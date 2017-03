Vua Ả Rập Saudi mang theo 1,500 người, hơn 450 tấn hành lý, khi thăm Indonesia

JAKARTA - Sau chuyến thăm Malaysia, Quốc vương Ả Rập Saudi Salman Abdulaziz Al Saud hôm thứ Tư đã bắt đầu chuyến thăm Indonesia, trong chuyến công du 6 nước châu Á kéo dài 1 tháng với khoảng 1.,500 người tháp tùng. Theo giới truyền thông, đoàn tháp tùng Quốc vương Al-Saud có khoảng 1,500 người, đa số là nhân viên tùy tùng và đội an ninh. Họ cần 27 chuyến bay để tới Indonesia.Cùng với đoàn tháp tùng kỷ lục này, Quốc vương al-Saud cũng mang theo 459 tấn hành lý và hai thang điện để lên xuống máy bay, hai xe hơi Mercedes Benz S600, và một lượng lớn thực phẩm. Hãng vận tải hàng không Pt Jasa Angkasa Semesta cho biết, họ phải huy động tới 570 công nhân để vận chuyển hành lý của Vua Al-Saud và đoàn tùy tùng.Chuyến thăm của Vua Al-Saud tới Indonesia dự kiến kéo dài từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 3. Trước đó, ông đã có chuyến thăm 4 ngày tới Malaysia, trong thời gian đó, đoàn tháp tùng của ông thuê trọn 3 khách sạn hạng sang ở Kuala Lumpur. Sau Malaysia và Indonesia, Quốc vương Al-Saud và phái đoàn sẽ tiếp tục thăm Brunei, Nhật, Trung Quốc, quần đảo Maldives và Jordan.

DJ nổi tiếng người Ý chọn cái chết êm ái sau khi bị mù và liệt

THỤY SỸ - Sau nhiều năm đấu tranh để nhận được sự đồng ý của chính phủ Ý về quyền "cái chết êm ái" nhưng không thành công, cuối cùng, DJ nổi tiếng Fabiano Antoniani đã phải chuyển tới bệnh viện Dignitas, Forch, Thụy Sĩ để thỏa mãn ước nguyện của bản thân. Được bao quanh bởi gia đình và bạn gái thương yêu, DJ Antoniani chính thức từ giã cuộc đời ở tuổi 40 vào hôm thứ Hai vừa qua, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc trợ tử.

Trước đó, do gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Antoniani đã bị mù và liệt cả chân tay. Suốt 3 năm, cuộc sống của Antoniani chìm trong đau đớn và khổ sở. Dù đã dành nhiều tháng để chữa trị trong trung tâm vật lý trị liệu, nhưng sức khỏe của anh không tiến triển. Vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, nên Antoniani muốn kết thúc sự đau đớn và cơn ác mộng của bản thân. "Cuối cùng, tôi cũng đã đến được Thụy Sĩ. Tôi sẽ sớm được giải thoát khỏi địa ngục đau đớn này", DJ Antoniani nói những lời cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc đời. Cái chết của DJ nổi tiếng này hiện đang gây tranh cãi rất lớn trong dư luận Ý.

Bà cụ 99 tuổi mong ước được… một lần vào tù

HÒA LAN – Bà lão gần trăm tuổi người Hòa Lan, có tên Annie, không muốn chết mà chưa một lần được vào tù, vì vậy, cháu gái của bà đã tặng bà một món quà ý nghĩa, bằng cách giúp bà… bị bắt giam. Sau khi nghe bà Annie kể về ước nguyện của mình, cô cháu gái đã gọi điện cho Sở cảnh sát vùng Nijimegen-Zuid, một thành phố gần biên giới nước Đức, giải thích về yêu cầu bất thường của bà Annie, và nhờ giúp đỡ.

