Cổ phiếu của Amazon đạt mức $1,000, còn có thể khá hơn

Kho chuyển hàng của Amazon tại Peterborough, Anh. (Dan Kitwood/ Getty Images)

Cổ phiếu của công ty Amazon.com Inc. lần đầu tiên vượt quá $1,000 Mỹ kim. Mức tăng này đánh dấu một cột mốc mới cho một công ty đang thu hút các nhà đầu tư, bằng cách thống trị trên thị trường thương mại điện tử và điện toán cloud (đám mây).



Cổ phiếu của Amazon đã chạm mức $1,001.20 tại New York vào ngày thứ Ba, 30 tháng 5. Đây là mức tăng khoảng 40% từ cách đây một năm, và mức tăng hơn gấp đôi tỷ lệ 15% của chỉ số S&P 500 Index trong cùng thời kỳ. Các nhà đầu tư đang nghĩ đến chuyện Amazon có thể tăng trưởng thêm bao nhiêu nữa, khi công ty này tìm cách sao chép ở ngoại quốc sự thành công của họ tại Mỹ.



Các cổ phiếu có lẽ sẽ tăng cao hơn nữa, vì Amazon đang tăng trưởng nhanh chóng, trong những ngành kỹ nghệ toàn cầu đại qui mô không tỏ dấu hiệu chậm lại, giữa lúc thói quen mua sắm thay đổi và các cơ sở kinh doanh suy nghĩ lại về cách thức họ khai triển công nghệ. Mục tiêu giá của Amazon là $1,125 một cổ phiếu.

Giá trị thị trường $478 tỷ của công ty ở Seattle này là gấp đôi so với giá trị của Wal-Mart Stores, ngay cả khi công ty bán lẻ lớn nhất thế giới này sẽ có số lượng thương vụ nhiều gấp ba lần so với số lượng thương vụ của Amazon trong năm nay. Các nhà đầu tư đặt thêm giá trị vào số lượng truy cập vào trang web và mạng lưới giao hàng của Amazon, nhiều hơn so với mức họ đặt vào những cửa hàng trên đất của Wal-Mart. Lý do là vì mức chi tiêu trên mạng internet sẽ tăng trưởng nhanh hơn gấp bốn lần so với chi tiêu bán lẻ tổng quát trong năm nay, giữ lúc số lượng những người mua sắm tiếp tục chuyển từ các cửa hàng sang các trang web.

Công ty bán lẻ trên mạng lớn nhất thế giới này đang thống lĩnh ngành thương mại điện tử, bằng việc cho khách hàng ghi danh tham gia dịch vụ Amazon Prime với lệ phí $99 một năm, bao gồm những khoản giảm phí giao hàng, cho nghe nhạc và coi video, cũng như việc lưu trữ ảnh, giữ cho những người mua sắm tham gia vào trang web của công ty có trụ sở tại Seattle. Theo theo công ty nghiên cứu chứng khoán Consumer Intelligence Research Partners cho biết, Amazon có 80 triệu khách hàng tham gia dịch vụ Prime tại Hoa Kỳ, tính cho tới ngày 31 tháng Ba, tăng 38% so với cách một năm trước đó. Tư cách thành viên Prime giúp giữ được lòng trung thành, một điều rất quan trọng giữa lúc những đối thủ cạnh tranh như Wal-Mart gia tăng phẩm chất những mục chào hàng thương mại điện tử của họ, để làm chậm lại khí thế của Amazon.

Amazon giải quyết việc bán lẻ theo lối một lần một thể loại, trước tiên gây gián đoạn cho các hiệu sách và các cửa hàng bán đồ điện tử, và gần đây hơn lấn vào lãnh vực quần áo và hàng tạp hóa. Sự vươn lên của công ty này trùng hợp với sự sụt giảm của những hệ thống bán lẻ nổi bật, như Macy's Inc. và Sears Holdings Corp.. Hai công ty này đã đóng cửa các tiệm và sa thải nhân viên, để ứng phó với số lượng thương vụ giảm sút doanh thu. Các khu thương xá đã phải quay sang việc tổ chức những buổi hòa nhạc và lễ hội tại những bãi đậu xe trống, để giữ cho các khách hàng đến đó.



Một lợi thế khác của Amazon là phân ban điện toán cloud (đám mây) của Amazon Web Services (AWS) có khả năng sinh lợi và phát triển nhanh. Bộ phận này duy trì một mạng lưới toàn cầu gồm nhiều trung tâm dữ liệu, và cho thuê không gian cất giữ hàng hóa và các chức năng điện toán, cho các khách hàng trong nhiều ngành kỹ nghệ khác nhau, trong số đó có Netflix Inc. và Airbnb Inc., cũng như Capital One Financial Corp., và chính phủ liên bang. Yelp điều hành nhiều chức năng của họ trên AWS. Theo Gartner cho biết, trong năm nay các công ty trên khắp thế giới sẽ đổ $246.8 tỷ cho Amazon và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác, tăng 18% từ năm 2016.



Sự vươn lên của Amazon đã làm cho Jeff Bezos, người sáng lập và là giới chức điều hành chính, trở thành người giàu vào hàng thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Bill Gates, đồng sáng lập viên của Microsoft Corp., theo Bloomberg Billionaires Index cho biết. Việc ông Bezos đi lên đã nhận được lời khen ngợi từ các tỷ phú khác cũng từ tay trắng làm nên, là Warren Buffett và Mark Cuban, chủ nhân của Dallas Mavericks và là giám khảo trên chương trình truyền hình “Shark Tank.”



Cuban, một nhà đầu tư của Amazon, nói, “Amazon có trị giá hơn $1.,00 một cổ phiếu. Những người tiêu thụ luôn luôn muốn những thứ hàng ở những giá thấp hơn được giao hàng nhanh hơn. Amazon dùng dữ liệu tốt hơn bất cứ ai, để đạt được những mục tiêu đó cho mọi thứ mà họ bán. Họ có cơ hội trở thành công ty thống trị bậc nhất trên thế giới.”