ba bị cáo giữ các chức vụ tại Vinashinlines, toàn vốn mua tàu là của Vinashin. Hiện Vinashinlines còn nợ hơn $48 triệu tiền mua tàu của Vinashin.