Thật may là sở cảnh sát tỏ ra "rất vui vẻ được bắt giữ.” Vậy là vào tuần trước, họ đến nhà bà Annie, cho bà lên xe cảnh sát và đưa thẳng đến nhà tù. Bà Annie chỉ "được" giam có vài phút, nhưng bà tỏ ra rất thích thú và vui vẻ. Sở cảnh sát cũng đăng những bức ảnh của bà Annie lên trang Facebook của họ. "Chúng tôi không thường làm việc này, bà Annie là một ngoại lệ", phát ngôn viên sở cảnh sát cho biết. "Chỉ vài phút trong nhà giam thôi, tất cả là vì bà ấy muốn thử cảm giác này. Chẳng hiểu tại sao bà ấy lại có ước nguyện như vậy.”

Cha treo con trên mặt sông để bắt học toán

TỨ XUYÊN - Một người cha ở Trung Quốc đã gây tranh cãi, khi treo lơ lửng con trai bằng dây thừng trên sông và hỏi các câu hỏi toán học. Sự việc xảy ra hồi đầu tuần tại thị trấn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai can thiệp. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người cha giữ một đầu sợi dây thừng được vắt qua cành cây, đầu kia buộc quanh eo cậu con trai.

Cậu bé 7 tuổi bị bố đẩy khỏi lan can ra giữa sông và hạ xuống sát mặt nước. Em liên tục khóc lóc và la hét: "Bố, xin bố đừng thả ra.” Ông bố không đồng ý và yêu cầu con trai ngừng khóc để bắt đầu làm bài tập. Ông bố đưa ra phép tính 88 + 12, và cậu bé phải trả lời đáp án khi vẫn bị treo lơ lửng trên mặt nước. Video kết thúc tại đó nhưng nhân chứng cho biết, ông bố chỉ kéo con lên sau khi cậu bé trả lời đúng một số câu hỏi. Nhiều người tụ tập xung quanh để chứng kiến cảnh tượng này. Trong khi một số bày tỏ lo lắng về sự an toàn của cậu bé, những người khác lại bàn tán và cười cợt.

Nhiều người dùng mạng cho rằng hành động của ông bố là bạo hành, và sẽ khiến cậu bé bị sợ hãi mỗi khi học bài sau này. Hiện chưa rõ nhà chức trách có xử phạt người đàn ông này hay không.

Du khách bị tố làm chết đàn lợn hoang dã

BAHAMAS – Đầu tuần này, người dân Bahamas cáo buộc các du khách làm chết 7 con heo hoang dã trên đảo Big Major Cay, vì cho chúng uống rượu và ăn thức ăn có độc. Một người dân ở Bahamas cho biết số lượng khách du lịch ghé đảo quá đông khiến mọi chuyện mất kiểm soát. “Mọi người đến và mang thức ăn cho heo. Họ cho heo uống bia, rượu, rồi ngồi lên lưng chúng”, ông nói.

Bà Kim Aranha, Chủ tịch Humane Society Bahamas, một tổ chức bảo vệ động vật, cho rằng những con heo đã ăn phải một thứ có độc. “Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể làm tổn thương những con vật đáng yêu này”, bà nói. Một cuộc điều tra đang được thực hiện để tìm ra nguyên nhân cái chết của 7 con heo. Theo Bộ Du lịch Bahamas, không có cách nào cấm khách du lịch mang thức ăn lên đảo, vì Big Major Cay vốn là một hòn đảo không có người ở.

Đàn heo hoang dã trên đảo Big Major Cay rất nổi tiếng vì rất thông minh, thân thiện, và còn biết bơi. Có nhiều cách lý giải sự tồn tại của những con heo trên đảo. Có người cho rằng chúng bơi vào đảo từ một con tàu bị đắm. Số khác tin rằng chúng đến từ các hòn đảo lân cận, hoặc được người dân địa phương đưa đến để kinh doanh du lịch. Sự xuất hiện của đàn heo đã khiến đảo Big Major Cay trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người đến đây chỉ để được chơi đùa với chúng. Trên đảo hiện nay còn khoảng 15 con heo.

